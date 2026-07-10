INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाTelangana Food Poisoning : स्कूल की खिचड़ी बनी जहर? तेलंगाना के रेजिडेंशियल स्कूल में 26 छात्र बीमार, खिचड़ी में कीड़े होने का आरोप

Telangana Food Poisoning : स्कूल की खिचड़ी बनी जहर? तेलंगाना के रेजिडेंशियल स्कूल में 26 छात्र बीमार, खिचड़ी में कीड़े होने का आरोप

तेलंगाना के आदिवासी आवासीय स्कूल में नाश्ते के बाद 26 छात्र बीमार पड़ गए. खिचड़ी में कीड़े होने का आरोप लगा है, जबकि अस्पताल में बेड की कमी ने व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए.

Written By : IANS एजेंसी |  Edited By: निहारिका सिंह |  Updated at : 10 Jul 2026 02:55 AM (IST)
Preferred Sources

तेलंगाना में सरकारी आवासीय स्कूलों में फूड पॉइजनिंग की एक और घटना सामने आई है. गुरुवार (7 जुलाई ) को नागरकुर्नूल जिले के एक आदिवासी आवासीय स्कूल में 26 छात्र बीमार पड़ गए.

अमराबाद मंडल के मन्नानूर गांव स्थित चेंचु ट्राइबल गवर्नमेंट रेजिडेंशियल स्कूल में नाश्ता करने के कुछ ही देर बाद छात्रों की तबीयत बिगड़ने लगी. कई छात्रों को दस्त (डायरिया) की शिकायत हुई, जिसके बाद स्कूल प्रशासन ने उन्हें तत्काल मन्नानूर सरकारी अस्पताल पहुंचाया.

यह भी पढ़ें : NDA में जाएंगे शरद पवार? शिंदे से हुई थी मुलाकात, अब संजय राउत बोले, '...कोई संदेह नहीं'

अस्पताल में अव्यवस्था

हालांकि, सरकारी अस्पताल में पर्याप्त बेड उपलब्ध नहीं होने के कारण छात्रों को इलाज के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. अस्पताल प्रशासन ने बेड की कमी का हवाला दिया, जिसके चलते कुछ छात्रों को जमीन पर लिटाकर प्राथमिक उपचार देना पड़ा. इस दौरान अस्पताल की बदहाल व्यवस्था को लेकर अभिभावकों ने अधिकारियों के सामने कड़ा विरोध जताया.

खिचड़ी में कीड़े

बाद में सभी बीमार छात्रों को बेहतर इलाज के लिए अचंपेट एरिया हॉस्पिटल रेफर किया गया. कुछ छात्रों ने आरोप लगाया कि नाश्ते में परोसी गई खिचड़ी में कीड़े दिखाई दिए थे. इस दावे के बाद भोजन की गुणवत्ता और स्कूल प्रशासन की लापरवाही को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

फिर दोहराई घटना

यह घटना कामारेड्डी गुरुकुल स्कूल में हाल ही में हुई फूड पॉइजनिंग की घटना के कुछ ही दिनों बाद सामने आई है. वहां दोपहर का भोजन करने के बाद 33 छात्र बीमार पड़ गए थे और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था. नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से अब तक आवासीय स्कूलों में फूड पॉइजनिंग की दो घटनाएं सामने आने से छात्रों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता को लेकर चिंता और बढ़ गई है.

मानवाधिकार आयोग चिंतित

पिछले साल जुलाई में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार को संदिग्ध फूड पॉइजनिंग की 800 से अधिक घटनाओं की जांच कर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था. आयोग के अध्यक्ष जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यन ने कहा था कि आयोग ने इन मामलों को गंभीरता से लिया है. आयोग के अनुसार, तेलंगाना के गुरुकुल स्कूलों में फूड पॉइजनिंग की 886 घटनाएं दर्ज हुई हैं, जिनमें लगभग 48 छात्रों की मौत हुई है.

पानी को लेकर प्रदर्शन

निजामाबाद जिले में तेलंगाना यूनिवर्सिटी के छात्रों ने पीने के पानी की समस्या को लेकर गुरुवार को जोरदार प्रदर्शन किया. हाल के दिनों में पानी की नियमित आपूर्ति नहीं होने से नाराज छात्रों ने यूनिवर्सिटी परिसर में पहुंची एक आरटीसी बस को रोककर अपना विरोध दर्ज कराया. इससे एक बार फिर राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में बुनियादी सुविधाओं और छात्रों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं.

यह भी पढ़ें : Delhi Rain: मानसून में जलभराव पर 24x7 कंट्रोल रूम एक्टिव, मंत्री बोले- पिछले साल से हालात बेहतर

Published at : 10 Jul 2026 02:55 AM (IST)
Tags :
Food Poisoning TELANGANA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Telangana Food Poisoning : स्कूल की खिचड़ी बनी जहर? तेलंगाना के रेजिडेंशियल स्कूल में 26 छात्र बीमार, खिचड़ी में कीड़े होने का आरोप
स्कूल की खिचड़ी बनी जहर? तेलंगाना के रेजिडेंशियल स्कूल में 26 छात्र बीमार, खिचड़ी में कीड़े होने का आरोप
इंडिया
Rajeev Ranjan On Indus Water Treaty: पाकिस्तान की सांसें अटकीं, ममता पर बरसे जदयू नेता, अमेरिका-ईरान तनाव पर भी दी बड़ी चेतावनी
पाकिस्तान की अटकीं सांसें, ममता पर बरसे जदयू नेता, अमेरिका-ईरान तनाव पर भी दी बड़ी चेतावनी
इंडिया
TMC ने विमान खरीद खुद ही को किराए पर दिया! लग्जरी जेट-हेलिकॉप्टर में घिरीं ममता की पार्टी
TMC ने विमान खरीद खुद ही को किराए पर दिया! लग्जरी जेट-हेलिकॉप्टर में घिरीं ममता की पार्टी
इंडिया
11 जुलाई को चन्नी गुट की बघेल के साथ मीटिंग, राणा गुरजीत के आवास पर करेंगे दोनों नेता मुलाकात
11 जुलाई को चन्नी गुट की बघेल के साथ मीटिंग, राणा गुरजीत के आवास पर करेंगे दोनों नेता मुलाकात
Advertisement

