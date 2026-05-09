बंगाल में अब शुभेंदु सरकार, लेकिन ममता बनर्जी ने X अकाउंट पर नहीं बदला बायो, जानें क्या लिखा?

पश्चिम बंगाल में शनिवार 9 मई 2026 को बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं. राज्य में सत्ता परिवर्तन के बीच अब तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है. दरअसल, विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद भी ममता बनर्जी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) के बायो में खुद को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बताया हुआ है. उनके बायो में अब भी लिखा है कि वह तृणमूल कांग्रेस की संस्थापक और पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं.

इसी बात को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा हो रही है. चुनाव में हार के बाद से ममता बनर्जी लगातार चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठा रही हैं. उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनाव में धांधली हुई और उन्हें हराने के लिए साजिश रची गई. ममता बनर्जी लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही हैं और दावा कर रही हैं कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से नहीं कराया गया. हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से अब तक इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

खबर अपडेट की जा रही है...