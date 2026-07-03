शिया धर्मगुरु आगा सैयद हसन मुसावी को गुरुवार (2 जुलाई) को ईरान की फ्लाइट में चढ़ने से रोक दिया गया. ये दावा उनके बेटे ने किया है. मुसावी को ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर दिवंगत अयातुल्लाह अली खामेनेई के जनाजे में शामिल होने के लिए तेहरान से बुलावा आया था.

महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी से विधायक आगा मुंतजिर मेहदी ने बताया कि नई दिल्ली में इमिग्रेशन अधिकारियों ने उनके पिता को फ्लाइट में चढ़ने से रोक दिया. उनका दावा है कि अधिकारियों ने आगा हसन के सामने शर्त रखी थी कि उन्हें ईरान जाने की अनुमति तभी मिलेगी, जब वे भारत के ऑफिशियल स्टैंड के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे या कश्मीर में हुई गिरफ्तारियों को लेकर कोई चर्चा नहीं करेंगे.

मुंतजिर के मुताबिक उनके पिता ने दिल्ली में अधिकारियों से कहा कि वे सिर्फ खामेनेई के जनाजे में शामिल होने जा रहे हैं और वहां कोई भाषण नहीं देंगे. हालांकि इसके बावजूद उन्होंने अधिकारियों की शर्त मानने से इनकार कर दिया था. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मुंतजिर मेहदी ने दावा किया कि इसके बाद इमिग्रेशन अधिकारियों ने आगा हसन का पासपोर्ट जब्त कर लिया और श्रीनगर के क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी (RPO) को एक सीजर मेमो भेज दिया.

हसन मुसावी का पासपोर्ट जब्त

IGI एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन ब्यूरो के अधिकारी अजय सिंह की ओर से जारी मेमो में लिखा गया है कि आगा सैयद हसन मुसावी के नाम से श्रीनगर में जारी पासपोर्ट/यात्रा दस्तावेज को जब्त किया जा रहा है और आगे की जरूरी कार्रवाई के लिए इसे आरपीओ श्रीनगर भेजा जा रहा है.

कौन हैं आगा सैयद हसन मुसावी

बता दें कि आगा हसन कश्मीर के उन 5 नेताओं में से एक हैं, जिन्हें ईरान से बुलावा आया था. आगा हसन के अलावा प्रमुख शिया नेता और सांसद आगा रूहुल्लाह मेहदी, शिया नेता इमरान अंसारी, सैयद हादी और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को न्योता मिला था. महबूबा मुफ्ती जम्मू-कश्मीर की एकमात्र ऐसी गैर-शिया नेता थीं, जिन्हें इस जनाजे के लिए आमंत्रित किया गया.

ईरान की सरकार ने भारत से आमंत्रित मेहमानों को तेहरान ले जाने के लिए एक विशेष विमान भेजा था, जिसमें महबूबा मुफ्ती और इमरान अंसारी को सवार होने की अनुमति दे दी गई. वहीं आमंत्रित नेताओं में शामिल सैयद हादी ने अभी तक यह यात्रा नहीं की है.

ये भी पढ़ें

पाकिस्तान के बाद अब म्यामार-बांग्लादेश पर डोरे डाल रहा चीन, बनाएगा इकोनॉमिक कॉरिडोर, भारत की क्यों बढ़ी टेंशन?