जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे पर दुर्घटना के बाद, कृषि मंत्री जावेद अहमद डार और विधायक सज्जाद शाहीन ने अपना काफिला रोककर घायलों की मदद की। विधायक शाहीन ने अपनी गाड़ी से घायल डाक कर्मचारियों को अस्पताल पहुंचाया।
जम्मू-कश्मीर में NH-44 पर दुर्घटना के बाद जनप्रतिनिधियों ने काफिला रोककर की मदद
NH-44 Accident: विधायक सज्जाद शाहीन ने खुद अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करके घायल डाक कर्मचारियों को बनिहाल के सब-डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल (SDH) पहुंचाया, ताकि उन्हें तुरंत इलाज मिल सके.
- जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर दो डाककर्मियों का सड़क हादसा हुआ।
- मंत्री और विधायक ने काफिला रोक घायलों को अस्पताल पहुंचाया।
- हरियाणा पानीपत टोल पर अन्य हादसे में एक व्यक्ति की मौत।
देश की जनता अक्सर ऐसे मंत्रियों और नेताओं की शिकायत करते हैं, जिन्हें बीच सड़क पर मुश्किल में फंसे लोगों की बिना परवाह किए अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन भारत के सिर का ताज कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर के रामबन इलाके से एक ऐसी वीडियो सामने आया है, जिसमें दिखा दृश्य लोगों को इस बारे में अलग तरह से सोचने पर मजबूर कर दिया है.
दरअसल, जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे (NH-44) पर बनिहाल के पास एक सड़क दुर्घटना हो गई, जिसमें डाक विभाग के दो कर्मचारी घायल हो गए. उसी दौरान वहां से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के कृषि मंत्री जावेद अहमद डार, बनिहाल के विधायक सज्जाद शाहीन और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता नासिर असलम वानी का काफिला गुजर रहा था, जिन्होंने घायल कर्मचारियों की मदद के लिए अपना काफिला रोका.
यह घटना गुरुवार (6 अगस्त, 2026) को उस वक्त हुई जब ये नेता जिले की एक आधिकारिक समीक्षा बैठक में शामिल होने के लिए रामबन जा रहे थे.
नेशनल हाईवे पर कैसे घटी घटना?
दरअसल, डाक विभाग के दो कर्मचारी, साहिब खान और यावर बशीर मलिक, मोटरसाइकिल से नेशनल हाईवे 44 से होते हुए जा रहे थे, तभी सामने से आ रहे एक वाहन ने उनकी लेन में आकर उन्हें जोरदार टक्कर मार दी.
विधायक ने अपनी गाड़ी से घायलों को पहुंचाया अस्पताल
दुर्घटना स्थल से गुजरते समय मंत्री जावेद अहमद डार और विधायक सज्जाद शाहीन ने स्थानीय इमरजेंसी टीमों और स्वयंसेवकों की मदद के लिए तुरंत अपना काफिला रोक दिया. विधायक सज्जाद शाहीन ने खुद अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करके घायल डाक कर्मचारियों को बनिहाल के सब-डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल (SDH) पहुंचाया, ताकि उन्हें तुरंत इलाज मिल सके. बताया जा रहा है कि दोनों घायलों की हालत फिलहाल स्थिर है.
पानीपत में भी नेशनल हाईवे-44 पर हुई दुर्घटना
वहीं, हरियाणा से होकर गुजरने वाले नेशनल हाईवे-44 पर पानीपत में भी एक सड़क दुर्घटना घटी. एनएच-44 स्थित टोल प्लाजा पर टोल टैक्स बचाने के इरादे से एक कार चालक ने टोल बैरियर पर पीछे से आ रही बाइक और स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई. इसके साथ ही, दो महिलाएं समेत कुल चार लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए.
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Frequently Asked Questions
जम्मू-कश्मीर में सड़क दुर्घटना के घायलों की मदद कैसे की गई?
इस दुर्घटना में कौन से डाक कर्मचारी घायल हुए थे?
इस दुर्घटना में डाक विभाग के दो कर्मचारी, साहिब खान और यावर बशीर मलिक, घायल हो गए थे। उन्हें तुरंत बनिहाल के सब-डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया।
यह घटना जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे पर कब और कहाँ हुई?
यह घटना जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे (NH-44) पर बनिहाल के पास गुरुवार, 6 अगस्त, 2026 को हुई थी।
डाक विभाग के कर्मचारियों की दुर्घटना का कारण क्या था?
डाक विभाग के कर्मचारी मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तभी सामने से आ रहे एक वाहन ने उनकी लेन में आकर उन्हें जोरदार टक्कर मार दी।