'क्या बंगाल में भी तालिबान की सरकार?', बीजेपी विधायक ममता बनर्जी के बयान पर आगबबूला
पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर स्थित मेडिकल कॉलेज के पास गैंगरेप का शिकार हुई 23 वर्षीय एमबीबीएस छात्रा के मामले को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार चौतरफा घिरती नजर आ रही है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान को लेकर बीजेपी उन पर हमलावर है.
एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता के पिता की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत इस मामले में एफआईआर का आधार बनी है. शिकायत में कहा गया कि यौन उत्पीड़न रात करीब 8 बजे हुआ, जब पीड़िता अपने एक कॉलेज मित्र के साथ बाहर गई थी.
इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने छात्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी निजी कॉलेजों पर डालने की कोशिश की और सवाल उठाया था कि मूल रूप से ओडिशा का रहने वाला यह छात्र देर रात परिसर से कैसे निकल गया.
ममता बनर्जी ने क्या कहा
ममता बनर्जी ने कहा कि वो एक निजी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी. इसकी ज़िम्मेदारी किसकी है? वह रात के साढ़े बारह बजे कैसे बाहर आ गई? उन्होंने कहा कि निजी मेडिकल कॉलेजों को अपने छात्रों और "रात की संस्कृति" का ध्यान रखना चाहिए. इसके अलावा ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें बाहर आने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, उन्हें अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी क्योंकि यह एक जंगली इलाका है.
ममता बनर्जी के इस बयान से बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. मुख्यमंत्री पर पीड़िता को शर्मिंदा करने और इस जघन्य अपराध की जिम्मेदारी से बचने का आरोप लग रहा है.
बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने साधा निशाना
बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने ममता बनर्जी के बयान पर कहा कि मुख्यमंत्री झूठ बोल रही हैं. छात्रा रात 8 बजे खाना खरीदने बाहर गई थी. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या अफ़ग़ानिस्तान की तरह पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी के नेतृत्व में तालिबान की सरकार है. ममता बनर्जी कहना चाहती हैं कि पश्चिम बंगाल में महिलाएं आधी रात के बाद बाहर नहीं निकलेंगी. लोग दफ़्तर नहीं जाएंगे और डॉक्टर अस्पताल नहीं जाएंगे. क्या आप कह रही हैं कि अगर हम आधी रात के बाद बाहर निकलेंगे तो हमारा बलात्कार हो जाएगा?
