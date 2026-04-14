West Bengal News: फ्लैट में खून से लथपथ मिला शव! पुलिस ने बरामद किए हथियार और गोलियां

Kolkata Shooting Case: पश्चिम बंगाल के गरिया के नबग्राम इलाके में एक फ्लैट के अंदर से एक युवक का गोली लगा शव बरामद किया गया. मृतक की पहचान अरूप मंडल के रूप में हुई है, जिसकी उम्र करीब 37 साल है. घटनास्थल से पुलिस ने 2 आग्नेयास्त्र और 6 राउंड गोलियां बरामद की है.

स्थानीय निवासियों के मुताबिक, अरूप मंडल फ्लैट में अकेला रहता था. रविवार यानी कल देर रात करीब 1 बजे के आसपास उन्होंने एक तेज आवाज सुनी, जिसके बाद लोगों ने फ्लैट में जाकर देखा तो वह खून से लथपथ हालत में पड़ा हुआ था. इसके बाद तुरंत नरेंद्रपुर पुलिस स्टेशन और युवक के माता-पिता को सूचना दी गई.

दोस्त और महिला मित्र गिरफ्तार

इस घटना में पुलिस ने मृतक के एक दोस्त और एक महिला मित्र को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार दोस्तों की पहचान अरूप की महिला मित्र प्रियंका दास और उसके एक दोस्त राजू के रूप में हुई है.

पुलिस सूत्रों का दावा है कि मृतक के सिर पर चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे यह हादसा सिर्फ गोलीबारी का नहीं है, बल्कि किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या अरूप की किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी थी या इस घटना में कोई और शामिल है.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा राज

पुलिस ने लाश को जब्त करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का सही कारण और समय पता चल जाएगा. साथ ही यह भी पता चलेगा कि गोलीबारी कैसे हुई है.

पुलिस ने अरूप के परिवार के सदस्यों से बात करना शुरू कर दिया है ताकि यह पता चल सके कि क्या वे कुछ अनुमान लगा सकते हैं, क्या वे इस बारे में कुछ जानते हैं. फिलहाल पुलिस ने युवक की रहस्यमय मौत के मामले को सुलझाने के लिए नरेंद्रपुर थाने की पुलिस ने जांच जोरों पर शुरू कर दी है.