भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता खुदीराम टुडू ने शुभेंदु अधिकारी के साथ मंत्री पद की शपथ ली है. वे पश्चिम बंगाल की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हैं. उन्हें भाजपा के प्रमुख आदिवासी नेताओं में गिना जाता है. पार्टी ने उन्हें कई अहम संगठनात्मक जिम्मेदारियां भी दी हैं. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा ने उन्हें महत्वपूर्ण सीटों से उम्मीदवार बनाया था. इनमें रानीबांध विधानसभा क्षेत्र भी शामिल रहा है. चुनाव के दौरान उन्होंने आदिवासी इलाकों में पार्टी को मजबूत करने के लिए काम किया.

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