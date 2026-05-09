हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाशुभेंदु अधिकारी ने ली CM पद की शपथ, PM मोदी ने मंच से बंगाल को किया दंडवत प्रणाम, Video

शुभेंदु अधिकारी ने ली CM पद की शपथ, PM मोदी ने मंच से बंगाल को किया दंडवत प्रणाम, Video

बंगाल की राजनीति में 9 मई का दिन ऐतिहासिक बन गया है क्योंकि आजादी के बाद पहली बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी है. शपथ ग्रहण समारोह खत्म होने के बाद पीएम मोदी ने मंच से जनता को दंडवत प्रणाम किया.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 09 May 2026 01:27 PM (IST)
Preferred Sources

पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है. शुभेंदु अधिकारी राज्य के मुखिया बने हैं. उनके साथ दिलीप घोष-अग्निमित्रा पॉल समेत 5 और मंत्रियों ने भी शपथ ली है. इस शपथग्रहण समारोह में पहुंचे पीएम मोदी ने मंच से जनता को दंडवत प्रणाम किया है, जिसका वीडियो सामने आया है.

पीएम मोदी ने विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता दिलाने के लिए पश्चिम बंगाल की जनता को नमन किया. शपथ ग्रहण मंच पर घुटनों के बल बैठते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने भरपूर प्रेम और आशीर्वाद देने के लिए बंगाल की जनता का भावुक तरीके से आभार जताया.

आजादी के बाद पहली बार बंगाल में बीजेपी की सरकार
बंगाल की राजनीति में शनिवार (9 मई) का दिन ऐतिहासिक बन गया है क्योंकि आजादी के बाद पहली बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी है. इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे. शपथ ग्रहण समारोह खत्म होने के बाद पीएम मोदी ने मंच से जनता को दंडवत प्रणाम किया. 

वायरल हुआ पीएम मोदी का ये वीडियो
पीएम मोदी का यह अंदाज देखते ही समारोह में मौजूद लाखों की भीड़ उत्साहित हो उठी और मोदी-मोदी के नारों से पूरा माहौल गूंज गया. पीएम मोदी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. बीजेपी समर्थक इसे बंगाल की जनता के प्रति सम्मान और ऐतिहासिक जनादेश को प्रणाम बताकर शेयर कर रहे हैं.

शुभेंदु अधिकारी के साथ फिलहाल 5 मंत्रियों ने शपथ ली है. शपथ लेने वाले मंत्रियों में दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक किरतनिया, खुदीराम तुडू और निशीथ प्रामाणिक शामिल हैं. इस शुरुआती कैबिनेट में बीजेपी ने सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साधने का स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की है.

ये भी पढ़ें 

शुभेंदु बने बंगाल के CM तो पिता शिशिर अधिकारी का आया पहला रिएक्शन, कहा- हम चाहते हैं कि...

Published at : 09 May 2026 12:41 PM (IST)
Tags :
Suvendu Adhikari West Bengal PM Modi Breaking News Abp News Suvendu Adhikari Oath Ceremony
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
शुभेंदु अधिकारी ने ली CM पद की शपथ, PM मोदी ने मंच से बंगाल को किया दंडवत प्रणाम, Video
शुभेंदु अधिकारी ने ली CM पद की शपथ, PM मोदी ने मंच से बंगाल को किया दंडवत प्रणाम, Video
इंडिया
शुभेंदु अधिकारी के CM बनने के बाद आया अभिषेक बनर्जी का पहला रिएक्शन, कहा- बंगाल और दिल्ली...
शुभेंदु अधिकारी के CM बनने के बाद आया अभिषेक बनर्जी का पहला रिएक्शन, कहा- बंगाल और दिल्ली...
इंडिया
Suvendu Adhikari Oath Ceremony Live: बंगाल का CM बनने के बाद रवींद्रनाथ टैगोर के घर पहुंचे शुभेंदु अधिकारी, कहा- संविधान को मानते हुए...
Live: बंगाल का CM बनने के बाद रवींद्रनाथ टैगोर के घर पहुंचे शुभेंदु अधिकारी, कहा- संविधान को मानते हुए...
इंडिया
शुभेंदु बने बंगाल के CM तो पिता शिशिर अधिकारी का आया पहला रिएक्शन, कहा- हम चाहते हैं कि...
शुभेंदु बने बंगाल के CM तो पिता शिशिर अधिकारी का आया पहला रिएक्शन, कहा- हम चाहते हैं कि...
Advertisement

