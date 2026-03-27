हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबंगाल चुनाव: ममता का शुभेंदु पर पलटवार, बोलीं- मैं किसी के पैसे की चाय तक नहीं पीती, चोर कहना बंद करें

बंगाल चुनाव: ममता का शुभेंदु पर पलटवार, बोलीं- मैं किसी के पैसे की चाय तक नहीं पीती, चोर कहना बंद करें

West Bengal News: पश्चिम बंगाल के पांडवेश्वर में चुनाव प्रचार जोरों पर है. सीएम ममता बनर्जी ने जनसभा में बीजेपी के आरोपों को खारिज किया और तृणमूल कांग्रेस पर चोरी के झूठे आरोपों का जवाब दिया.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 27 Mar 2026 06:39 PM (IST)
Preferred Sources

West Bengal News: पश्चिम बंगाल के पांडवेश्वर में वोटों का प्रचार बहुत तेज़ी से चल रहा है. सभी राजनीतिक दलों के उम्मीदवार ज़िले-ज़िले में जनसंपर्क कर रहे हैं. इस बार बंगाल के बड़े नेता मैदान में हैं. एक ओर तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी और उनके बेटे अभिषेक बनर्जी, वहीं दूसरी ओर विरोधी दल के नेता शुभेंदु अधिकारी. पूरा चुनावी माहौल काफी गरम है और लोग बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं.

गुरुवार को पांडवेश्वर में ममता बनर्जी ने एक जनसभा की. इस सभा में उन्होंने बीजेपी के आरोपों का जवाब दिया और कहा कि तृणमूल कांग्रेस के नेता चोर हैं, यह झूठ है. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने कभी भी वेतन या किसी का पैसा नहीं लिया.

ममता बनर्जी का चोर-डाकू आरोपों पर जवाब

ममता बनर्जी ने कहा, "वे कहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस के सभी नेता चोर-डाकू हैं. मैंने जीवन में एक पैसा भी वेतन के रूप में नहीं लिया. किसी के पैसे से एक कप चाय भी नहीं पीती. मुझे भी चोर कहते हैं. ये लोग गलत भाषा बोलते हैं और झूठ फैलाते हैं."

उन्होंने आगे बताया कि राज्य में कई विकास कार्य हुए हैं. जैसे आसनसोल नया जिला, मल्टीसुपर अस्पताल, अंडाल एयरपोर्ट और नजरुल इस्लाम यूनिवर्सिटी. उन्होंने कहा कि खान में काम करने वाले श्रमिक मेहनत करते हैं, लेकिन फायदा किसी और को मिलता है. उन्होंने पिछले 5-6 साल से राज्य सरकार से मिलकर खानों की अच्छी देखभाल और योजना बनाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया.

श्रमिकों और विकास पर जोर

ममता ने कहा कि उन्हें श्रमिकों की मेहनत का सम्मान है. उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार को खानों की सही देखभाल करनी चाहिए, ताकि काम करने वाले और उनके परिवार सुरक्षित रहें. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष लोग सिर्फ लूट करते हैं और झूठ फैलाते हैं. उन्होंने कहा कि उनकी भाषा नग्न और गलत है और वे रात में भी बवाल मचाते हैं.

Published at : 27 Mar 2026 06:39 PM (IST)
Tags :
West Bengal Assembly MAMATA BANERJEE Pandaveshwar News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
केरल में कांग्रेस ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट, क्या शशि थरूर को सौंपी जिम्मेदारी?
केरल में कांग्रेस ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट, क्या शशि थरूर को सौंपी जिम्मेदारी?
इंडिया
भारत फिर खरीदेगा रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम, DAC ने दी मंजूरी, चीन-पाकिस्तान की बढ़ेगी टेंशन!
भारत फिर खरीदेगा रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम, DAC ने दी मंजूरी, चीन-पाकिस्तान की बढ़ेगी टेंशन!
इंडिया
बंगाल चुनाव: ममता का शुभेंदु पर पलटवार, बोलीं- मैं किसी के पैसे की चाय तक नहीं पीती, चोर कहना बंद करें
बंगाल चुनाव: ममता का शुभेंदु पर पलटवार, बोलीं- मैं किसी के पैसे की चाय तक नहीं पीती, चोर कहना बंद करें
इंडिया
ईरान युद्ध के बाद भारत के कितने जहाज होर्मुज स्ट्रेट से गुजरे और कितने फंसे? MEA ने दिया ये जवाब 
ईरान युद्ध के बाद भारत के कितने जहाज होर्मुज स्ट्रेट से गुजरे और कितने फंसे? MEA ने दिया जवाब
Advertisement

