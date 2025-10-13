भारतीय जनता पार्टी के नेता सुवेंदु अधिकारी ने सोमवार (13 अक्टूबर) को दुर्गापुर गैंगरेप मामले को लेकर तृणमूल कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि मेडिकल छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार के एक आरोपी का संबंध तृणमूल से है. 'द टेलीग्राफ' की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले का मुख्य आरोपी अभी भी फरार चल रहा है.

भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी पीड़िता के माता-पिता और अस्पताल में उसका इलाज कर रहे डॉक्टरों से मिलने दुर्गापुर पहुंचे. उन्होंने कहा, "तृणमूल कांग्रेस ने आतंक का राज कायम कर रखा है, इसलिए न्याय मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है. मैंने पीड़िता के माता-पिता से बात की. उसकी हालत स्थिर है. पीड़िता की मां और पिता उसे एम्स भुवनेश्वर ले जाना चाहते हैं.'' अधिकारी ने टीएमसी पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस मामले का एक आरोपी सत्तापक्ष से जुड़ा है.

दुर्गापुर मामले में अब तक चार आरोपी हुए गिरफ्तार

पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में ओडिशा की एक सेकंड ईयर की मेडिकल स्टूडेंट के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था. इस मामले में पुलिस ने एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिससे गिरफ्तारियों की कुल संख्या चार हो गई है. 'आईएएनएस' के मुताबिक पुलिस ने सोमवार को बताया कि गिरफ्तारी रविवार की रात को गई. गिरफ्तार व्यक्ति दुर्गापुर नगर निगम में एक अस्थायी कर्मचारी है. उसे दुर्गापुर उप-मंडल न्यायालय में पेश किया जाएगा, जहां पुलिस उसकी हिरासत की मांग करेगी.

इस बीच, मामले में एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है. पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी, जिनमें से चार को गिरफ्तार कर लिया गया है. रविवार को तीनों आरोपियों को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया.

ममता बनर्जी ने क्या दी थी प्रतिक्रिया

बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस घटना पर रविवार (12 अक्टूबर) को कहा था, ''यह एक स्तब्ध कर देने वाली घटना है. हमारा रुख ऐसे अपराधों को कतई बर्दाश्त न करने का है. तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस अन्य की तलाश कर रही है. किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा.''