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West Bengal CM Oath: कौन हैं खुदीराम टुडू, जिन्होंने शुभेंदु अधिकारी के साथ ली मंत्री पद की शपथ, बंगाल की राजनीति में कितना बड़ा नाम?
West Bengal CM Oath: खुदीराम टुडू बीजेपी नेता है. वे पश्चिम बंगाल की राजनीति में सक्रिय आदिवासी नेता के तौर पर जाने जाते हैं और पार्टी के प्रमुख चेहरा हैं.
भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता खुदीराम टुडू ने शुभेंदु अधिकारी के साथ मंत्री पद की शपथ ली है. वे पश्चिम बंगाल की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हैं. उन्हें भाजपा के प्रमुख आदिवासी नेताओं में गिना जाता है. पार्टी ने उन्हें कई अहम संगठनात्मक जिम्मेदारियां भी दी हैं. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा ने उन्हें महत्वपूर्ण सीटों से उम्मीदवार बनाया था. इनमें रानीबांध विधानसभा क्षेत्र भी शामिल रहा है. चुनाव के दौरान उन्होंने आदिवासी इलाकों में पार्टी को मजबूत करने के लिए काम किया.
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Source: IOCL