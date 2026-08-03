Monsoon Session 2026 Day 11 Live: लोकसभा में विपक्ष का हंगामा, स्पीकर ओम बिड़ला बोले- 'ये ठीक नहीं'
Parliament Monsoon Session 2026 Day 11 Live: मानसून सत्र के 11वें दिन लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया. कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है.
LIVE
Background
संसद का मानसून सत्र अब तक हंगामे से भरा रहा है. विपक्ष ने छात्रों के प्रदर्शन के मामले पर केंद्र सरकार को घेरा था. विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाया था. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक विवादित बयान दिया था, जिसके बाद लोकसभा में हंगामा शुरू हो गया था. अब सोमवार (3 अगस्त) को भी संसद में केंद्र और विपक्ष के बीच बहस देखने को मिल सकती है.
लोकसभा केंद्र सरकार दो अहम बिल पेश कर सकती है. पहला इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट बिल, 2026 और दूसरा बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल, 2026 पेश किया जा सकता है. विपक्ष की ओर से हंगामा हो सकता है. कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने कहा, "मुझे नहीं पता कि वे FCRA बिल ला रहे हैं या नहीं. मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है. देखते हैं, हम सदन में गृह मंत्री से दिल्ली के छात्रों पर लाठीचार्ज और फायरिंग के बारे में स्पष्टीकरण का मुद्दा उठाएंगे."
निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने रविवार को अपने आवास पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन के दौरान राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर संसद परिसर में किए गए नाटक को सही ठहराया, जिसके बाद एक व्यक्ति ने उन पर चप्पल फेंक दी. इस घटना के बाद उनके समर्थकों और हमलावर के बीच हाथापाई हो गई. विपक्षी सांसद केंद्र सरकार को इस मामले पर भी लोकसभा में घेर सकते हैं.
Monsoon Session 2026 Day 11 Live: लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित
लोकसभा की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है. विपक्ष ने हंगामे के साथ-साथ नारेबाजी भी की.
Monsoon Session 2026 Day 11 Live: लोकसभा की कार्यवाही शुरू
लोकसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हो गया है, लेकिन विपक्ष ने फिर से हंगामा शुरू कर दिया है.