वीडियोज

महायुद्ध... आतंक का 'बारूद' !
बड़े 'धोखे' हैं ट्रंप की 'डील' में ?
Jaipur की सड़क पर लड़की का ताबड़तोड़ हमला! बुलेट भी नहीं बची
ईरानी सेना नहीं जनता से हार रहे ट्रंप!
Asim Munir से बात..PM Modi को दरकिनार क्यों?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ईरान युद्ध ने बढ़ाया हवाई किराया, एक अप्रैल से महंगी हो जाएगी फ्लाइट की टिकट! आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर?
ईरान युद्ध ने बढ़ाया हवाई किराया, एक अप्रैल से महंगी हो जाएगी फ्लाइट की टिकट! आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर?
बिहार
JDU में बड़े बदलाव के संकेत! रोज-रोज पार्टी दफ्तर क्यों पहुंच रहे निशांत कुमार? सामने आई ये जानकारी
JDU में बड़े बदलाव के संकेत! रोज-रोज पार्टी दफ्तर क्यों पहुंच रहे निशांत कुमार? सामने आई ये जानकारी
इंडिया
LPG Crisis: घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर की कितनी कमी? सरकार ने बताई एलपीजी से जुड़ी हर बात
घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर की कितनी कमी? सरकार ने बताई LPG से जुड़ी हर बात
आईपीएल 2026
IPL 2026 के लिए हुआ कमेंट्री पैनल का एलान, 12 भाषाओं में सुनाई देगी 160 से ज्यादा लोगों की आवाज; देखें पूरी लिस्ट 
IPL 2026 के लिए हुआ कमेंट्री पैनल का एलान, 12 भाषाओं में सुनाई देगी 160 से ज्यादा लोगों की आवाज
बॉलीवुड
Box Office: 'धुरंधर 2' की सुनामी में बंपर कमाई कर रही ये फिल्म, कमाई 100 करोड़ पहुंची
'धुरंधर 2' की सुनामी में बंपर कमाई कर रही ये फिल्म, कमाई 100 करोड़ पहुंची
चुनाव 2026
Kerala Assembly Elections 2026: केरल चुनाव 2026 में ये हैं 10 सबसे अमीर उम्मीदवार, किसकी संपत्ति सबसे ज्यादा, जानिए
केरल चुनाव 2026 में ये हैं 10 सबसे अमीर उम्मीदवार, किसकी संपत्ति सबसे ज्यादा, जानिए
यूटिलिटी
ट्रेन-बस या मेट्रो... जेवर एयरपोर्ट के लिए कौन-सा ट्रांसपोर्ट बेस्ट? जानें फायदे का सौदा
ट्रेन-बस या मेट्रो... जेवर एयरपोर्ट के लिए कौन-सा ट्रांसपोर्ट बेस्ट? जानें फायदे का सौदा
फैशन
Lakme Fashion Week: लाल लहंगे में लाल परी बन तमन्ना भाटिया ने ढाया कहर, रैंप पर उतरते ही थम गईं सबकी नजरें!
लाल लहंगे में लाल परी बन तमन्ना भाटिया ने ढाया कहर, रैंप पर उतरते ही थम गईं सबकी नजरें!
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
ENT LIVE
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Embed widget