वीडियोज

Suvendu Adhikari Oath Ceremony: BJP का शपथ ग्रहण से पहले नया खेल ? | Brigade Parade Ground
Sansani: Gurugram में मनचले की छेडछाड़ से परेशान छात्रा ने की खुदकुशी! | Crime News | Haryana
Breaking News | Governor Dissolves Bengal Assembly: Suvendu सरकार बनते ही TMC के उड़े होश! | BJP
Bharat Ki Baat | Vijay: Tamil Nadu में बड़ा ऐतिहासिक उलटफेर, विजय बनने जा रहे हैं नए CM!
Sandeep Chaudhary: Bihar Student Protest पर पत्रकारों का सटीक विश्लेषण | Samrat Choudhary | Patna
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2026
Suvendu Adhikari Oath Ceremony Live: बंगाल का CM बनने के बाद रवींद्रनाथ टैगोर के घर पहुंचे शुभेंदु अधिकारी, कहा- संविधान को मानते हुए...
Live: बंगाल का CM बनने के बाद रवींद्रनाथ टैगोर के घर पहुंचे शुभेंदु अधिकारी, कहा- संविधान को मानते हुए...
महाराष्ट्र
'भ्रष्ट व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने की परंपरा...', शुभेंदु अधिकारी बने CM तो बोले संजय राउत
'भ्रष्ट व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने की परंपरा...', शुभेंदु अधिकारी बने CM तो बोले संजय राउत
इंडिया
सत्ता की दहलीज पर विजय: 10 बड़े ट्विस्ट, जिन्होंने तमिलनाडु की CM पोस्ट की रेस को बना दिया 'पॉलिटिकल थ्रिलर'
सत्ता की दहलीज पर विजय: 10 बड़े ट्विस्ट, जिन्होंने तमिलनाडु की CM पोस्ट की रेस को बना दिया 'पॉलिटिकल थ्रिलर'
साउथ सिनेमा
हैप्पी बर्थडे साई पल्लवी: MBBS की पढ़ाई, 2 करोड़ का Ad ठुकराया, पिंपल्स ने बनाया स्टार, 'पक्के उसूलों' वाली एक्ट्रेस की कहानी
हैप्पी बर्थडे साई पल्लवी: MBBS की पढ़ाई, 2 करोड़ का एड ठुकराया, साउथ की इस एक्ट्रेस को पिंपल्स ने बनाया स्टार
आईपीएल 2026
DC VS KKR: दिल्ली कैपिटल्स की हार से टूटे अक्षर पटेल, बोले- 'अब अगले साल...'
DC VS KKR: दिल्ली कैपिटल्स की हार से टूटे अक्षर पटेल, बोले- 'अब अगले साल...'
इंडिया
शुभेंदु अधिकारी ने ली CM पद की शपथ, PM मोदी ने मंच से बंगाल को किया दंडवत प्रणाम, Video
शुभेंदु अधिकारी ने ली CM पद की शपथ, PM मोदी ने मंच से बंगाल को किया दंडवत प्रणाम, Video
हेल्थ
जन्म के बाद नवजात में इस वजह से होने लगती है इंटर्नल ब्लीडिंग, Vitamin K इंजेक्शन से बच सकती है जान
जन्म के बाद नवजात में इस वजह से होने लगती है इंटर्नल ब्लीडिंग, Vitamin K इंजेक्शन से बच सकती है जान
शिक्षा
JMI PhD Admission 2026: जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने जारी किया पीएचडी एडमिशन शेड्यूल, 11 मई से शुरू होंगे आवेदन
जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने जारी किया पीएचडी एडमिशन शेड्यूल, 11 मई से शुरू होंगे आवेदन
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
ENT LIVE
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
ENT LIVE
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Embed widget