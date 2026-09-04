कौन हैं आंदोलन से निकले मनीष ब्रह्मभट्ट? जिन्होंने बनाई CJP D पार्टी

कॉकरोच जनता पार्टी की तरह कॉकरोच जनता पार्टी डी का ऐलान हुआ है. सामाजिक कार्यकर्ता मनीष ब्रह्मभट्ट ने गुरुवार को कॉकरोच जनता पार्टी डेमोक्रेटिक का ऐलान किया है. उन्होंने कहा है कि ''CJP पूरी तरह से केजरीवाल की पार्टी बन गई है. मनीष ने सीजेपी पर राजनीति करने के आरोप लगाए हैं.'' आपको बताते हैं मनीष ब्रह्मभट्ट कौन हैं जिन्होंने सीजेपी डी पार्टी की शुरुआत की है.

कौन हैं मनीष ब्रह्मभट्ट

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के माय नेता पर दर्ज जानकारी के अनुसार मनीष ब्रह्मभट्ट गुजरात के पालनपुर के हैं. मनीष ने हेमचंद्राचार्य यूनिवर्सिटी से साल 2006 में एलएलबी की है. साल 2005 में उन्होंने इसी यूनिवर्सिटी से बीकॉम किया था. मनीष चुनावी राजनीति में भी अपनी किस्मत आजमा चुके हैं मगर उन्हें कोई सफलता हासिल नहीं मिली.

पालनपुर सीट से लड़ा चुनाव

मनीष ने साल 2022 में पालनपुर सीट से ही गुजरात विधानसभा चुनाव लड़ा था. उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था मगर उनको हार का सामना करना पड़ा था. उन्हें सिर्फ 964 वोट ही मिले थे.

क्यों बनाई अलग पार्टी

मनीष ने दावा किया था कि सीजेपी आंदोलन से जुड़े थे. उन्होंने जंतर-मंतर पर छात्रों के आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी. उन्होंने कहा, आंदोलन देश का आंदोलन था. लोगों की वजह से आंदोलन सफल हुआ, आंदोलन खत्म होने के बाद इनका सौदा हो गया है. टीम केजरीवाल बन गई है.''

''अभिजीत दीपके की 12 लोगों की टीम बनाई, घर बैठ कर बना लिया. किसी वॉलेंटियर या आंदोलन से जुड़े लोगों को नहीं बुलाया गया. पद का क्या पैरामीटर है? उन्होंने आम आदमी पार्टी से जुड़े आठ लोगों को जोड़ा है. महिला मित्र, कॉलेज के मित्र को जोड़ लिया. हम चाहते थे कि हर राज्य से पांच लोगों का प्रतिनिधि हो. राजा बनकर कोई फैसला नहीं हो.''

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