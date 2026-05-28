पूर्व CM विजयन से जुड़े परिसरों में ED के एक्शन पर राजनीतिक विवाद, कांग्रेस का आरोप- माकपा नेता को...
मंत्री ने हालांकि राज्य की राजधानी में पूर्व मुख्यमंत्री के किराए के आवास पर छापेमारी के लिए पहुंचे ईडी अधिकारियों के वाहनों पर माकपा कार्यकर्ताओं के कथित हमले की निंदा की.
Kerala ED Raid: केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से जुड़े परिसरों पर ईडी की तलाशी ने गुरुवार को एक नया राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ये तलाशी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) नेता को आंतरिक आलोचना से बचाने के उद्देश्य से की गई है.
हालांकि कम्युनिस्ट पार्टियों ने ने केंद्रीय एजेंसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का बचाव किया है. भाजपा ने हिंसा की कड़ी निंदा की है. ईडी की तरफ से तलाशी किये जाने और उसके अधिकारियों पर कथित हिंसा होने के बाद सीनियर मंत्री और केरल के मंत्री के. मुरलीधरन ने कहा कि पार्टी को संदेह है कि पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से जुड़े आवासों पर ईडी की छापेमारी का मकसद उन्हें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर हो रही उनकी कड़ी आलोचना का सामना करने से बचाना था.
माकपा का दावा- ईडी के अधिकारियों पर नहीं हुआ कोई हमला
माकपा ने दावा किया कि ईडी अधिकारियों पर कोई हमला नहीं हुआ था. उसने तर्क दिया कि अधिकारियों को तलाशी के बाद विजयन के किराए के आवास से निकलने से पहले प्रदर्शनकारियों के शांत होने का इंतजार करना चाहिए था. दिन में मुरलीधरन ने दोहराया था कि कांग्रेस न तो ईडी का समर्थन करती है और न ही एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी का.
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उन्होंने दावा किया था कि ऐसी कार्रवाई विजयन के मुख्यमंत्री रहते हुए ही शुरू कर देनी चाहिए थी. मंत्री ने हालांकि राज्य की राजधानी में पूर्व मुख्यमंत्री के किराए के आवास पर छापेमारी के लिए पहुंचे ईडी अधिकारियों के वाहनों पर माकपा कार्यकर्ताओं के कथित हमले की निंदा की.
स्वास्थ्य एवं देवस्वोम मंत्रालय का प्रभार संभाल रहे मंत्री ने कहा था कि कानून को अपने हाथ में लेना और कानून-व्यवस्था को बिगाड़ना सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को ऐसे नेता को राजनीतिक रूप से समाप्त करने के लिए किसी भी तरह के समझौते में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है, जिसे जनता पहले ही बुरी तरह हरा चुकी है.
मंत्री ने आरोप लगाया कि हमें संदेह है कि ईडी की छापेमारी बचाव का प्रयास थी क्योंकि यह ऐसे समय में की गयी, जब विजयन पार्टी के भीतर से ही कड़ी आलोचना का सामना कर रहे हैं. माकपा नेता एम. स्वराज ने एक कार्यक्रम में दावा किया कि ईडी पर किसी ने हमला नहीं किया और विजयन के आवास के बाहर हुई घटना को हमला नहीं कहा जा सकता.
पार्टी नेतृत्व की अपील- विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहने चाहिए
उन्होंने कहा कि वामदल के नेतृत्व ने स्पष्ट कर दिया है कि विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहने चाहिए. स्वराज ने यह भी दावा किया कि वामदलों ने किसी भी प्रकार की हिंसा में न तो भाग लिया, न ही उसे प्रोत्साहित किया और न ही उसका समर्थन किया. वरिष्ठ माकपा नेता वी. शिवनकुट्टी ने कहा कि ईडी अधिकारियों को प्रदर्शनकारियों के शांत होने के बाद ही आगे आना चाहिए था.
उन्होंने कहा कि माकपा का जांच अधिकारियों को बाधा पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था. सिवनकुट्टी ने पुलिस पर यह आरोप भी लगाया कि वह विजयन के किराए के आवास से ईडी अधिकारियों के वाहनों को निकलने की अनुमति देने से पहले स्थिति का ठीक से आकलन नहीं कर पाई. भाजपा ने सवाल उठाया कि अगर विजयन के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं था, जैसा कि उन्होंने बार-बार दावा किया था, तो वामपंथी कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर ईडी अधिकारियों पर हमला क्यों किया?
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Source: IOCL