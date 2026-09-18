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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'अब ममता अकेली...', TMC का सिंबल फ्रीज होने पर बोले दिलीप घोष

'अब ममता अकेली...', TMC का सिंबल फ्रीज होने पर बोले दिलीप घोष

बंगाल सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने ममता बनर्जी को लेकर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि उनके सांसद दूसरी पार्टी में जा चुके हैं और कई विधायकों ने भी किसी और दल का दामन थाम लिया है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 18 Sep 2026 10:21 AM (IST)
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पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (TMC) को लेकर जमकर निशाना साधा. उन्होंने पार्टी के आपसी मतभेदों को लेकर तंज कसा और कहा कि अब ममता बनर्जी पूरी तरह से अकेली पड़ चुकी हैं. खड़गपुर में शुक्रवार (18 सितंबर) को न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए दिलीप घोष ने कहा कि टीएमसी के नेता आपस में ही लड़ाई करके खत्म हो जाएंगे. जनता उनको पहले ही नकार चुकी है. उन्होंने कहा कि उनका (टीएमसी) का अकाउंट फ्रीज हो चुका है. टीएमसी दफ्तर को लेकर घोष ने कहा कि उन्होंने किसी के घर पर कब्जा करके उसे ऑफिस बना रखा था अब उसे भी तोड़ दिया गया है.

टीएमसी में बगावत पर कसा तंज
टीएमसी में बगावत को लेकर दिलीप घोष ने तंज कसा. उन्होंने कहा कि उनके सांसद दूसरी पार्टी में जा चुके हैं और कई विधायकों ने किसी और दल का दामन थाम लिया है. ऐसे में अब ममता बनर्जी अकेली पड़ गई हैं और इस तरह से कोई पार्टी नहीं चल सकती है. उनके हाथ में अब कुछ नहीं रह गया है और ना ही उनके पास कोई दस्तावेज है. ऐसे में सब कुछ अब चुनाव आयोग को ही करना है सब कुछ उनके ही हाथों में है और वो ही अब कोई फैसला लेंगे.

एक सवाल के जवाब में घोष ने कहा कि पश्चिम बंगाल में पहले नॉर्थ ईस्ट के आतंकवादी, माओवादी और अन्य सभी तरह के अपराधी ममता राज में आकर शऱण लेते थे. वो सब बंगाल की धरती से अपनी देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते थे. उन्होंने आरोप लगाया कि ममता सरकार उन सभी को संरक्षण देती थी.

अब किसी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा- दिलीप घोष
घोष ने आगे कहा कि सरकार बदलते ही पूरी तरह से माहौल बदल गया है. पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां कर रही हैं और केंद्रीय एजेंसियां भी एक्टिव होकर काम कर रही हैं. ऐसे में अब सबको कानून के दायरे में लाया जाएगा और अब किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा. जो अपराधी हैं उनको सबको कानून के मुताबिक सजा दिलाई जाएगी.

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 18 Sep 2026 10:21 AM (IST)
Tags :
WEST BENGAL MAMATA BANERJEE DILIP GHOSH
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