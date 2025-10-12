हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'पीड़िता रात को 12:30 बजे बाहर कैसे गई?', दुर्गापुर रेप केस पर सीएम ममता बनर्जी का चौंकाने वाला बयान

'पीड़िता रात को 12:30 बजे बाहर कैसे गई?', दुर्गापुर रेप केस पर सीएम ममता बनर्जी का चौंकाने वाला बयान

Durgapur Rape case: CM ममता ने घटना को 'चौंकाने वाला' बताते हुए कहा कि पुलिस सभी जरूरी कदम उठा रही है. लेकिन साथ ही उन्होंने कहा, 'वह एक निजी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी. जिम्मेदारी किसकी है?'

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 12 Oct 2025 03:57 PM (IST)
Preferred Sources

पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक निजी मेडिकल कॉलेज की MBBS छात्रा से हुए गैंगरेप मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विवादित बयान से सियासी बयानबाजियां तेज हो गई हैं. ममता ने छात्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी निजी कॉलेजों पर डालते हुए यह सवाल उठाया कि छात्रा रात 12.30 बजे परिसर से बाहर कैसे निकली. उनके इस बयान को लेकर बीजेपी ने मुख्यमंत्री पर पीड़िता को ही दोषी ठहराने का आरोप लगाया है.

ममता बनर्जी ने उठाए सवाल
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस घटना को 'चौंकाने वाला' बताते हुए कहा कि पुलिस सभी जरूरी कदम उठा रही है. लेकिन साथ ही उन्होंने कहा, 'वह एक निजी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी. जिम्मेदारी किसकी है? वह रात 12.30 बजे बाहर कैसे निकली?' ममता ने कहा कि निजी मेडिकल कॉलेजों को अपने छात्रों की देखभाल करनी चाहिए और 'नाइट कल्चर' पर नियंत्रण रखना चाहिए. उन्होंने कहा, 'उन्हें बाहर आने की अनुमति नहीं होनी चाहिए. यह जंगल जैसा इलाका है.'

ओडिशा का हवाला देकर विपक्ष पर पलटवार
बीजेपी के आरोपों का जवाब देते हुए ममता बनर्जी ने पड़ोसी राज्य ओडिशा का जिक्र किया. उन्होंने कहा, 'ओडिशा में समुद्र तटों पर लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ. ओडिशा सरकार ने क्या कार्रवाई की?' उन्होंने कहा कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी. 'जहां भी ऐसी घटनाएं होती हैं, निंदा की जानी चाहिए. मणिपुर, उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा में भी कई मामले हुए हैं. हम सख्त कार्रवाई करेंगे.'

बीजेपी का पलटवार: ‘ममता ने पीड़िता को दोषी ठहराया’
बीजेपी ने ममता बनर्जी के बयान को शर्मनाक बताया है. पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने X पर लिखा, 'शर्मनाक @MamataOfficial - जो एक महिला होकर भी विक्टिम ब्लेमिंग कर रही हैं. आरजी कर और सन्देशखाली के बाद अब यह मामला… न्याय देने की जगह पीड़िता को दोषी ठहराया जा रहा है.' बीजेपी ने कहा कि 'एक मुख्यमंत्री जो लड़कियों को रात में बाहर न जाने की सलाह देती है, लेकिन सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करती, उसे पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है.'

पीड़िता का परिवार क्या बोला?
MBBS की दूसरे वर्ष की छात्रा ओडिशा के जलेश्वर की रहने वाली है. शुक्रवार की रात वह एक दोस्त के साथ बाहर गई थी, तभी कुछ लोगों ने उसे जबरन एक सुनसान इलाके में ले जाकर बलात्कार किया. पीड़िता के पिता ने कहा, 'मेरी बेटी दर्द में है, वह चल नहीं पा रही. वह बिस्तर पर है. अब यहां उसकी सुरक्षा को लेकर भरोसा नहीं रहा. हम उसे ओडिशा वापस ले जाना चाहते हैं. वह अब यहीं पढ़ाई करेगी.' उन्होंने बताया कि ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मंझी ने उनसे संपर्क किया है और राज्य सरकार हरसंभव मदद कर रही है. उन्होंने बेटी को ओडिशा के मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाने की मांग की है.

तीन गिरफ्तार, एक हिरासत में
इस मामले में पुलिस ने अब तक तीन आरोपियों - अपू बाउरी (21), फिरदौस शेख (23) और शेख रियाजुद्दीन (31) को गिरफ्तार किया है. पीड़िता के साथ मौजूद दोस्त से भी पूछताछ की जा रही है. पश्चिम बंगाल पुलिस ने सोशल मीडिया पर कहा, 'यह घटना हमें उतना ही दुख देती है जितना ओडिशा को. दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा.'

