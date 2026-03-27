West Bengal News: पश्चिम बंगाल के पांडवेश्वर में वोटों का प्रचार बहुत तेज़ी से चल रहा है. सभी राजनीतिक दलों के उम्मीदवार ज़िले-ज़िले में जनसंपर्क कर रहे हैं. इस बार बंगाल के बड़े नेता मैदान में हैं. एक ओर तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी और उनके बेटे अभिषेक बनर्जी, वहीं दूसरी ओर विरोधी दल के नेता शुभेंदु अधिकारी. पूरा चुनावी माहौल काफी गरम है और लोग बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं.

गुरुवार को पांडवेश्वर में ममता बनर्जी ने एक जनसभा की. इस सभा में उन्होंने बीजेपी के आरोपों का जवाब दिया और कहा कि तृणमूल कांग्रेस के नेता चोर हैं, यह झूठ है. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने कभी भी वेतन या किसी का पैसा नहीं लिया.

ममता बनर्जी का चोर-डाकू आरोपों पर जवाब

ममता बनर्जी ने कहा, "वे कहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस के सभी नेता चोर-डाकू हैं. मैंने जीवन में एक पैसा भी वेतन के रूप में नहीं लिया. किसी के पैसे से एक कप चाय भी नहीं पीती. मुझे भी चोर कहते हैं. ये लोग गलत भाषा बोलते हैं और झूठ फैलाते हैं."

उन्होंने आगे बताया कि राज्य में कई विकास कार्य हुए हैं. जैसे आसनसोल नया जिला, मल्टीसुपर अस्पताल, अंडाल एयरपोर्ट और नजरुल इस्लाम यूनिवर्सिटी. उन्होंने कहा कि खान में काम करने वाले श्रमिक मेहनत करते हैं, लेकिन फायदा किसी और को मिलता है. उन्होंने पिछले 5-6 साल से राज्य सरकार से मिलकर खानों की अच्छी देखभाल और योजना बनाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया.

श्रमिकों और विकास पर जोर

ममता ने कहा कि उन्हें श्रमिकों की मेहनत का सम्मान है. उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार को खानों की सही देखभाल करनी चाहिए, ताकि काम करने वाले और उनके परिवार सुरक्षित रहें. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष लोग सिर्फ लूट करते हैं और झूठ फैलाते हैं. उन्होंने कहा कि उनकी भाषा नग्न और गलत है और वे रात में भी बवाल मचाते हैं.