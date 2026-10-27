Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाExplained: मस्क ने US चुनाव में लगाए 445 मिलियन डॉलर, भारत में कितनी राजनीतिक फंडिंग की अनुमति

Explained: मस्क ने US चुनाव में लगाए 445 मिलियन डॉलर, भारत में कितनी राजनीतिक फंडिंग की अनुमति

अमेरिका में असीमित फंडिंग की इजाजत है, वहीं भारत में चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाने के लिए उम्मीदवारों के खर्च पर सीमा और चंदे की पारदर्शिता पर अधिक जोर दिया जाता है.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Updated at : 27 Oct 2026 08:15 AM (IST)
Preferred Sources

एक रिपोर्ट के अनुसार, अरबपति व्यवसायी एलन मस्क ने अमेरिकी चुनाव चक्र के दौरान रिपब्लिकन उम्मीदवारों का समर्थन करने वाले राजनीतिक समूहों और 'सुपर पीएसी' को 445 मिलियन डॉलर (लगभग ₹3,700 करोड़ से अधिक) से अधिक का योगदान दिया है.

अमेरिकी कानून इतनी बड़ी धनराशि के योगदान की कानूनी अनुमति देता है, क्योंकि वहां की संवैधानिक व्यवस्था राजनीतिक खर्च को 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' का एक अभिन्न रूप मानती है. इसके विपरीत, भारत सहित दुनिया के अन्य प्रमुख लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक फंडिंग, चंदे और चुनावी खर्च पर कई तरह की वैधानिक सीमाएं और पारदर्शिता के नियम लागू हैं.

USA में असीमित खर्च की आजादी

अमेरिका का अभियान वित्त कानून राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों को सीधे दिए जाने वाले चंदे और स्वतंत्र रूप से किए जाने वाले बाहरी खर्च के बीच एक स्पष्ट अंतर रेखा खींचता है.

प्रत्यक्ष चंदा: संघीय कानून के तहत, कोई व्यक्ति किसी उम्मीदवार को सीधे तौर पर प्रति चुनाव अधिकतम $3,500 का चंदा दे सकता है. इसके अतिरिक्त, कोई व्यक्ति किसी राष्ट्रीय पार्टी समिति को प्रतिवर्ष $44,300 तक और किसी पारंपरिक 'पॉलिटिकल एक्शन कमेटी' (PAC) को $5,000 तक का चंदा दे सकता है.

सुपर PACs (असीमित फंडिंग): अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसलों के बाद अस्तित्व में आए 'सुपर PACs' किसी भी व्यक्ति, कॉर्पोरेशन या ट्रेड यूनियन से असीमित रकम जुटा सकते हैं और राजनीतिक विज्ञापनों और अभियानों पर बिना किसी सीमा के खर्च कर सकते हैं. इन सुपर PACs को उम्मीदवारों के आधिकारिक चुनाव अभियानों से पूरी तरह स्वतंत्र होकर काम करना होता है. वे सीधे उम्मीदवारों को फंड ट्रांसफर नहीं कर सकते और न ही उनके साथ समन्वय स्थापित कर सकते हैं.

भारत की चुनावी व्यवस्था: उम्मीदवार के खर्च पर कड़े नियम

अमेरिका की उस व्यवस्था के विपरीत जहां राजनीतिक अभियानों और स्वतंत्र समूहों के खर्च पर कोई सीमा नहीं है, भारत में राजनीतिक वित्तपोषण को नियंत्रित करने का प्राथमिक तरीका उम्मीदवारों के व्यक्तिगत चुनावी खर्च पर वैधानिक सीमा तय करना है.

भारत का निर्वाचन आयोग (ECI) 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951' के तहत उम्मीदवारों के प्रचार खर्च की ऊपरी सीमा तय करता है.

लोकसभा चुनाव: बड़े राज्यों में संसदीय सीट से चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार अधिकतम ₹95 लाख खर्च कर सकता है. छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह सीमा ₹75 लाख है.

