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पैलेट गन से घायल छात्र संग थाने में धरने पर बैठे राहुल गांधी, क्या है मांग?
कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को दिल्ली के संसद मार्ग थाने के कैंपस में धरने पर बैठ गए. उनका साध देने के लिए बाद में प्रियंका गांधी भी पहुंचीं.
दिल्ली में राहुल गांधी धरने पर बैठे.
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Published at : 21 Aug 2026 02:01 PM (IST)
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