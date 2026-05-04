Howrah TMC Office Vandalized: पश्चिम बंगाल चुनाव में हार से बौखलाई टीएमसी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं. मामला हावड़ा में टीएमसी दफ्तर के भीतर तोड़फोड़ का बताया जा रहा है. बता दें, राज्य में विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर काउंटिंग जारी है. चुनाव नतीजों में बीजेपी से सत्ताधारी पार्टी से बिछड़ गई है.

टीएमसी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए, चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने निष्पक्षता का दिखावा पूरी तरह से त्याग दिया है. काउंटिंग के दौरान जानबूझकर देरी और उसे लंबा खींचने के बाद अब यह उन निर्वाचन क्षेत्रों में भी प्रमाण पत्र जारी करने से इनकार कर कर रहा है, जहां जीत स्पष्ट है. डायमंड हार्बर, मगराहट पुरबा, मगराहट पश्चिम, कुलपी, रायदीघी, पत्थर प्रतिमा, बसंती, बर्धमान उत्तर और सीताई विधानसभा में प्रमाण पत्र जारी करने से चुनाव आयोग ने इनकार किया है.

चुनाव नतीजों के बीच हुई हिंसा और झड़प

पश्चिम बंगाल में चुनावी रुझानों में बीजेपी की जीत के बाद कूच बिहार के दिनहाटा में हिसा की घटना सामने आई है. इससे पहले काउंटिंग के बीच बंगाल के बैरकपुर में भारी बवाल देखने को मिला. इस बीच जीत को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा गया. बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को साफ निर्देश दिया है, जिसमें कहा है कि कार्यकर्ता टीएमसी नेताओं के घर न जाएं. उनके घर के बाहर नारेबाजी न करें.

ममता बनर्जी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को मतदान केंद्र पर डटे रहने की थी अपील

इससे पहले ममता बनर्जी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संदेश जारी किया था. इसमें उन्होंने कहा था कि जब तक आखिरी काउंट न हो जाए, डटे रहिए. हमारा वोट शेयर आखिरी राउंड में हमारा रुझान सामने आएगा. हम लोग जीतेंगे. यह लोग केंद्रीय बल द्वारा हमारे लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया था कि जहां हम जीत रहे, वहां वोट की गणना धीमे कर रहे हैं. अंतिम राउंड तक डटे रहे, हम जीतेंगे. इसके अलावा उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता जमीन पर डटे रहें.

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