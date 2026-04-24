हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UP Board ResultAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाडेरेक ऒ ब्रायन ने ज्यादा वोटिंग परसेंटेज को बताया फेक, अमित शाह के बयान पर TMC सांसद ने दिए ये आंकड़े

डेरेक ऒ ब्रायन ने ज्यादा वोटिंग परसेंटेज को बताया फेक, अमित शाह के बयान पर TMC सांसद ने दिए ये आंकड़े

चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को हुई पहले चरण की वोटिंग में अबतक का रिकॉर्ड मतदान हुआ है. टीएमसी सांसद ने इसे लेकर आंकड़े पेश किए हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 24 Apr 2026 03:26 PM (IST)
Preferred Sources

West Bengal Assembly Polls 2026: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को पहले चरण की वोटिंग हुई. चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक पहली बार इस तरह रिकॉर्ड वोटिंग हुई है. बड़ी संख्या में वोटिंग से बीजेपी गदगद है. गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर हुई वोटिंग से संकेत मिलता है कि ममता बनर्जी की सरकार जाने वाली है और दूसरे चरण की वोटिंग के बाद बीजेपी सत्ता में आएगी. अमित शाह के इस बयान को तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ऒ ब्रायन ने फेक नेरेटिव करार दिया है. 

आंकड़े पेश कर क्या बोले टीएमसी सांसद

उन्होंने आंकड़ों के आधार पर अधिक वोटिंग परसेंटेज को फेक बताया है. उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में सिलसिलेवार ढंग से पूरा डेटा शेयर किया है. टीएमसी सांसद ने लिखा, "आपको बेनकाब करना बहुत आसान है और आपके झूठे नैरेटिव गढ़ने के प्रयास को भी. बीजेपी के पहले चरण के दुष्प्रचार को बेनकाब करने वाले पुख्ता आंकड़े ये हैं. 2026 में डाले गए कुल वोटों की संख्या 2021 की तुलना में कम हो गई है.

उन्होंने बताया कि कुल मतदाता 3.67 करोड़ हैं. मतदान प्रतिशत 84% जबकि डाले गए कुल वोट 3.10 करोड़ हैं. अब एसआईआर के बाद 2026 में कुल मतदाता 3.33 करोड़ हैं. 2026 में पहले चरण के मतदान के आंकड़े हैं- कुल मतदाता 3.33 करोड़ जबकि मतदान प्रतिशत 92.70% है और डाले गए कुल वोट 3.09 करोड़ हैं.

SIR का जिक्र कर क्या बोले डेरेक ऒ ब्रायन   

डेरेक ऒ ब्रायन ने दावा किया कि 2021 की तुलना में 2026 में अधिक मतदान होने के बावजूद डाले गए कुल वोटों की संख्या वास्तव में कम हो गई है. 2021 में कुल 3.10 करोड़ वोट डाले गए थे. 2026 में कुल 3.09 करोड़ वोट डाले गए इसलिए 2026 में डाले गए कुल वोटों की संख्या 2021 की तुलना में वास्तव में 83,674 कम हो गई है. उन्होंने कहा कि 2026 और 2021 में डाले गए वोटों के बीच का अंतर न के बराबर है. 2026 में 92.70% और 2021 में 83.98% का उच्च मतदान प्रतिशत पूरी तरह से SIR के बाद मतदाताओं की कुल संख्या में कमी के कारण है. ऐसे में अब 4 मई की दोपहर का इंतजार है.

ये भी पढ़ें 

इफ्तिखार अहमद की नाव में बैठकर पीएम मोदी ने किया फोटोशूट, सामने आया मालिक, बोला- 'हमें 5 मिनट पहले ही...'

