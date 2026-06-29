हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाWest Bengal UCC Bill: बंगाल विधानसभा में आज 4 बड़े विधेयक लाएगी सुवेंदु सरकार, UCC पर भी होगा बड़ा फैसला?

West Bengal UCC Bill: बंगाल विधानसभा में आज 4 बड़े विधेयक लाएगी सुवेंदु सरकार, UCC पर भी होगा बड़ा फैसला?

पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज UCC को लेकर बड़ा सस्पेंस बना हुआ है. विधेयक पेश होगा या सरकार सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज की अध्यक्षता में समिति बनाकर नया कदम उठाएगी, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं.

Written By : IANS एजेंसी |  Edited By: निहारिका सिंह |  Updated at : 29 Jun 2026 12:32 PM (IST)
Preferred Sources

पश्चिम बंगाल विधानसभा में सोमवार ( 29 जून ) को चार महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाएंगे, जिनमें पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन और ओबीसी आरक्षण संशोधन शामिल हैं. अन्य दो विधेयक राज्य में भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी की गतिविधियों को रोकने से संबंधित हैं. इस बात को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है कि पश्चिम बंगाल में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) से संबंधित प्रस्तावित विधेयक पेश किया जाएगा या मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी प्रस्तावित यूसीसी विधेयक की रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति के गठन की घोषणा करेंगे.

विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों या भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा इन दोनों संभावनाओं की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन घटनाक्रम से अवगत सूत्रों का कहना है कि दूसरे विकल्प के पूरे होने की संभावना पर जोर है. गठित की जाने वाली समिति की अध्यक्षता के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई (सेवानिवृत्त) से संपर्क किया जा सकता है. 

यह भी पढ़ें :  'जनसुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता, समझौता नहीं होगा', फायर NOC की वैधता पर बोले सीएम योगी

UCC पर बढ़ा सस्पेंस

25 जून को मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के विधानसभा पहुंचने के बाद ही इस बात पर चर्चा शुरू हो गई कि समान नागरिक संहिता विधेयक सोमवार को सदन में पेश किया जा सकता है. इसी दिन विधानसभा सत्र के पहले भाग में अपने भाषण में भी मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने समान नागरिक संहिता विधेयक का समर्थन किया था. उसी रात उन्होंने एक पार्टी कार्यक्रम में भी यही बात दोहराई. मुख्यमंत्री की टिप्पणी के बाद सदन में भाजपा के विधायक दल ने इस विधेयक को पेश करने की तैयारी शुरू कर दी. सत्ताधारी दल की संसदीय दल की टीम से इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला है कि इसे सोमवार को पेश किया जाएगा या नहीं. 

भाजपा की पूरी तैयारी

मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भाजपा विधायक दल ने समान नागरिक संहिता विधेयक पर चर्चा के लिए एक घंटे का समय निर्धारित किया है. फिलहाल, सत्तारूढ़ दल ने तय किया है कि सीएम सुवेंदु अधिकारी ही इस विधेयक के पक्ष में बोलने वाले एकमात्र वक्ता होंगे और बाद में भाजपा के अन्य वक्ताओं के नाम भी जोड़े जा सकते हैं. विधानसभा सचिवालय के सूत्रों के अनुसार, यद्यपि भाजपा विधायक दल ने इस संबंध में तैयारियां कर ली हैं, फिर भी सोमवार के लिए तैयार कार्यसूची में अन्य चार विधेयकों का उल्लेख है. इसमें समान नागरिक संहिता विधेयक का जिक्र नहीं है. परिणामस्वरूप, इस बात को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि सरकार इस विधेयक के संबंध में वास्तव में क्या करना चाहती है.

यह भी पढ़ें :  PM Modi Seychelles Visit: 'भारत को एक...', चीन को चित करने का पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक, सेशेल्स जाने की वजह है ये

