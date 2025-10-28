हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'SIR के जरिए NRC लागू करना चाहते हैं, TMC होने नहीं देगी', अभिषेक बनर्जी का चुनाव आयोग पर आरोप

'SIR के जरिए NRC लागू करना चाहते हैं, TMC होने नहीं देगी', अभिषेक बनर्जी का चुनाव आयोग पर आरोप

पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया को लेकर तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा और चुनाव आयोग को भाजपा का एक 'गठबंधन ग्रुप' बताया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Aryan Seth | Updated at : 28 Oct 2025 11:04 PM (IST)
Preferred Sources

तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी ने मंगलवार (28 अक्टूबर, 2025) को मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया (SIR) को लेकर चुनाव आयोग पर निशाना साधा. बनर्जी ने कहा कि आयोग भाजपा के साथ मिलकर असली मतदाताओं को बाहर करने और 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक संतुलन बिगाड़ने की साजिश रच रहा है.

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बनर्जी ने कहा, 'आप देखेंगे कि TMC जमीन पर क्या करती है. हमें कानून-व्यवस्था की कोई चिंता नहीं है, शांति बनी रहेगी और TMC वही करेगी जो उसे करना है. चुनाव आयोग को भाजपा का एक 'गठबंधन ग्रुप' बताते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि SIR घोषित कर दिया गया है, जिसके तहत अब सरकार तय करेगी कि कौन वोट देगा.

'SIR का मकसद मतदाताओं को बाहर निकालना'

बनर्जी ने कहा, 'हमारी पार्टी का रुख पहले दिन से ही स्पष्ट है कि इस SIR का मकसद मतदाताओं को बाहर निकालना है. पहले मतदाता तय करते थे कि सरकार में कौन होगा, लेकिन अब सरकार तय करेगी कि वोट कौन देगा.' 

TMC नेता ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मौजूदा मतदाता सूचियों का इस्तेमाल 2024 के आम चुनावों के लिए भी किया गया था तो अगर इसमें कोई खामी है तो केंद्र को लोकसभा भंग कर देनी चाहिए. उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और मेरे लिए, हम सभी इसी मतदाता सूची के जरिए चुने गए हैं. हमें इस्तीफा देकर SIR शुरू कर देना चाहिए. साल 2002 में इसकी प्रक्रिया में दो साल लगे थे और अब वे इसे दो महीने में लागू कर देंगे.'

असम में SIR रद्द को लेकर TMC का सरकार से सवाल

SIR प्रक्रिया से असम को बाहर निकालने पर पार्टी ने सवाल उठाए. अभिषेक ने आरोप लगाया, 'असम को छोड़कर वे चतुराई से काम कर रहे हैं, क्योंकि वहां भाजपा सत्ता में है. असम में यह क्यों नहीं हो रहा है, यह कैसे संभव है? त्रिपुरा और मेघालय जैसे अन्य सभी सीमावर्ती राज्यों में SIR नहीं है तो सिर्फ बंगाल में ही क्यों? अगर आपका मकसद बांग्लादेशियों को वापस भेजना है तो आप अन्य सीमावर्ती राज्यों में SIR क्यों नहीं लागू करते?'

चुनाव आयोग को चेतावनी देते हुए TMC सांसद ने कहा कि पार्टी देगी और अगर ऐसा हुआ तो वह दिल्ली मार्च करेगी और चुनाव आयोग कार्यालय का घेराव करेगी. बनर्जी ने कहा, 'चाहे कुछ भी हो जाए, हम SIR के बाद भी अपनी सीटें बढ़ाएंगे और भाजपा 50 से नीचे रहेगी. SIR के जरिए आप पिछले दरवाजे से NRC करना चाहते हैं.'

TMC के बयान पर भाजपा का चुनाव आयोग से आग्रह

बनर्जी की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ने राज्य में विशेष गहन संशोधन (SIR) पर एक सर्वदलीय बैठक की. भाजपा ने चुनाव आयोग पर तृणमूल कांग्रेस के हमले को लेकर तुरंत पलटवार किया और मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) से बनर्जी की 'धमकियों' का जवाब देने और नई दिल्ली में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आग्रह किया.

भाजपा ने बनर्जी की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और उन्हें चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार के लिए 'धमकी' बताया. पार्टी नेता सुकांत मजूमदार ने कुमार से बनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का को कहा. उन्होंने कहा कि अगर सीईसी के साथ कुछ भी गलत होता है तो टीएमसी नेता को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए.

ये भी पढ़ें:- 'पिता ने भूपेन हजारिका का, बेटे ने असम का किया अपमान', निवेश वाली बहस पर CM हिमंत का खरगे परिवार पर वार!

Published at : 28 Oct 2025 11:04 PM (IST)
Abhishek Banerjee TMC BJP Election Commission WEST BENGAL SIR
