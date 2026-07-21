'अब सरकार को हमसे बात करनी होगी तो...', CJP ने दे दिया अल्टीमेटम, बताया कब तक होगा आंदेलन

दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन अब भी जारी है. सोमवार (20 जुलाई) को संसद मार्च के दौरान बड़ा बवाल देखने को मिला. खबरों के मुताबिक सोमवार को दिल्ली पुलिस ने सीजेपी का मंच हटा दिया था, लेकिन आज मंगलवार को भी धरना स्थल पर युवाओं में खासा जोश देखा जा रहा है.

न्यूज एजेंसी एएनआई से मंगलवार को बातचीत में सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने सरकार और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने लाठीचार्ज मामले को लेकर कहा कि पुलिस ने हमारे बच्चों के ऊपर लाठियां चलाई हैं और कई बच्चों का सिर फोड़ा है. पुलिस ने कई बच्चों को घसीटा भी है.

पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए आशुतोष रांका ने कहा कि सोनम वागंचुक की पत्नी गीतांजलि के बाल खींचकर उन्हें ट्रक से बाहर निकालने की कोशिश की गई. इसके अलावा हमारे ट्रक का शीशा भी तोड़ा गया. उन्होंने कहा कि इन सबके चलते हमारे वॉलटियर की पसलियां तक टूट गई हैं.

दिल्ली पुलिस ने सारी हदें पार कर दी- सीजेपी

सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि हमने कभी नहीं सोचा था कि इतनी बर्बता हमारे साथ हो सकती है. उन्होंने आगे कहा कि कल दिल्ली पुलिस ने सारी हदें पार कर दीं. इन सबके लिए उन लोगों को ऊपर से आदेश दिए गए थे खासकर बच्चों को मारने के लिए.

Spokesperson Ashutosh Ranka says,



"It was just the Police who used lathis. Our youths were beaten up, their heads cracked open, they were dragged on streets. Sonam sir's wife Gitanjali ma'am's hair was pulled in order to drag her out of truck. pic.twitter.com/QoiPe3NkJd — Cockroach Janta Party (@CJP_for_India) July 21, 2026

जेपी नड्डा से बातचीत को लेकर क्या कहा

आशुतोष रांका ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि आंदोलन अब और बड़ा होगा. कल जितने लोग दिल्ली पहुंचे थे अब उससे भी कई गुना ज्यादा लोग दिल्ली आएंगे. जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते तब तक हम लोग यहां से नहीं हिलेंगे. बीते रोज केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से हुई बातचीत को लेकर उन्होंने कहा कि हमें अभी तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला. हमारे 5 घंटे बर्बाद हो गए. अब सरकार को अगर हमसे बात करनी होगी तो वो इधर आएगी हम नहीं जाएंगे.

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