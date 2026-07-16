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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'उनकी चिंताएं विपक्षी दलों ..', कांग्रेस सांसद वेणुगोपाल 19 दिन से हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को लेकर क्या बोले?

'उनकी चिंताएं विपक्षी दलों ..', कांग्रेस सांसद वेणुगोपाल 19 दिन से हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को लेकर क्या बोले?

सोनम वांगचुक के अनशन का आज 19वां दिन है. यानी की सोनम वांगचुक 16 जुलाई तक लगभग तीन हफ्ते से भूखे बैठे हुए हैं. इधर, दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रशासन को उनके हेल्थ पर नजर रखने को कहा है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 16 Jul 2026 06:41 PM (IST)
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नई दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरणविद सोनम वांगचुक लगातार देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. इसके अलावा लद्दाख को लेकर भी उनकी सरकार से मांग है. वह पिछले 19 दिन से भूख हड़ताल पर बैठें हैं. पूरे देशभर से उनकी सेहत की दुआ की जा रही है. वहीं, कई नेता और सांसद सार्वजनिक रूप से सोनम वांगचुक को भूख हड़ताल खत्म करने की अपील कर चुके हैं. इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से बुधवार को वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर ने भी सोनम वांगचुक से भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की है. 

केसी वेणुगोपाल ने क्या कहा है ?

इसके अलावा गुरुवार को कांग्रेस से लोकसभा सांसद केसी वेणुगोपाल ने भी सोनम वांगचुक से भूख हड़ताल खत्म करने की मांग की है. उन्होंने कहा है कि सोनम वांगचुक केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर पिछले 19 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं. इंडियन नेशनल कांग्रेस डेढ़ महीने से ज्यादा समय से यही मांग कर रही है. हम वांगचुक की चिंता और आक्रोश को समझते हैं. खासकर मोदी सरकार में जवाबदेही की कमी के कारण और विशेष रूप से परीक्षा प्रणाली के ध्वस्त होने को लेकर. उनकी सेहत को देखते हुए हम वांगचुक से अपना अनशन खत्म करने की अपील करते हैं. उनकी चिंताएं हमारी और अन्य विपक्षी दलों की भी चिंताएं हैं. 

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सोनम वांगचुक की हड़ताल का 19वां दिन

सोनम वांगचुक के अनशन का आज 19वां दिन है. यानी की सोनम वांगचुक 16 जुलाई तक लगभग तीन हफ्ते से भूखे बैठे हुए हैं. इधर, दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रशासन को उनके हेल्थ पर नजर रखने को कहा है. साथ ही कहा है कि जरूरत पड़ने पर तुरंत इलाज किया जाए. जांच में लगे डॉक्टर लगातार उनकी भूखहड़ताल को लेकर चिंता जाहिर कर चुके हैं. 

कौन हैं सोनम वांगचुक? 
सोनम वांगचुक लद्दाख के एक प्रसिद्ध इंजीनियर, पर्यावरणविद और शिक्षा सुधारक हैं. उन्हें 2009 की सुपरहिट फिल्म थ्री इडियट्स के मुख्य किरदार की प्रेरणा माना जाता है. साल 1988 में उन्होंने SECMOL यानी लद्दाख में स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख नामक संस्था बनाई. यह ऐसे बच्चों को पढ़ाती है, जो पारंपरिक स्कूली परीक्षा में फेल हो जाते हैं. 

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About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 16 Jul 2026 06:41 PM (IST)
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Jantar Mantar KC Venugopal DELHI CJP Protest
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