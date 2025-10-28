हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'पिता ने भूपेन हजारिका का, बेटे ने असम का किया अपमान', निवेश वाली बहस पर CM हिमंत का खरगे परिवार पर वार!

'पिता ने भूपेन हजारिका का, बेटे ने असम का किया अपमान', निवेश वाली बहस पर CM हिमंत का खरगे परिवार पर वार!

असम में सेमीकंडक्टर इकाई जैसे बड़े प्रौद्योगिकी आधारित उद्योग स्थापित करने के मुद्दे को लेकर असम CM हिमंत विश्व शर्मा ने खरगे परिवार और कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे प्रियंक खरगे पर निशाना साधा है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: Aryan Seth | Updated at : 28 Oct 2025 10:14 PM (IST)
Preferred Sources

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार (28 अक्टूबर, 2025) को आरोप लगाया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे सहित ‘पूरा खरगे परिवार’ असम विरोधी है. उन्होंने यह आरोप तब लगाया है, जब एक दिन पहले ही कर्नाटक के सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) मंत्री प्रियांक खरगे से उनकी असम में सेमीकंडक्टर इकाई जैसे बड़े प्रौद्योगिकी आधारित उद्योग स्थापित करने के मुद्दे पर बहस हुई थी.

प्रियांक कांग्रेस प्रमुख के बेटे हैं और कर्नाटक कांग्रेस शासित राज्य है. सरमा ने दावा किया, ‘मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे प्रियांक खरगे असम के बारे में गलत सूचना फैला रहे हैं. उनके पिता ने भूपेन हजारिका को भारत रत्न दिए जाने पर बेहद शर्मनाक टिप्पणी की थी.’

पिता ने भूपेन हजारिका, बेटे ने असम के युवाओं का किया अपमान

उन्होंने कहा कि कांग्रेस को कर्नाटक के आईटी मंत्री को असम की संस्कृति और यहां के युवाओं की दक्षता के बारे में बताना चाहिए. सरमा ने यहां एक आधिकारिक कार्यक्रम से इतर संवाददाताओं से कहा, ‘पूरा खरगे परिवार असम विरोधी है. पिता ने भूपेन हजारिका का अपमान किया था और बेटे ने असम के युवाओं का अपमान किया. मुझे लगता है कि कांग्रेस को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए.’

प्रियांक खरगे ने रविवार को कहा कि केंद्र की ओर से दबाव डाले जाने के बाद कर्नाटक के लिए निर्धारित निवेश को गुजरात और असम की ओर मोड़ दिया जा रहा है. उन्होंने कथित तौर पर पूछा, ‘सेमीकंडक्टर उद्योग असम और गुजरात क्यों जा रहे हैं, जबकि वास्तव में उन्हें बेंगलुरु आना चाहिए? गुजरात में क्या है, क्या वहां प्रतिभा है, असम में क्या है, क्या वहां प्रतिभा है?’

'बड़े उद्योग स्थापित करने की प्रतिभा नहीं'

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सरमा ने सोमवार को प्रियांक को ‘अव्वल दर्जे का मूर्ख’ कहा. उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर राज्य में सेमीकंडक्टर इकाई जैसे बड़े उद्योग स्थापित करने के लिए कोई प्रतिभा नहीं है, वाले बयान के लिए असम सरकार कर्नाटक के मंत्री के खिलाफ मामला दर्ज करने पर विचार कर रही है.

असम CM के आरोपों पर प्रियांक खरगे का पलटवार 

प्रियांक खरगे ने पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री पर उस बयान को ‘राजनीतिक रंग’ देकर अपनी विफलताओं को छिपाने का प्रयास करने का आरोप लगाया और कहा कि सरमा को इस बात पर विचार करना चाहिए कि युवा काम की तलाश में असम क्यों छोड़ रहे हैं.

खरगे ने आरोप लगाया कि भाजपा के लगभग एक दशक के शासन के बाद, नीति आयोग की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, असम अब स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक विकास जैसे महत्वपूर्ण विकास संकेतकों में सबसे निचले पांच राज्यों में शामिल है. उन्होंने दावा किया कि सरमा केवल अपनी संपत्ति बढ़ाने में कामयाब रहे हैं.

ये भी पढ़ें:- चलती ट्रेन से यात्री ने लगा दी छलांग, फिसल गया पैर.... हैदराबाद में हैरान कर देने वाली घटना

