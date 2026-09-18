'अब ममता अकेली...', TMC का सिंबल फ्रीज होने पर बोले दिलीप घोष

पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (TMC) को लेकर जमकर निशाना साधा. उन्होंने पार्टी के आपसी मतभेदों को लेकर तंज कसा और कहा कि अब ममता बनर्जी पूरी तरह से अकेली पड़ चुकी हैं. खड़गपुर में शुक्रवार (18 सितंबर) को न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए दिलीप घोष ने कहा कि टीएमसी के नेता आपस में ही लड़ाई करके खत्म हो जाएंगे. जनता उनको पहले ही नकार चुकी है. उन्होंने कहा कि उनका (टीएमसी) का अकाउंट फ्रीज हो चुका है. टीएमसी दफ्तर को लेकर घोष ने कहा कि उन्होंने किसी के घर पर कब्जा करके उसे ऑफिस बना रखा था अब उसे भी तोड़ दिया गया है.

टीएमसी में बगावत पर कसा तंज

टीएमसी में बगावत को लेकर दिलीप घोष ने तंज कसा. उन्होंने कहा कि उनके सांसद दूसरी पार्टी में जा चुके हैं और कई विधायकों ने किसी और दल का दामन थाम लिया है. ऐसे में अब ममता बनर्जी अकेली पड़ गई हैं और इस तरह से कोई पार्टी नहीं चल सकती है. उनके हाथ में अब कुछ नहीं रह गया है और ना ही उनके पास कोई दस्तावेज है. ऐसे में सब कुछ अब चुनाव आयोग को ही करना है सब कुछ उनके ही हाथों में है और वो ही अब कोई फैसला लेंगे.

#WATCH | Kharagpur, West Bengal: State minister Dilip Ghosh says, "The Trinamool Congress (TMC) is disintegrating due to internal infighting. The public has rejected them... their MPs are in other parties, and Mamata Banerjee stands alone. They hold no documents regarding this;… pic.twitter.com/QARWPgiRfx — ANI (@ANI) September 18, 2026

एक सवाल के जवाब में घोष ने कहा कि पश्चिम बंगाल में पहले नॉर्थ ईस्ट के आतंकवादी, माओवादी और अन्य सभी तरह के अपराधी ममता राज में आकर शऱण लेते थे. वो सब बंगाल की धरती से अपनी देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते थे. उन्होंने आरोप लगाया कि ममता सरकार उन सभी को संरक्षण देती थी.

अब किसी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा- दिलीप घोष

घोष ने आगे कहा कि सरकार बदलते ही पूरी तरह से माहौल बदल गया है. पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां कर रही हैं और केंद्रीय एजेंसियां भी एक्टिव होकर काम कर रही हैं. ऐसे में अब सबको कानून के दायरे में लाया जाएगा और अब किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा. जो अपराधी हैं उनको सबको कानून के मुताबिक सजा दिलाई जाएगी.

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