Published at : 24 Apr 2026 03:26 PM (IST)
Tags :
West Bengal Election Derek OBrien AMIT SHAH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
डेरेक ऒ ब्रायन ने ज्यादा वोटिंग परसेंटेज को बताया फेक, अमित शाह के बयान पर TMC सांसद ने दिए ये आंकड़े
डेरेक ऒ ब्रायन ने ज्यादा वोटिंग परसेंटेज को बताया फेक, अमित शाह के बयान पर TMC सांसद ने दिए ये आंकड़े
इंडिया
पश्चिम बंगाल में बंपर वोटिंग से सुप्रीम कोर्ट खुश, हिंसा पर लगाम लगने पर भी जताया संतोष
पश्चिम बंगाल में बंपर वोटिंग से सुप्रीम कोर्ट खुश, हिंसा पर लगाम लगने पर भी जताया संतोष
इंडिया
Exit Poll 2026 Date: पश्चिम बंगाल में पहला चरण खत्म, असम-केरल-तमिलनाडु में वोटिंग पूरी, कब आएगा एग्जिट पोल?
पश्चिम बंगाल में पहला चरण खत्म, असम-केरल-तमिलनाडु में वोटिंग पूरी, कब आएगा एग्जिट पोल?
इंडिया
India Monsoon 2026: 'देश में जल्दी दस्तक देगा मानसून, वक्त से पहले बारिश...', IMD की बड़ी भविष्यवाणी, बता दी तारीख
'देश में जल्दी दस्तक देगा मानसून, वक्त से पहले बारिश...', IMD की बड़ी भविष्यवाणी, बता दी तारीख
Advertisement

वीडियोज

VIRAL Food से Marriage Life तक: Pratibha Soni और Vayu का First Interview | Snackin’ With Stars
Sansani: दरिंदे नौकर का 'लास्ट हॉरर'! | Delhi Crime
West Bengal 2026 Phase 1 Voting: दीदी का कमाल...या PM Modi का धमाल? | TMC Vs BJP | Breaking
Chitra Tripathi: Battle of West Bengal का Winner कौन? | Mamata Banerjee | TMC Vs BJP | Janhit |
Pratima Mishra: बंगाल चुनाव में हिंसा की 'बिग पिक्चर' | West Bengal Phase 1 Voting | BJP | TMC
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इफ्तिखार अहमद की नाव में बैठकर पीएम मोदी ने किया फोटोशूट, सामने आया मालिक, बोला- 'हमें 5 मिनट पहले ही...'
इफ्तिखार अहमद की नाव में बैठकर पीएम मोदी ने किया फोटोशूट, सामने आया मालिक, बोला- 'हमें 5 मिनट पहले ही...'
बिहार
Bihar Politics: RJD पर बरसे सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री ने कहा- 'जो व्यक्ति अपने परिवार में बहन को…'
RJD पर बरसे सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री ने कहा- 'जो व्यक्ति अपने परिवार में बहन को…'
इंडिया
'खुशी हुई', SIR के बीच बंगाल की बंपर वोटिंग पर चीफ जस्टिस का कमेंट, तुरंत बोले TMC के वकील- वोंटिग इसलिए बढ़ी क्योंकि...
'खुशी हुई', SIR के बीच बंगाल की बंपर वोटिंग पर चीफ जस्टिस का कमेंट
आईपीएल 2026
MI-CSK मैच के बाद कितनी बदली प्वाइंट्स टेबल? जानें किसके पास है ऑरेंज और पर्पल कैप
MI-CSK मैच के बाद कितनी बदली प्वाइंट्स टेबल? जानें किसके पास है ऑरेंज और पर्पल कैप
इंडिया
India Monsoon 2026: 'देश में जल्दी दस्तक देगा मानसून, वक्त से पहले बारिश...', IMD की बड़ी भविष्यवाणी, बता दी तारीख
'देश में जल्दी दस्तक देगा मानसून, वक्त से पहले बारिश...', IMD की बड़ी भविष्यवाणी, बता दी तारीख
साउथ सिनेमा
तमिलनाडु चुनाव में एक्ट्रेस के साथ हुआ धोखा, अक्षया हरिहरन का दावा- 'मेरे नाम पर किसी और ने दिया वोट'
तमिलनाडु चुनाव में एक्ट्रेस के साथ हुआ धोखा, अक्षया हरिहरन का दावा- 'मेरे नाम पर किसी और ने दिया वोट'
हेल्थ
Heart Attack Risk In Healthy People: एकदम फिट दिखने वालों को क्यों आ रहा हार्ट अटैक? डॉक्टर से जानें असली वजह
एकदम फिट दिखने वालों को क्यों आ रहा हार्ट अटैक? डॉक्टर से जानें असली वजह
ट्रेंडिंग
Viral Video: सड़क पर दुल्हन की विदाई शूट कर रहा था फोटोग्राफर, आई कार और...; वीडियो अपने रिस्क पर देखें
सड़क पर दुल्हन की विदाई शूट कर रहा था फोटोग्राफर, आई कार और...; वीडियो अपने रिस्क पर देखें
ENT LIVE
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
ENT LIVE
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Embed widget