विधानसभा चुनाव: बड़े राज्यों के विधानसभा चुनावों में उम्मीदवारों के खर्च की सीमा ₹40 लाख और छोटे राज्यों में यह ₹28 लाख सीमित की गई है.

भारत में उम्मीदवार के खर्च पर सख्त सीमा है, लेकिन राजनीतिक दलों के कुल चुनावी खर्च पर कोई कानूनी ऊपरी सीमा लागू नहीं है.

भारत में राजनीतिक चंदे और कॉर्पोरेट फंडिंग के नियम

भारत में राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे पर कई कानूनी प्रावधान लागू होते हैं.

नकद चंदे पर सीमा: किसी भी राजनीतिक दल को प्रति व्यक्ति या संस्था से नकद के रूप में अधिकतम ₹2,000 तक ही चंदा प्राप्त करने की अनुमति है. इससे अधिक की राशि केवल डिजिटल बैंकिंग, चेक या ड्राफ्ट के माध्यम से ही ली जा सकती है.

 

पारदर्शिता की आवश्यकता: यदि किसी राजनीतिक दल को ₹20,000 से अधिक का दान मिलता है, तो उसे दानदाता की विस्तृत जानकारी के साथ वार्षिक अंशदान रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को सौंपनी होती है.

कॉर्पोरेट फंडिंग: भारत में कंपनियां अपनी लाभप्रदता के आधार पर राजनीतिक दलों को चंदा दे सकती हैं, लेकिन इसका ब्योरा उनके वित्तीय खातों में दर्ज होना अनिवार्य है.

इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला: सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए फरवरी 2024 में 'इलेक्टोरल बॉन्ड योजना' असंवैधानिक घोषित करते हुए पूरी तरह निरस्त कर दिया था. इसके बाद से बेनामी चुनावी बांड के जरिए गुप्त रूप से फंड देने की व्यवस्था समाप्त हो चुकी है.

विदेशी चंदे पर प्रतिबंध: 'विदेशी अंशदान नियंत्रण अधिनियम' (FCRA) के तहत भारतीय राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को विदेशी स्रोतों, संस्थाओं या विदेशी नागरिकों से प्रत्यक्ष चंदा प्राप्त करने पर सख्त रोक है.

अन्य प्रमुख लोकतंत्रों में व्यवस्था

 

दुनिया के अन्य विकसित लोकतंत्रों में भी धनबल के प्रभाव को रोकने के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं:

ब्रिटेन और कनाडा: इन देशों में व्यक्तिगत चंदे की राशि के साथ-साथ चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और किसी तीसरे पक्ष द्वारा किए जाने वाले कुल खर्च की कुल सीमा तय की जाती है.

जर्मनी: जर्मनी में राजनीतिक दलों को सार्वजनिक (सरकारी) धन से चुनावी फंडिंग दी जाती है, जो पिछले चुनावों में उनके प्रदर्शन पर आधारित होती है. इसके अलावा निजी चंदे पर कड़े रिपोर्टिंग नियम लागू हैं ताकि चुनावी निष्पक्षता बनी रहे.

 

अमेरिका जहां धन के प्रवाह को 'स्वतंत्र अभिव्यक्ति' का हिस्सा मानकर असीमित फंडिंग की इजाजत देता है, वहीं भारत में चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाने के लिए उम्मीदवारों के खर्च पर सीमा और चंदे की पारदर्शिता पर अधिक जोर दिया जाता है.

