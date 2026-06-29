'भारत को एक...', चीन को चित करने का पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक, सेशेल्स जाने की वजह है ये

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि सेशेल्स का राष्ट्रीय दिवस समारोह पिछले 50 सालों में सेशेल्स के लोगों की शानदार यात्रा का सम्मान करता है. इस दौरान प्रधानमंत्री ने पूर्वी अफ्रीकी देश की विकास यात्रा में मदद करने के भारत के वादे को भी दोहराया. रविवार (28 जून) को सेशेल्स का राष्ट्रीय दिवस समारोह मनाया गया. प्रधानमंत्री मोदी इस आइलैंड के अपने राजकीय दौरे के दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल हुए. वह सेशेल्स में स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं.

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'देश की आजादी की गोल्डन जुबली के मौके पर सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं. यह मौका पिछले पचास सालों में सेशेल्स के लोगों के शानदार सफर के लिए एक बेहतरीन जरिया था. पीएम मोदी ने कहा, 'भारत को सेशेल्स के विकास के सफर में एक भरोसेमंद दोस्त और साझेदार के तौर पर उसके साथ खड़े होने पर गर्व है. हमारी साझेदारी साझा मूल्यों और लोगों के बीच करीबी संबंधों के साथ और मजबूत होती जा रही है. मुझे यकीन है कि आने वाले समय में हमारी दोस्ती और भी बढ़ेगी.'

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भव्य जश्न में भारत



सेशेल्स के सैनिक अपने राष्ट्रीय झंडे लिए हुए एयरक्राफ्ट से पैराशूट से उतरे और लोग देश की आजादी की 50वीं सालगिरह का जश्न जोश से मना रहे थे. इस कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस. जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम भी मौजूद थे. पीएम मोदी शनिवार ( 27 जून )को सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी के निमंत्रण पर सेशेल्स पहुंचे. रविवार को उन्हें पर्यावरण बचाने और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशेल्स का सबसे बड़ा सम्मान 'गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन' दिया गया.

दोस्ती को नई मजबूती



विदेश मंत्रालय के अनुसार, भारत और सेशेल्स के बीच पुरानी साझेदारी है, जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के बीच आपसी संबंधों पर आधारित है. हिंद महासागर क्षेत्र में एक अहम समुद्री पड़ोसी के तौर पर, सेशेल्स भारत के विजन 'महासागर' (क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए आपसी और समग्र तरक्की) और ग्लोबल साउथ के प्रति हमारे कमिटमेंट में एक खास जगह रखता है. पीएम मोदी का दौरा हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों के बीच अहम माना जा रहा है. विदेश मंत्रालय ने कहा, 'यह यात्रा भारत और सेशेल्स के बीच मजबूत और स्थायी दोस्ती की पुष्टि करेगी और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को मजबूत करेगी.'

सैन्य साझेदारी की झलक



विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस का जश्न भारत और सेशेल्स के बीच डिप्लोमैटिक संबंध बनने के 50 साल पूरे होने के मौके पर मनाया जा रहा है. इन खास मौकों को याद करने के लिए, भारतीय सेना की टुकड़ियों ने सेशेल्स की आजादी की गोल्डन जुबली के मौके पर हुई नेशनल परेड में हिस्सा लिया.

रिश्तों का मजबूत संदेश



भारतीय टुकड़ी में असम रेजिमेंट, भारतीय नौसेना और इंडियन नेवी मार्चिंग बैंड के लोग शामिल थे, जो दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही रक्षा साझेदारी को दिखाता है. समारोह के हिस्से के तौर पर और पुरानी परंपरा को ध्यान में रखते हुए, भारतीय नौसेना के जहाज तरकश और इक्षक पोर्ट विक्टोरिया पर डॉक किए गए. समारोह में प्रधानमंत्री की भागीदारी दोनों देशों के बीच गहरी साझेदारी और पुरानी दोस्ती को दर्शाती है.

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इनपुट- IANS