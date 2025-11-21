उदयपुर इन दिनों एक भव्य और हाई-प्रोफाइल शादी की वजह से सुर्खियों में है. टेक इनोवेशन की दुनिया में अपनी पहचान बना चुके वामसी गदिराजू और प्रतिष्ठित फार्मा बिजनेस फैमिली से ताल्लुक रखने वाली नेत्रा मंटेना की शाही शादी में दुनिया भर से दिग्गज मेहमान पहुंच रहे हैं. शादी की चर्चा तब और तेज हो गई जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, विवाह में शामिल होने के लिए भारत पहुंचे. वे गुरुवार (20 नवंबर,2025) को ताज महल का दीदार करते नजर आए और उनके साथ 40 देशों से आए 126 विशेष मेहमान भी मौजूद थे, जिनके चारों ओर सीक्रेट सर्विस और भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का कड़ा पहरा रहा.

कौन हैं वामसी गदिराजू?

वामसी गदिराजू Superorder नाम की कंपनी के सह-संस्थापक और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं. उन्होंने अपनी पढ़ाई कोलंबिया यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ साइंस में पूरी की है. साल 2024 में उन्हें और उनके को-फाउंडर को Superorder में किए गए काम के लिए फोर्ब्स की 30 Under 30 सूची में फूड एंड ड्रिक्स श्रेणी के अंतर्गत चुना गया था. उनकी कंपनी Superorder की वैल्यू 18 से 25 मिलियन डॉलर के बीच मानी जाती है. वामसी ने मल्टी-लोकेशन रेस्टोरेंट्स के लिए ऐसे AI आधारित सॉफ्टवेयर टूल विकसित किए हैं जो ऑनलाइन ऑर्डरिंग, ग्राहक अनुभव और डिलीवरी के मुनाफे को बढ़ाने में मदद करते हैं. इसके अलावा, उन्होंने रेस्टोरेंट्स के लिए AI वेबसाइट बिल्डर जैसे टूल भी डिजाइन किए हैं. उनका उपनयन संस्कार 23 नवंबर 2025 को सम्पन्न हुआ.

कौन हैं नेत्रा मंटेना?

नेत्रा मंटेना, Ingenious Pharmaceuticals के चेयरमैन और CEO राम राजू मंटेना की बेटी हैं, जिनका मुख्यालय अमेरिका के ऑरलैंडो में स्थित है. उनकी मां का नाम पद्मजा मंटेना है. नेत्रा मशहूर और प्रभावशाली बिजनेस फैमिली से आती हैं, जिसके कारण यह शादी भारत ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बनी हुई है.

शादी कब और कहां हो रही है?

वामसी और नेत्रा की शादी का समारोह 21 नवंबर से शुरू हो चुका है और यह चार दिनों तक चलेगा. उदयपुर के प्रतिष्ठित महलों और ऐतिहासिक परिसरों को शादी के लिए भव्य रूप से सजाया गया है. समारोहों की मेजबानी लीला द पैलेस, मानेक चौक और जनाना महल जैसे नामी वेन्यू करेंगे. वहीं शादी का सबसे बड़ा आकर्षण झील पिछोला के बीच स्थित जग मंदिर आइलैंड पैलेस होगा, जो इस पूरे विवाह समारोह का केंद्र बनने जा रहा है.

कौन-कौन होंगे मेहमान? ग्लैमर और राजनीति का संगम

इस शादी में वैश्विक सेलिब्रिटीज और हाई-प्रोफाइल मेहमानों का जमावड़ा लगने वाला है. डोनाल्ड ट्रंप जूनियर पहले ही भारत पहुंच चुके हैं और आगरा व ताजमहल के दर्शन के बाद विवाह समारोह में शामिल होंगे. अंतरराष्ट्रीय संगीत सितारे जस्टिन बीबर और जेनिफर लोपेज के प्रदर्शन करने की भी खबरें हैं, जिससे शादी की ग्लैमर और एंटरटेनमेंट वैल्यू और बढ़ गई है. इसके अलावा हॉलीवुड और बॉलीवुड के सितारे, देश-विदेश के बड़े बिजनेस परिवार और राजनीतिक हस्तियां मेहमान सूची का हिस्सा हैं. बताया जा रहा है कि एक विशेष अमेरिकी सुरक्षा टीम उदयपुर आकर सुरक्षा व्यवस्था की जांच भी कर चुकी है, जिससे यह स्पष्ट है कि इस आयोजन में कई बेहद महत्वपूर्ण विदेशी मेहमान शामिल होंगे.