Published at : 12 Oct 2025 03:13 PM (IST)
Tags :
WEST BENGAL MAMATA BANERJEE Durgapur Rape Case
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
‘अफगानिस्तान ने कोई भी हिमाकत की तो...’, PAK आर्मी की जवाबी कार्रवाई पर बोले पीएम शहबाज शरीफ
‘अफगानिस्तान ने कोई भी हिमाकत की तो...’, PAK आर्मी की जवाबी कार्रवाई पर बोले पीएम शहबाज शरीफ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा नेता आजम खान को वापस मिली Y श्रेणी की सुरक्षा, पूर्व मंत्री के लिए भेजे गए गार्ड और गनर
सपा नेता आजम खान को वापस मिली Y श्रेणी की सुरक्षा, पूर्व मंत्री के लिए भेजे गए गार्ड और गनर
क्रिकेट
IND vs WI Live Score: फॉलोऑन के बाद वेस्टइंडीज पर मंडराया पारी से हार का खतरा, तीसरे ही दिन खत्म होगा दिल्ली टेस्ट?
LIVE: फॉलोऑन के बाद वेस्टइंडीज पर मंडराया पारी से हार का खतरा, तीसरे ही दिन खत्म होगा दिल्ली टेस्ट?
बॉलीवुड
महंगी गाड़ियां, आलीशान घर...लैविश लाइफ जीती हैं पूजा हेगड़े, जानिए कितने करोड़ की हैं मालकिन
महंगी गाड़ियां, आलीशान घर...लैविश लाइफ जीती हैं पूजा हेगड़े, जानिए नेटवर्थ
Advertisement

वीडियोज

बिहार में Asaduddin Owaisi के साथ तीसरा मोर्चा बना सकते हैं Pashupati Paras
Trump के 100% China Tariffs से Crypto में हड़कंप! Bitcoin-Ethereum धड़ाम | Market में मचा बवाल|
Gold ETF: एक Silent Multibagger , जिसने ₹10 लाख को ₹1 करोड़ बनाया | Paisa Live
Bihar Election: बिहार महागठबंधन में सीटों को लेकर फंसा पेच-सूत्र | Breaking | RJD | Congress
Hariyana News: टिंबर फैक्ट्री में लगी भीषण आग, सब कुछ जलकर राख ! | Yamuna Nagar | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
‘अफगानिस्तान ने कोई भी हिमाकत की तो...’, PAK आर्मी की जवाबी कार्रवाई पर बोले पीएम शहबाज शरीफ
‘अफगानिस्तान ने कोई भी हिमाकत की तो...’, PAK आर्मी की जवाबी कार्रवाई पर बोले पीएम शहबाज शरीफ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा नेता आजम खान को वापस मिली Y श्रेणी की सुरक्षा, पूर्व मंत्री के लिए भेजे गए गार्ड और गनर
सपा नेता आजम खान को वापस मिली Y श्रेणी की सुरक्षा, पूर्व मंत्री के लिए भेजे गए गार्ड और गनर
क्रिकेट
IND vs WI Live Score: फॉलोऑन के बाद वेस्टइंडीज पर मंडराया पारी से हार का खतरा, तीसरे ही दिन खत्म होगा दिल्ली टेस्ट?
LIVE: फॉलोऑन के बाद वेस्टइंडीज पर मंडराया पारी से हार का खतरा, तीसरे ही दिन खत्म होगा दिल्ली टेस्ट?
बॉलीवुड
महंगी गाड़ियां, आलीशान घर...लैविश लाइफ जीती हैं पूजा हेगड़े, जानिए कितने करोड़ की हैं मालकिन
महंगी गाड़ियां, आलीशान घर...लैविश लाइफ जीती हैं पूजा हेगड़े, जानिए नेटवर्थ
इंडिया
कभी मुंबई हमला तो कभी ऑपरेशन ब्लूस्टार... चिदंबरम की बयानबाजी से कांग्रेस की टॉप लीडरशिप नाराज
कभी मुंबई हमला तो कभी ऑपरेशन ब्लूस्टार... चिदंबरम की बयानबाजी से कांग्रेस की टॉप लीडरशिप नाराज
बिहार
बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी को झटका, PM मोदी के साथ मंच पर दिखने वाले RJD विधायकों का इस्तीफा
बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी को झटका, PM मोदी के साथ मंच पर दिखने वाले RJD विधायकों का इस्तीफा
यूटिलिटी
5 लाख रुपये में शुरू कर सकते हैं इतने सारे बिजनेस, खूब होती है कमाई
5 लाख रुपये में शुरू कर सकते हैं इतने सारे बिजनेस, खूब होती है कमाई
हेल्थ
Nail Polish Side Effects: नेल पेंट से भी हो सकता है स्किन कैंसर का खतरा, एक्सपर्ट से समझें जरूरी बात
नेल पेंट से भी हो सकता है स्किन कैंसर का खतरा, एक्सपर्ट से समझें जरूरी बात
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget