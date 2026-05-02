‘200 से ज्यादा सीटें जीतेंगे', ममता बनर्जी ने TMC की जीत का किया दावा, एग्जिट पोल को बताया गलत

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ममता बनर्जी ने TMC की जीत का भरोसा जताया है।

एग्जिट पोल को शेयर बाजार में हेरफेर बताया।

CAPF पर TMC कार्यकर्ताओं पर बर्बरता का आरोप।

दो सीटों पर फिर से मतदान के बीच बयान।

West Bengal Assembly Elections 2026: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने शनिवार (2 मई, 2026) को हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में TMC की जीत का भरोसा जताया है. उन्होंने कहा कि बंगाल चुनावों में टीएमसी विजयी होगी. चुनाव खत्म होने के बाद सोमवार (4 मई, 2026) को होने वाली वोट काउंटिंग से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्टी के काउंटिंग एजेंट्स को शनिवार (2 मई) को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑनलाइन संबोधित किया.

इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल को लेकर सामने आए एग्जिट पोल के आकलन को सिरे से खारिज करते हुए इसे शेयर मार्केट में हेरफेर करने का प्रयास करारा दिया. उन्होंने कहा, ‘हम बंगाल चुनाव जीत रहे हैं और 200 से ज्यादा सीटों के अंतर से जीत रहे हैं. एग्जिट पोल शेयर बाजार में सिर्फ हेरफेर करने की एक कोशिश मात्र है. उन्होंने इससे पहले 2021, 2024 में भी ऐसा ही किया था और वो अब भी वही कर रहे हैं.’

CAPF को लेकर क्या बोलीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी?

इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग की तरफ से बंगाल में तैनात किए गए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) पर आरोप भी लगाए. उन्होंने कहा कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के कार्यकर्ताओं पर बहुत ज्यादा बर्बरता की. उन्होंने आश्वासन दिया कि आने वाले दिनों में तृणमूल कांग्रेस पार्टी उन सभी लोगों को पुरस्कृत करेगी, जिन्होंने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की बर्बरता का सामना किया है.

पश्चिम बंगाल की दो विधानसभा सीटों पर फिर से हो रही वोटिंग

तृणमूल कांग्रेस (TMC) की प्रमुख और CM ममता बनर्जी का यह बयान ऐसे समय पर सामने आया है जब पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की दो विधानसभा सीटों पर फिर से वोटिंग कराई जा रही है. वहीं, सीएम ममता बनर्जी के बयान से पहले भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पश्चिम बंगाल के सह-प्रभारी अमित मालवीय ने आरोप लगाया था कि राज्य में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के दौरान डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के फाल्टा में कई पोलिंग बूथों पर वोटरों को पार्टी के उम्मीदवार को चुनने से रोका गया था.

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