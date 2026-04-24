West Bengal Assembly Polls 2026: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को पहले चरण की वोटिंग हुई. चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक पहली बार इस तरह रिकॉर्ड वोटिंग हुई है. बड़ी संख्या में वोटिंग से बीजेपी गदगद है. गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर हुई वोटिंग से संकेत मिलता है कि ममता बनर्जी की सरकार जाने वाली है और दूसरे चरण की वोटिंग के बाद बीजेपी सत्ता में आएगी. अमित शाह के इस बयान को तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ऒ ब्रायन ने फेक नेरेटिव करार दिया है.

आंकड़े पेश कर क्या बोले टीएमसी सांसद

उन्होंने आंकड़ों के आधार पर अधिक वोटिंग परसेंटेज को फेक बताया है. उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में सिलसिलेवार ढंग से पूरा डेटा शेयर किया है. टीएमसी सांसद ने लिखा, "आपको बेनकाब करना बहुत आसान है और आपके झूठे नैरेटिव गढ़ने के प्रयास को भी. बीजेपी के पहले चरण के दुष्प्रचार को बेनकाब करने वाले पुख्ता आंकड़े ये हैं. 2026 में डाले गए कुल वोटों की संख्या 2021 की तुलना में कम हो गई है.

Amit,

It’s so easy to EXPOSE you. And your attempt to create fake narratives.

Here is hard data to bust BJP propaganda on Phase 1: total votes cast in 2026 have decreased compared to 2021



👉 First, let us look at data from 2021 elections:

* Total electors: 3.67 crores

*… — Derek O'Brien | ডেরেক ও'ব্রায়েন (@derekobrienmp) April 24, 2026

उन्होंने बताया कि कुल मतदाता 3.67 करोड़ हैं. मतदान प्रतिशत 84% जबकि डाले गए कुल वोट 3.10 करोड़ हैं. अब एसआईआर के बाद 2026 में कुल मतदाता 3.33 करोड़ हैं. 2026 में पहले चरण के मतदान के आंकड़े हैं- कुल मतदाता 3.33 करोड़ जबकि मतदान प्रतिशत 92.70% है और डाले गए कुल वोट 3.09 करोड़ हैं.

SIR का जिक्र कर क्या बोले डेरेक ऒ ब्रायन

डेरेक ऒ ब्रायन ने दावा किया कि 2021 की तुलना में 2026 में अधिक मतदान होने के बावजूद डाले गए कुल वोटों की संख्या वास्तव में कम हो गई है. 2021 में कुल 3.10 करोड़ वोट डाले गए थे. 2026 में कुल 3.09 करोड़ वोट डाले गए इसलिए 2026 में डाले गए कुल वोटों की संख्या 2021 की तुलना में वास्तव में 83,674 कम हो गई है. उन्होंने कहा कि 2026 और 2021 में डाले गए वोटों के बीच का अंतर न के बराबर है. 2026 में 92.70% और 2021 में 83.98% का उच्च मतदान प्रतिशत पूरी तरह से SIR के बाद मतदाताओं की कुल संख्या में कमी के कारण है. ऐसे में अब 4 मई की दोपहर का इंतजार है.

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