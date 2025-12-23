Kolkata Weather News: पश्चिम बंगाल में सर्दी का असर लगातार बना हुआ है, लेकिन राजधानी कोलकाता में फिलहाल तापमान सामान्य से थोड़ा ऊपर दर्ज किया जा रहा है. मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार की तरह मंगलवार को भी कोलकाता के तापमान में ज्यादा गिरावट नहीं देखने को मिली है.

कोलकाता में तापमान सामान्य से ऊपर

सोमवार को कोलकाता का न्यूनतम तापमान 15.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.7 डिग्री अधिक था. मंगलवार को भी तापमान लगभग इसी स्तर पर बना रहा. पिछले कुछ दिनों तक कोहरे की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही थी, लेकिन अब इसमें हल्की बढ़ोतरी देखी गई है.

हालांकि, मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि गुरुवार यानी बड़े दिन (क्रिसमस) के आसपास तापमान में फिर से गिरावट आ सकती है. ऐसे में ठंड एक बार फिर अपना असर दिखा सकती है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, पश्चिम बंगाल के लिए इस समय कोई मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है. राज्य में मौसम शुष्क बना रहेगा, जो सर्दियों के मौसम में सामान्य बात है. अगले एक सप्ताह तक राज्य के किसी भी जिले में बारिश की संभावना नहीं है. सभी जिलों में आसमान साफ रहने का अनुमान है.

उत्तर बंगाल में ठंड का असर ज्यादा

मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर बंगाल के जिलों में अगले एक सप्ताह तक मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा. हालांकि, वहां ठंड का असर ज्यादा महसूस किया जा रहा है. मालदा सहित उत्तर बंगाल के कई जिलों में बीते 24 घंटों के दौरान तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है.

राज्य के कई हिस्सों में पूरे सप्ताह घना कोहरा छाए रहने की संभावना है. खासकर सुबह और देर रात के समय दृश्यता कम हो सकती है. मौसम विभाग का कहना है कि साल के आखिरी कुछ दिनों में राज्य के लोग कड़ाके की ठंड का पूरा आनंद ले सकेंगे.