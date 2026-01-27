Bengal: गांव में घुसा तेंदुआ, कई लोगों पर किया हमला, भीड़ ने पीछा कर पीट-पीटकर मार डाला

West Bengal News: पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले से एक बेहद सनसनीखेज और डराने वाली घटना सामने आई है. फलाकाटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत धनीरामपुर 2 नंबर ग्राम पंचायत के सरुगांव इलाके में सोमवार शाम अचानक एक तेंदुआ गांव में घुस आया. दिन के उजाले में तेंदुए की मौजूदगी से पूरे इलाके में दहशत फैल गई. देखते ही देखते तेंदुए ने एक के बाद एक ग्रामीणों पर हमला करना शुरू कर दिया.

स्थानीय सूत्रों और वन विभाग के मुताबिक, तेंदुए के हमले में करीब 7 से 8 ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए. लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले ही तेंदुआ हमला कर चुका था. घायलों में पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल हैं. तेंदुए के अचानक हमलों से गांव में अफरा-तफरी मच गई और लोग इधर-उधर भागने लगे.

पुलिस और वन विभाग मौके पर पहुंचे

घटना की सूचना मिलते ही जटेश्वर फाड़ी की पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने हालात को संभालते हुए घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की. सभी घायलों को बीरपाड़ा राज्य सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव और डर का माहौल बन गया.

लगातार हो रहे हमलों से ग्रामीणों में गुस्सा भर गया. आरोप है कि भड़की हुई भीड़ ने तेंदुए का पीछा करना शुरू कर दिया. इसी दौरान वन विभाग के जलपाईगुड़ी प्रभाग के दलगांव रेंज के अधिकारी और कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे. वन विभाग की टीम जब घटनास्थल पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि तेंदुआ जमीन पर मृत अवस्था में पड़ा हुआ है.

लाठी-डंडों से पीटने का आरोप

वन विभाग के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि मृत तेंदुए के चारों ओर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और कई लोगों के हाथों में लाठी-डंडे थे. आशंका जताई जा रही है कि गुस्साई भीड़ ने तेंदुए को पीट-पीटकर मार डाला. हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही हो पाएगी.

जलपाईगुड़ी के डीएफओ वी. विकास ने बताया कि धनीरामपुर गांव में एक तेंदुआ घुस आया था, जिसने कई लोगों को घायल किया. इलाके से एक तेंदुए का शव बरामद किया गया है. घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है. वन विभाग और पुलिस की टीम इलाके में नजर बनाए हुए है, ताकि स्थिति दोबारा न बिगड़े.