Published at : 28 Oct 2025 10:14 PM (IST)
Tags :
Assam Priyank Kharge MALLIKARJUN KHARGE HIMANTA BISWA SARMA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हिंदुओं ने कभी इतनी क्रूरता नहीं...', मौलवी ने PAK आर्मी के खिलाफ दिया बयान तो डरे आसिम मुनीर, सलाखों के पीछे पहुंचाया
'हिंदुओं ने कभी इतनी क्रूरता नहीं...', मौलवी ने PAK आर्मी के खिलाफ दिया बयान तो डरे आसिम मुनीर, सलाखों के पीछे पहुंचाया
दिल्ली NCR
Cloud Seeding: दिल्ली में वायु प्रदूषण के खिलाफ कृत्रिम बारिश कितनी कारगर? एक्सपर्ट्स से समझें
दिल्ली में वायु प्रदूषण के खिलाफ कृत्रिम बारिश कितनी कारगर? एक्सपर्ट्स से समझें
इंडिया
Cyclone Montha Alert Live: आंध्र प्रदेश में टकराया मोंथा साइक्लोन, 2-3 घंटे अहम, 7 जिलों में कर्फ्यू; रेलवे ने एक्टिवेट किए वॉर रूम
आंध्र प्रदेश में टकराया मोंथा साइक्लोन, 2-3 घंटे अहम, 7 जिलों में कर्फ्यू; रेलवे ने एक्टिवेट किए वॉर रूम
बॉलीवुड
'द ताज स्टोरी' रिलीज से पहले ही विवाद में फंसी, परेश रावल की फिल्म पर नफरत फैलाने का आरोप
'द ताज स्टोरी' कानूनी पचड़े में फंसी, परेश रावल की फिल्म पर नफरत फैलाने का आरोप
Advertisement

वीडियोज

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: Dadi Sa की पानी पूरी पार्टी में झूमे Armaan और Abhira
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
अब तक Bigg Boss क्या है खास ? देखे बड़ी खबरें
Bihar Restaurant Incident:Bihar Restaurant Incident:चेकिंग के नाम पर धमकाना ... CCTV फुटेज में कैद हुई दारोगा की काली करतूत
SEBI का बड़ा फैसला! अब महिलाओं और Senior Citizen को निवेश पर Extra फायदा मिलेगा| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हिंदुओं ने कभी इतनी क्रूरता नहीं...', मौलवी ने PAK आर्मी के खिलाफ दिया बयान तो डरे आसिम मुनीर, सलाखों के पीछे पहुंचाया
'हिंदुओं ने कभी इतनी क्रूरता नहीं...', मौलवी ने PAK आर्मी के खिलाफ दिया बयान तो डरे आसिम मुनीर, सलाखों के पीछे पहुंचाया
दिल्ली NCR
Cloud Seeding: दिल्ली में वायु प्रदूषण के खिलाफ कृत्रिम बारिश कितनी कारगर? एक्सपर्ट्स से समझें
दिल्ली में वायु प्रदूषण के खिलाफ कृत्रिम बारिश कितनी कारगर? एक्सपर्ट्स से समझें
इंडिया
Cyclone Montha Alert Live: आंध्र प्रदेश में टकराया मोंथा साइक्लोन, 2-3 घंटे अहम, 7 जिलों में कर्फ्यू; रेलवे ने एक्टिवेट किए वॉर रूम
आंध्र प्रदेश में टकराया मोंथा साइक्लोन, 2-3 घंटे अहम, 7 जिलों में कर्फ्यू; रेलवे ने एक्टिवेट किए वॉर रूम
बॉलीवुड
'द ताज स्टोरी' रिलीज से पहले ही विवाद में फंसी, परेश रावल की फिल्म पर नफरत फैलाने का आरोप
'द ताज स्टोरी' कानूनी पचड़े में फंसी, परेश रावल की फिल्म पर नफरत फैलाने का आरोप
क्रिकेट
कूड़ेदान में फेंक दी युवराज सिंह के ऑटोग्राफ वाली जर्सी, 6 छक्के खाने के बाद स्टुर्ट ब्रॉड ने क्यों किया ऐसा?
कूड़ेदान में फेंक दी युवराज सिंह के ऑटोग्राफ वाली जर्सी, 6 छक्के खाने के बाद स्टुर्ट ब्रॉड ने क्यों किया ऐसा?
बिहार
बिहार चुनाव 2025 : जंगलराज के टैग से छुटकारा पाने के लिए महागठबंधन लाया नया प्लान, घोषणा पत्र में ये 19 अहम ऐलान
जंगलराज के टैग से छुटकारा पाने के लिए महागठबंधन लाया नया प्लान, घोषणा पत्र में ये 19 अहम ऐलान
यूटिलिटी
बुजुर्ग पेंशन लेते हैं तो भूलकर भी मत कर देना यह गलती, वरना पैसे देना बंद कर देगी सरकार
बुजुर्ग पेंशन लेते हैं तो भूलकर भी मत कर देना यह गलती, वरना पैसे देना बंद कर देगी सरकार
शिक्षा
मर्चेंट नेवी में जाने के लिए करने होते हैं ये कोर्स, यहां चेक कर लें इंस्टिट्यूट्स की लिस्ट
मर्चेंट नेवी में जाने के लिए करने होते हैं ये कोर्स, यहां चेक कर लें इंस्टिट्यूट्स की लिस्ट
ABP NEWS
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
ABP NEWS
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
ABP NEWS
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
ABP NEWS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
ABP NEWS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
Embed widget