वीडियोज

Sansani: ट्रेन के 'सुहागरात कोच' का बवाल ! | Train Honeymoon Coach Video
Monsoon Alert | Weather: भारी बारिश से कहीं सड़कें बनी तालाब, कहीं घरों में घुसा पानी | Delhi Rain
Monsoon Alert | Flood 2026 | Janhit: चमकते वादे, डूबी सड़कें...स्मार्ट सिटी की कड़वी हकीकत | Rain
UP Election 2027: रोजगार और महंगाई के मुद्दे छोड़ 'सनातन' पर होगा यूपी चुनाव? | Akhilesh Yadav
PM Modi in Australia: Melbourne में पीएम ने गिनाईं भारत की उपलब्धियां | Operation Sindoor |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली-NCR पानी-पानी, देश भर में आसमानी आफत की कहानी; कहीं लगा जाम, कहीं करंट से गई जान
दिल्ली-NCR पानी-पानी, देश भर में आसमानी आफत की कहानी; कहीं लगा जाम, कहीं करंट से गई जान
विश्व
बदले की आग में उबल रहा ईरान, मशहद में नम आंखों के बीच अयातुल्ला अली खामनेई को किया गया सुपुर्द-ए-खाक
बदले की आग में उबल रहा ईरान, मशहद में नम आंखों के बीच खामनेई को किया गया सुपुर्द-ए-खाक
बिहार
बांकीपुर उपचुनाव: कार-बाइक, सोना-चांदी, BJP प्रत्याशी अभिषेक सिन्हा की संपत्ति कितनी? 10वीं तक की पढ़ाई
बांकीपुर उपचुनाव: कार-बाइक, सोना-चांदी, BJP प्रत्याशी अभिषेक सिन्हा की संपत्ति कितनी? 10वीं तक की पढ़ाई
क्रिकेट
ZIM vs BAN: जिम्बाब्वे का एक और धमाका, बांग्लादेश को 13 रन से हराकर जीती सीरीज; कर दिया बड़ा कारनामा
जिम्बाब्वे का एक और धमाका, बांग्लादेश को 13 रन से हराकर जीती सीरीज; कर दिया बड़ा कारनामा
बॉलीवुड
'इक्का' की स्क्रीनिंग में दिखीं सनी देओल की पत्नी पूजा, अक्षय खन्ना को लेकर एक्टर ने कहा ये
'इक्का' की स्क्रीनिंग में दिखीं सनी देओल की पत्नी पूजा, अक्षय खन्ना को लेकर एक्टर ने कहा ये
विश्व
चीन की जूता फैक्ट्री में भीषण आग, 28 लोगों की जलकर मौत, सामने आया खौफनाक Video
चीन की जूता फैक्ट्री में भीषण आग, 28 लोगों की जलकर मौत, सामने आया खौफनाक Video
विश्व
Explained: ...तो जंग की वजह सिर्फ तेल और होर्मुज स्ट्रेट नहीं! ईरानी जमीन के नीचे दबा कौन सा 'खजाना' चाहते ट्रंप?
...तो जंग की वजह सिर्फ तेल और होर्मुज नहीं! ईरानी जमीन के नीचे दबा कौन सा 'खजाना' चाहते ट्रंप?
विश्व
गगनयान से 5G तक और ऑपरेशन सिंदूर से ग्रो मोर-अचीव मोर तक…, मेलबर्न में पीएम मोदी की बड़ी बातें
गगनयान से 5G तक और ऑपरेशन सिंदूर से ग्रो मोर-अचीव मोर तक…, मेलबर्न में पीएम मोदी की बड़ी बातें
ENT LIVE
Harshad Chopda ने Shivangi Joshi के लिए लिया स्टैंड
Harshad Chopda ने Shivangi Joshi के लिए लिया स्टैंड
ENT LIVE
Raghav Juyal का दमदार अंदाज़, Bhai Tera Star Hai का ट्रेलर रिलीज़
Raghav Juyal का दमदार अंदाज़, Bhai Tera Star Hai का ट्रेलर रिलीज़
ENT LIVE
Raghav Juyal का नया अंदाज, Bhai Tera Star Hai का ट्रेलर रिलीज़
Raghav Juyal का नया अंदाज, Bhai Tera Star Hai का ट्रेलर रिलीज़
ENT LIVE
Gautami बोलीं, अपनी अलग पहचान ही सबसे बड़ी ताकत है
Gautami बोलीं, अपनी अलग पहचान ही सबसे बड़ी ताकत है
ENT LIVE
Gaurav Khanna और Akanksha Chamola का होगा आमना-सामना
Gaurav Khanna और Akanksha Chamola का होगा आमना-सामना
Embed widget