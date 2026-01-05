West Bengal News: पश्चिम बंगाल में ठंड एक बार फिर तेज होने वाली है. अलीपुर मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में न्यूनतम यानी रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है. इसके साथ ही दिन का अधिकतम तापमान भी सामान्य से काफी नीचे बना रहेगा. सोमवार से पूरे बंगाल में कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है और आने वाले कम से कम एक सप्ताह तक राहत मिलने की संभावना नहीं है.

तापमान में 2 से 4 डिग्री तक गिरावट संभव

मौसम विभाग का कहना है कि अगले तीन से चार दिनों में राज्य के कई जिलों में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है. दक्षिण बंगाल के जिलों में दिन का तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री तक नीचे रह सकता है. ठंडी हवाओं के कारण सुबह और रात के समय ठंड का असर ज्यादा महसूस होगा.

उत्तर बंगाल के दार्जिलिंग सहित तीन जिलों में आज घने कोहरे की संभावना जताई गई है. कई इलाकों में दृश्यता 50 मीटर तक गिर सकती है. वहीं दक्षिण बंगाल के भी दो जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है. बीरभूम और पश्चिम बर्धमान के कुछ हिस्सों में सुबह के समय घना कोहरा छा सकता है, जिससे वाहन चालकों को खास सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है.

उत्तर बंगाल में बारिश और बर्फबारी का अनुमान

मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर बंगाल के दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और जलपाईगुड़ी जिलों में बारिश हो सकती है. दार्जिलिंग के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है. संदाकफू, घूम, धोत्रे और चटकपुर जैसे इलाकों में बर्फ गिर सकती है, जिससे ठंड और बढ़ेगी.

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, इस समय एक पश्चिमी विक्षोभ पाकिस्तान और आसपास के जम्मू-कश्मीर व उत्तर-पश्चिमी पहाड़ी इलाकों में सक्रिय है. इसके अलावा पूर्वी बांग्लादेश के ऊपर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र भी बना हुआ है. इन दोनों सिस्टम के कारण बंगाल में ठंडी हवाएं पहुंच रही हैं, जिससे तापमान में गिरावट हो रही है.

दक्षिण बंगाल में बढ़ेगा ठंड का असर

दक्षिण बंगाल के जिलों में रविवार से ही ठंड का एहसास बढ़ने लगा था. सोमवार सुबह कड़ाके की ठंड महसूस की गई. मौसम विभाग का अनुमान है कि मंगलवार से ठंड और बढ़ेगी. खासकर बीरभूम, झाड़ग्राम, पश्चिम बर्धमान और पश्चिम मेदिनीपुर जैसे पश्चिमी जिलों में अगले कुछ दिनों तक कड़ाके की ठंड बनी रहेगी.

मौसम विभाग ने लोगों को ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहनने और सुबह-शाम विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है. घने कोहरे के कारण वाहन चालकों को धीमी गति से वाहन चलाने और फॉग लाइट का इस्तेमाल करने को कहा गया है. कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में अगले कुछ दिन ठंड और कोहरे से भरे रहने वाले हैं.