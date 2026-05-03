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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'लोगों का वोट छीनने की TMC की है पुरानी आदत', बंगाल चुनाव के नतीजों से पहले बोली बीजेपी

'लोगों का वोट छीनने की TMC की है पुरानी आदत', बंगाल चुनाव के नतीजों से पहले बोली बीजेपी

पश्चिम बंगाल के फाल्टा में फिर से मतदान को लेकर बीजेपी नेता दिलीप घोष ने टीएमसी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि यहां ज़्यादातर लोग अपना वोट नहीं डाल पाते हैं. चाहे पंचायत चुनाव हों या लोकसभा चुनाव.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 03 May 2026 12:45 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल के फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में फिर से मतदान को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है. बीजेपी नेता दिलीप घोष ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि इन लोगों को आदत है लोगों को वोट डालने से रोकना, इसीलिए इस बार भी इस तरह का काम किया गया है.

आईएएनएस के मुताबिक फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग को लेकर बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा कि कई सालों तक लोग वोट नहीं डाल पाते थे. चुनाव के एक दिन पहले रात के समय लोगों से उनके वोटर कार्ड छीन लिए जाते थे. आज लोग बाहर निकलकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें वोट डालने से रोका जा रहा है.

ज़्यादातर लोग अपना वोट नहीं डाल पाते हैं- घोष
घोष ने कहा कि लोगों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है और उन्हें धमकाया जा रहा है. उन्होंने आगे कहा कि फाल्टा हमेशा से सुर्खियों में रहा है. अगर आप इसका इतिहास देखें, तो ज़्यादातर लोग अपना वोट नहीं डाल पाते हैं. चाहे पंचायत चुनाव हों या लोकसभा चुनाव. इसी वजह से चुनाव आयोग ने इस निर्वाचन क्षेत्र पर खास ध्यान दिया और गुंडों से भी सख्ती से निपटा गया. फिर भी, लोगों को उनके घरों के अंदर ही धमकाया गया. कल लोग सड़कों पर उतरे और अपनी आवाज उठाई कि उन्हें वोट डालने नहीं दिया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है. टीएमसी के जीतने की कोई संभावना नहीं है. वे यह सब अपने कार्यकर्ताओं को मानसिक संबल देने के लिए कर रहे हैं. घोष ने कहा कि जनता ने मन बना लिया था कि बीजेपी को लाना है, 4 मई को ये साफ भी हो जाएगा. 

फाल्टा के सभी मतदान केंद्रों पर फिर से चुनाव
दिलीष घोष ने ममता सरकार को घेरते हुए कहा कि जनता की समस्याओं को टीएमसी ने कभी भी नहीं सुना. चुनाव आयोग ने शनिवार को दक्षिण 24 परगना जिले के फाल्टा विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर फिर से चुनाव कराने का आदेश दिया है. यह आदेश 29 अप्रैल को दूसरे चरण के मतदान के दौरान चुनावी नियमों के गंभीर उल्लंघन पाए जाने के बाद दिया गया है.

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ईसीआई ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि पश्चिम बंगाल की 144-फाल्टा विधानसभा सीट पर 29 अप्रैल को कई पोलिंग बूथों पर वोटिंग के दौरान चुनावी नियमों के गंभीर उल्लंघन और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाने के मामलों को देखते हुए आयोग यह निर्देश देता है कि सभी 285 पोलिंग बूथों (सहायक पोलिंग बूथों सहित) पर दोबारा वोटिंग कराई जाए. दोबारा वोटिंग 21 मई को होगी और वोटों की गिनती 24 मई को होगी.

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Published at : 03 May 2026 12:45 PM (IST)
Tags :
TMC Dilip Ghosh West Bengal Assembly Election BJP
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