About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
Read More
Published at : 27 Oct 2026 08:14 AM (IST)
Tags :
Elon Musk US Explainer  US
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
प्रोटेस्ट पर भड़के योगेंद्र यादव, बोले- क्या BJP ने पुलिस से इजाजत मांगी?
प्रोटेस्ट पर भड़के योगेंद्र यादव, बोले- क्या BJP ने पुलिस से इजाजत मांगी?
इंडिया
गुवाहाटी फायरिंग में 5 की मौत, पकड़ा गया आरोपी, गौरव गोगोई बोले- जिम्मेदारी लें CM
गुवाहाटी फायरिंग में 5 की मौत, पकड़ा गया आरोपी, गौरव गोगोई बोले- जिम्मेदारी लें CM
इंडिया
रात के अंधेरे में तमिलनाडु की थेनी जेल से 17 कैदी फरार, स्टाफ पर किया हमला
रात के अंधेरे में तमिलनाडु की थेनी जेल से 17 कैदी फरार, स्टाफ पर किया हमला
इंडिया
'बस एक ही काम बचा है', CJP का मेटा पर तंज, PM मोदी-जकरबर्ग पर क्या कहा?
'बस एक ही काम बचा है', CJP का मेटा पर तंज, PM मोदी-जकरबर्ग पर क्या कहा?
Advertisement

वीडियोज

Sansani | ABP News: No Parking का शैतान...नजरों के सामने खूनी खेल !
Mallikarjun Kharge on PM Modi News: कांग्रेस बौखलाई...'बाप-दादा' पर आई! | Breaking | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: बड़े-बड़े कांग्रेसी..'सेल्फ गोल' के 'महारथी'! | Kharge on PM Modi
Mallikarjun Kharge on PM Modi News: 'बाप भी जाएगा' vs 'मोदी कहीं नहीं जाएगा' | Breaking | ABP News
Sandeep Chaudhary: Iran-US के बीच फिर बढ़ा तनाव...महंगाई निकालेगी दम? | Inflation | Crude Oil | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
प्रोटेस्ट पर भड़के योगेंद्र यादव, बोले- क्या BJP ने पुलिस से इजाजत मांगी?
प्रोटेस्ट पर भड़के योगेंद्र यादव, बोले- क्या BJP ने पुलिस से इजाजत मांगी?
बिहार
Bihar MLC Election Results LIVE: बिहार की 8 एमएलसी सीटों के नतीजे आज, JDU को चौंका सकता है नीरज का रिजल्ट
बिहार की 8 एमएलसी सीटों के नतीजे आज, JDU को चौंका सकता है नीरज का रिजल्ट
इंडिया
CJP की पूरी टीम से मिले अभिजीत दीपके, कहा- मेरे बिना कोई गार्डन में नहीं घूमेगा
CJP की पूरी टीम से मिले अभिजीत दीपके, कहा- मेरे बिना कोई गार्डन में नहीं घूमेगा
आईपीएल 2026
WPL Auction: मुंबई इंडियंस कंगाल, नीलामी से पहले जानें किसके पर्स में कितना पैसा?
मुंबई इंडियंस कंगाल, WPL ऑक्शन से पहले जानें किसके पर्स में कितना पैसा?
ओटीटी
Sigma OTT Release: अब ओटीटी पर धमाल मचाएगी जेसन संजय की 'सिग्मा', जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
अब ओटीटी पर धमाल मचाएगी 'सिग्मा', जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र MLC चुनाव परिणाम 2026 की घोषणा आज, पुणे-नागपुर, अमरावती में कौन मारेगा बाजी? 
महाराष्ट्र MLC चुनाव परिणाम 2026 की घोषणा आज, पुणे-नागपुर, अमरावती में कौन मारेगा बाजी? 
इंडिया
चक्रवाती तूफान अर्नब हुआ ताकतवर, अलर्ट पर 4 राज्य, 53 ट्रेनें रद्द, 12 घंटे भारी
चक्रवाती तूफान अर्नब हुआ ताकतवर, अलर्ट पर 4 राज्य, 53 ट्रेनें रद्द, 12 घंटे भारी
ट्रेंडिंग
ये क्या EMI भरेगी? कार पर लगाए पत्नी के पैर तो भड़के यूजर्स
ये क्या EMI भरेगी? कार पर लगाए पत्नी के पैर तो भड़के यूजर्स
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget