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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाविदेश सचिव विक्रम मिसरी का बढ़ा एक साल का कार्यकाल, सरकार का आदेश जारी

विदेश सचिव विक्रम मिसरी का बढ़ा एक साल का कार्यकाल, सरकार का आदेश जारी

Vikram Misri Foreign Secretary: केंद्र सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिसरी को लेकर अहम फैसला लिया है. केंद्र उनका कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया है.

Written By : एबीपी लाइव |  Updated at : 01 Jul 2026 08:27 PM (IST)
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ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन इस बार भारत में होना है. इससे ठीक पहले केंद्र सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिसरी को लेकर बड़ा फैसला किया है. केंद्र ने विक्रम मिसरी का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया है. उनका कार्यकाल इस साल 14 जुलाई को खत्म होने वाला था. हालांकि अब वे एक साल तक और जिम्मेदारी को संभालेंगे. 

1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी विक्रम मिसरी का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया गया है. पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने आदेश जारी कर उनके सेवा विस्तार को मंजूरी दी है. कमेटी ने यह निर्णय FR 56(D) नियम के प्रावधानों के तहत लिया है.

कौन हैं विक्रम मिसरी

विक्रम मिसरी 1989 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं. उनका करियर तीन दशक से ज्यादा का रहा है. वे विदेश मंत्रालय में पाकिस्तान से जुड़े मामलों को देख चुके हैं. इसके साथ ही बतौर स्टाफ तत्कालीन विदेश मंत्रियों प्रणब मुखर्जी और आईके गुजराल के साथ अहम भूमिका निभा चुके हैं. विक्रम मिसरी डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के निजी सचिव भी रह चुके हैं. 

विक्रम मिसरी ब्रुसेल्स, इस्लामाबाद, वॉशिंगटन डीसी और ट्यूनिस में भारत के अहम मिशनों में शामिल रह चुके हैं. वे श्रीलंका में उप उच्चायुक्त और स्पेन, म्यांमार, चीन में भारत के राजदूत के तौर पर सेवाएं दे चुके हैं. 

अपडेट जारी है...

यह भी पढ़ें : नक्सलवाद के बाद अब अवैध घुसपैठ पर एक्शन के लिए तैयार मोदी सरकार, अमित शाह ने 9 जुलाई को बुलाई बड़ी बैठक 

Published at : 01 Jul 2026 07:46 PM (IST)
Tags :
Vikram Misri Breaking News Abp News INDIA
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