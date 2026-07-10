तेलंगाना में सरकारी आवासीय स्कूलों में फूड पॉइजनिंग की एक और घटना सामने आई है. गुरुवार (7 जुलाई ) को नागरकुर्नूल जिले के एक आदिवासी आवासीय स्कूल में 26 छात्र बीमार पड़ गए.

अमराबाद मंडल के मन्नानूर गांव स्थित चेंचु ट्राइबल गवर्नमेंट रेजिडेंशियल स्कूल में नाश्ता करने के कुछ ही देर बाद छात्रों की तबीयत बिगड़ने लगी. कई छात्रों को दस्त (डायरिया) की शिकायत हुई, जिसके बाद स्कूल प्रशासन ने उन्हें तत्काल मन्नानूर सरकारी अस्पताल पहुंचाया.

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अस्पताल में अव्यवस्था

हालांकि, सरकारी अस्पताल में पर्याप्त बेड उपलब्ध नहीं होने के कारण छात्रों को इलाज के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. अस्पताल प्रशासन ने बेड की कमी का हवाला दिया, जिसके चलते कुछ छात्रों को जमीन पर लिटाकर प्राथमिक उपचार देना पड़ा. इस दौरान अस्पताल की बदहाल व्यवस्था को लेकर अभिभावकों ने अधिकारियों के सामने कड़ा विरोध जताया.

खिचड़ी में कीड़े

बाद में सभी बीमार छात्रों को बेहतर इलाज के लिए अचंपेट एरिया हॉस्पिटल रेफर किया गया. कुछ छात्रों ने आरोप लगाया कि नाश्ते में परोसी गई खिचड़ी में कीड़े दिखाई दिए थे. इस दावे के बाद भोजन की गुणवत्ता और स्कूल प्रशासन की लापरवाही को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

फिर दोहराई घटना

यह घटना कामारेड्डी गुरुकुल स्कूल में हाल ही में हुई फूड पॉइजनिंग की घटना के कुछ ही दिनों बाद सामने आई है. वहां दोपहर का भोजन करने के बाद 33 छात्र बीमार पड़ गए थे और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था. नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से अब तक आवासीय स्कूलों में फूड पॉइजनिंग की दो घटनाएं सामने आने से छात्रों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता को लेकर चिंता और बढ़ गई है.

मानवाधिकार आयोग चिंतित

पिछले साल जुलाई में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार को संदिग्ध फूड पॉइजनिंग की 800 से अधिक घटनाओं की जांच कर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था. आयोग के अध्यक्ष जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यन ने कहा था कि आयोग ने इन मामलों को गंभीरता से लिया है. आयोग के अनुसार, तेलंगाना के गुरुकुल स्कूलों में फूड पॉइजनिंग की 886 घटनाएं दर्ज हुई हैं, जिनमें लगभग 48 छात्रों की मौत हुई है.

पानी को लेकर प्रदर्शन

निजामाबाद जिले में तेलंगाना यूनिवर्सिटी के छात्रों ने पीने के पानी की समस्या को लेकर गुरुवार को जोरदार प्रदर्शन किया. हाल के दिनों में पानी की नियमित आपूर्ति नहीं होने से नाराज छात्रों ने यूनिवर्सिटी परिसर में पहुंची एक आरटीसी बस को रोककर अपना विरोध दर्ज कराया. इससे एक बार फिर राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में बुनियादी सुविधाओं और छात्रों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं.

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