Published at : 29 Jun 2026 12:32 PM (IST)
Tags :
UCC Bill WEST BENGAL SUvendu Adhikari
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
थलापति विजय के लिए बड़ी खुशखबरी? AIADMK के एक और विधायक का इस्तीफा, विधानसभा में बदल जाएगा पूरा गणित
थलापति विजय के लिए बड़ी खुशखबरी? AIADMK के एक और विधायक का इस्तीफा, विधानसभा में बदल जाएगा पूरा गणित
इंडिया
West Bengal UCC Bill: बंगाल विधानसभा में आज 4 बड़े विधेयक लाएगी सुवेंदु सरकार, UCC पर भी होगा बड़ा फैसला?
बंगाल विधानसभा में आज 4 बड़े विधेयक लाएगी सुवेंदु सरकार, UCC पर भी होगा बड़ा फैसला
इंडिया
Mallikarjun Kharge: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने ली राज्यसभा सदस्य की शपथ, दूसरी बार कर्नाटक से चुने गए
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने ली राज्यसभा सदस्य की शपथ, दूसरी बार कर्नाटक से चुने गए
इंडिया
अभिषेक बनर्जी को हाईकोर्ट से एक और झटका, अभी नहीं जा सकेंगे विदेश
अभिषेक बनर्जी को हाईकोर्ट से एक और झटका, अभी नहीं जा सकेंगे विदेश
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Ketan Murder Case:सिया ने अकेले मारा केतन को?
Sansani | Crime News | Ketan Murder Case:जन्मदिन के बहाने ले गई मौत के मुंह में, देखें क्राइम सीन की इनसाइड स्टोरी!
Ketan Agarwal Murder Case | Siya Goyal | Pune: मंगेतर की हत्या का खौफनाक सच!
Ketan Agarwal Murder Case | Abp Report: पुलिस की छापेमारी में आरोपियों के घर से मिले अहम सुराग!
Ram Mandir Donation Scam | Champat Rai | Mahadangal: मंदिर का पैसा और 'चोरी' का खेल?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
थलापति विजय के लिए बड़ी खुशखबरी? AIADMK के एक और विधायक का इस्तीफा, विधानसभा में बदल जाएगा पूरा गणित
थलापति विजय के लिए बड़ी खुशखबरी? AIADMK के एक और विधायक का इस्तीफा, विधानसभा में बदल जाएगा पूरा गणित
महाराष्ट्र
AI की मदद से बनाईं जहरीली गोलियां, मुहर्रम पर 15000 लोगों को बांटी थीं, दुनिया को दुश्मन मानता था फैयाज
AI की मदद से बनाईं जहरीली गोलियां, मुहर्रम पर 15000 लोगों को बांटी थीं, दुनिया को दुश्मन मानता था फैयाज
विश्व
NASA Swift Telescope: धरती की तरफ तेजी से गिर रहा 'बह्मास्त्र', बचाने के लिए 30 हजार करोड़ खर्च करेगा NASA, जानें है क्या ये
धरती की तरफ तेजी से गिर रहा 'बह्मास्त्र', बचाने के लिए 30 हजार करोड़ खर्च करेगा NASA, जानें है क्या ये
क्रिकेट
आयरलैंड दौरा खत्म, अब इंग्लैंड से होगी टीम इंडिया की टक्कर, पूरा शेड्यूल कर लीजिए नोट
आयरलैंड दौरा खत्म, अब इंग्लैंड से होगी टीम इंडिया की टक्कर, पूरा शेड्यूल कर लीजिए नोट
रीजनल सिनेमा
Tumbadchi Manjula BO Collection Day 24: बड़ी बॉलीवुड फिल्मों के आगे ये मूवी चुुपचाप हो गई सुपरहिट, 6 करोड़ के बजट में कमा डाला 158% प्रॉफिट
इस मराठी फिल्म ने चुपचाप कर दिया कमाल, 6 करोड़ के बजट में कमा डाला 158% प्रॉफिट
इंडिया
Mahua Moitra On Modi: 500 करोड़ की ग्रांट, 1250 करोड़ क्रेडिट के बाद PM मोदी को मिला गलत अवॉर्ड! महुआ मोइत्रा ने क्यों कहा ये?
500 करोड़ की ग्रांट, 1250 करोड़ क्रेडिट के बाद PM मोदी को मिला गलत अवॉर्ड! महुआ मोइत्रा ने क्यों कहा ये?
हेल्थ
Brain Tumor Symptoms: मामूली सिरदर्द कब बन जाता है गंभीर खतरा? डॉक्टर से जानें ब्रेन ट्यूमर के छिपे हुए लक्षण
मामूली सिरदर्द कब बन जाता है गंभीर खतरा? डॉक्टर से जानें ब्रेन ट्यूमर के छिपे हुए लक्षण
ट्रेंडिंग
India vs Ireland T20 Series: इससे अच्छा तो 'सूर्या भाऊ' था... आयरलैंड से सीरीज हारा भारत तो यूजर्स को याद आए पूर्व कप्तान, ट्रोल हो रहे श्रेयस अय्यर
इससे अच्छा तो 'सूर्या भाऊ' था... आयरलैंड से सीरीज हारा भारत तो यूजर्स को याद आए पूर्व कप्तान, ट्रोल हो रहे श्रेयस अय्यर
ABP NEWS
सुबह की सैर पर निकला एक भालू लोगों को देखते ही पेड़ पर चढ़ गया।
सुबह की सैर पर निकला एक भालू लोगों को देखते ही पेड़ पर चढ़ गया।
ABP NEWS
रोशनी का स्रोत ही जलकर खाक हो गया! ट्रांसफॉर्मर में आग लगने का वीडियो वायरल हो गया।
रोशनी का स्रोत ही जलकर खाक हो गया! ट्रांसफॉर्मर में आग लगने का वीडियो वायरल हो गया।
ABP NEWS
रायबरेली में मंत्री पर फूलों की बारिश हुई!
रायबरेली में मंत्री पर फूलों की बारिश हुई!
ABP NEWS
सात फेरों से पहले ही मुक्के चलने लगे—यह शादी की बारात है या कुश्ती का अखाड़ा?
सात फेरों से पहले ही मुक्के चलने लगे—यह शादी की बारात है या कुश्ती का अखाड़ा?
ABP NEWS
देव स्नान पूर्णिमा के अवसर पर, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को स्नान मंडप में ले जाया गया।
देव स्नान पूर्णिमा के अवसर पर, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को स्नान मंडप में ले जाया गया।
Embed widget