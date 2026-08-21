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पैलेट गन से घायल छात्र संग थाने में धरने पर बैठे राहुल गांधी, क्या है मांग?

कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को दिल्ली के संसद मार्ग थाने के कैंपस में धरने पर बैठ गए. उनका साध देने के लिए बाद में प्रियंका गांधी भी पहुंचीं.

Written By : संतोष सिंह  | Updated at : 21 Aug 2026 02:30 PM (IST)
कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को दिल्ली के संसद मार्ग थाने के कैंपस में धरने पर बैठ गए. उनका साध देने के लिए बाद में प्रियंका गांधी भी पहुंचीं.

दिल्ली में राहुल गांधी धरने पर बैठे.

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पेपर लीक को लेकर दिल्ली में बीते दिनों हुए छात्र आंदोलन के दौरान पेलेट गन के इस्तेमाल मामले को लेकर अब बवाल बढ़ गया है. लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शुक्रवार (21 अगस्त) को पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के डीसीपी ऑफिस पहुंचे.
पेपर लीक को लेकर दिल्ली में बीते दिनों हुए छात्र आंदोलन के दौरान पेलेट गन के इस्तेमाल मामले को लेकर अब बवाल बढ़ गया है. लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शुक्रवार (21 अगस्त) को पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के डीसीपी ऑफिस पहुंचे.
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डीसीपी से मुलाकात कर उन्होंने एफआईआर दर्ज करने की मांग की है. राहुल गांधी डीसीपी से मिलकर संसद मार्ग थाने से बाहर निकले. इसके बाद थाने के बाहर ही राहुल गांधी ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है. उनके साथ इस दौरान घायल छात्र साहिल लोचाब भी मौजूद हैं, जो पैलेट गन से घायल हुए थे.
डीसीपी से मुलाकात कर उन्होंने एफआईआर दर्ज करने की मांग की है. राहुल गांधी डीसीपी से मिलकर संसद मार्ग थाने से बाहर निकले. इसके बाद थाने के बाहर ही राहुल गांधी ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है. उनके साथ इस दौरान घायल छात्र साहिल लोचाब भी मौजूद हैं, जो पैलेट गन से घायल हुए थे.
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साहिल लोचाब नजफगढ़ के रहने वाले हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र हैं. वे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में हाथ बंटाने के लिए कार भी चलाते हैं. वो एसएससी दिल्ली कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे थे. 2024-25 में हुए पेपर लीक का असर साहिल पर भी हुआ.
साहिल लोचाब नजफगढ़ के रहने वाले हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र हैं. वे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में हाथ बंटाने के लिए कार भी चलाते हैं. वो एसएससी दिल्ली कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे थे. 2024-25 में हुए पेपर लीक का असर साहिल पर भी हुआ.
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जंतर-मंतर पर 20 जुलाई को आयोजित संसद मार्च में साहिल भी शामिल हुए थे. इसी दौरान पुलिस कार्रवाई में वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे. राहुल गांधी ने साहिल लोचाब को मीडिया के सामने पेश कर दावा किया था कि 20 जुलाई को शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों ने पेलेट गन का इस्तेमाल किया था.
जंतर-मंतर पर 20 जुलाई को आयोजित संसद मार्च में साहिल भी शामिल हुए थे. इसी दौरान पुलिस कार्रवाई में वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे. राहुल गांधी ने साहिल लोचाब को मीडिया के सामने पेश कर दावा किया था कि 20 जुलाई को शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों ने पेलेट गन का इस्तेमाल किया था.
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राहुल गांधी ने कहा कि साहिल तिरंगा लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस की कार्रवाई में उनकी एक आंख की रोशनी जाने की नौबत आ गई है. इससे पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार और पुलिस प्रशासन पर बड़ा हमला बोला था.
राहुल गांधी ने कहा कि साहिल तिरंगा लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस की कार्रवाई में उनकी एक आंख की रोशनी जाने की नौबत आ गई है. इससे पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार और पुलिस प्रशासन पर बड़ा हमला बोला था.
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राहुल गांधी ने आज कहा, शांतिपूर्ण प्रदर्शन के खिलाफ ऐसी बर्बरता कोई कानूनी कार्रवाई नहीं, एक गंभीर अपराध है। इस क्रूरता के लिए न गृह मंत्री अमित शाह ने छात्रों को कोई सफाई दी, न प्रधानमंत्री ने उनसे माफ़ी मांगी.
राहुल गांधी ने आज कहा, शांतिपूर्ण प्रदर्शन के खिलाफ ऐसी बर्बरता कोई कानूनी कार्रवाई नहीं, एक गंभीर अपराध है। इस क्रूरता के लिए न गृह मंत्री अमित शाह ने छात्रों को कोई सफाई दी, न प्रधानमंत्री ने उनसे माफ़ी मांगी.
Published at : 21 Aug 2026 02:01 PM (IST)
Tags :
Student Protest Rahul Gandhi Paper Leak DELHI Pellet Gun

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