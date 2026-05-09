शुभेंदु अधिकारी ने ली CM पद की शपथ, PM मोदी ने मंच से बंगाल को किया दंडवत प्रणाम, Video

पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है. शुभेंदु अधिकारी राज्य के मुखिया बने हैं. उनके साथ दिलीप घोष-अग्निमित्रा पॉल समेत 5 और मंत्रियों ने भी शपथ ली है. इस शपथग्रहण समारोह में पहुंचे पीएम मोदी ने मंच से जनता को दंडवत प्रणाम किया है, जिसका वीडियो सामने आया है.

पीएम मोदी ने विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता दिलाने के लिए पश्चिम बंगाल की जनता को नमन किया. शपथ ग्रहण मंच पर घुटनों के बल बैठते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने भरपूर प्रेम और आशीर्वाद देने के लिए बंगाल की जनता का भावुक तरीके से आभार जताया.

#WATCH | Kolkata | Prime Minister Narendra Modi greets the public during the swearing-in ceremony of the new West Bengal government



(Video Source: PM Modi social media) pic.twitter.com/csvbAiqjHC — ANI (@ANI) May 9, 2026

आजादी के बाद पहली बार बंगाल में बीजेपी की सरकार

बंगाल की राजनीति में शनिवार (9 मई) का दिन ऐतिहासिक बन गया है क्योंकि आजादी के बाद पहली बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी है. इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे. शपथ ग्रहण समारोह खत्म होने के बाद पीएम मोदी ने मंच से जनता को दंडवत प्रणाम किया.

वायरल हुआ पीएम मोदी का ये वीडियो

पीएम मोदी का यह अंदाज देखते ही समारोह में मौजूद लाखों की भीड़ उत्साहित हो उठी और मोदी-मोदी के नारों से पूरा माहौल गूंज गया. पीएम मोदी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. बीजेपी समर्थक इसे बंगाल की जनता के प्रति सम्मान और ऐतिहासिक जनादेश को प्रणाम बताकर शेयर कर रहे हैं.

शुभेंदु अधिकारी के साथ फिलहाल 5 मंत्रियों ने शपथ ली है. शपथ लेने वाले मंत्रियों में दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक किरतनिया, खुदीराम तुडू और निशीथ प्रामाणिक शामिल हैं. इस शुरुआती कैबिनेट में बीजेपी ने सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साधने का स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की है.

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