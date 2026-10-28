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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाMLC चुनाव नतीजों पर PM मोदी के बयान से 'आगबबूला कांग्रेस', जानें क्या कहा?

MLC चुनाव नतीजों पर PM मोदी के बयान से 'आगबबूला कांग्रेस', जानें क्या कहा?

देश के चार राज्यों में आए एमएलसी चुनाव नतीजों में कांग्रेस को एक भी सीट नसीब नहीं हुई है. इसी पर पीएम मोदी ने तंज भरा पोस्ट किया था, जिसपर कांग्रेस को मिर्ची लगी है. कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 28 Oct 2026 06:56 PM (IST)
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एमएलसी चुनाव नतीजों में एक भी सीट नहीं जीतने पाने के बाद, पीएम नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया पर कांग्रेस को मिर्ची लग गई है. राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने कहा है कि पीएम मोदी आगे होने वाले सभी लोकसभा और आगामी विधानसभा चुनाव बैलेट पेपर से कराने का वादा करें. 

खेड़ा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, 'अगर नरेंद्र मोदी को इतना ही भरोसा है कि चुनाव नतीजों पर EVM का कोई असर नहीं पड़ता, तो उन्हें सिर्फ बातों से नहीं, बल्कि अपने कामों से BJP की चुनावी ताकत साबित करनी चाहिए.

खेड़ा ने अपनी पोस्ट में आगे बिंदुवार मांगें रखी हैं. इसमें पहली मांग है कि आगे होने वाले सभी लोकसभा और आगामी विधानसभा चुनाव बैलेट पेपर से कराने का वादा करें.

दूसरी मांग की है कि SIR को रोकें और मतदाता सूची से अवैध रूप से हटाए गए 13.3 करोड़ मतदाताओं के नाम वापस जोड़ें.

तीसरी मांग रखते हुए पवन खेड़ा ने कहा है कि ज्ञानेश गुप्ता को पद से हटाएं. वहीं, चौथी मांग में कहा है कि उस कानून को रद्द करें जो ज्ञानेश गुप्ता को आजीवन सुरक्षा (इम्युनिटी) देता है. 

कांग्रेस सांसद ने आगे कहा कि जब तक मोदी इन मांगों पर कोई कदम नहीं उठाते, तब तक उनके दावे सिर्फ कोरी बकवास हैं. ऐसे खोखले शब्द जिन्हें कोई भी गंभीरता से नहीं ले सकता.

चुनावी परिणाम पर पीएम मोदी ने कसा था तंज

पीएम मोदी ने अपने एक्स पोस्ट में कहा है कि देश के चार बढ़े राज्यों की 28 सीटें, जिनमें यूपी, महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक शामिल हैं. वहां अंदाजा लगाइए कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती हैं? 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 28 Oct 2026 06:45 PM (IST)
Tags :
Congress Narendra Modi Pawan Khera BJP
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