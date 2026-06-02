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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबंगाल के CM शुभेंदु अधिकारी ने लगाया जनता दरबार, पीठ पर पति को लेकर पहुंची फरियादी, जानें क्या की मांग?

बंगाल के CM शुभेंदु अधिकारी ने लगाया जनता दरबार, पीठ पर पति को लेकर पहुंची फरियादी, जानें क्या की मांग?

CM Suvendu Janata Darbar: अधिकारियों ने कहा कि जनता दरबार के दौरान बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवा, कानून व्यवस्था, जमीन विवाद और सामाजिक कल्याण योजनाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर ज्ञापन और आवेदन सौंपे गए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 02 Jun 2026 06:04 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार (2 जून, 2026) को अपना तीसरा साप्ताहिक जनता दरबार आयोजित किया. मुख्यमंत्री के जनता दरबार में मरीजों, कलाकारों, कामगारों से लेकर बड़ी संख्या में आम लोग पहुंचे और राज्य के सीएम को अपनी परेशानियों से अवगत कराते हुए शिकायतें दर्ज कराईं. वहीं, इस जनता दरबार के दौरान एक ऐसा दंपती सीएम शुभेंदु अधिकारी से मिलने पहुंचा, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए.

दरअसल, भाजपा कार्यालय में आयोजित जनता दरबार में सीएम शुभेंदु अधिकारी से मिलने के लिए एक महिला अपने दिव्यांग पति को अपने पीठ पर लादकर पहुंची थी, जिसे वीडियो भी सामने आया है. महिला अपने दिव्यांग पति को पीठ पर लादकर भाजपा कार्यालय में दाखिल हुई. इससे पहले कार्यालय के गेट के बाहर तैनात सुरक्षाकर्मियों ने उनकी तलाशी ली. बताया जा रहा है कि फरियादी महिला ने सीएम शुभेंदु अधिकारी से अपने दिव्यांग पति के लिए व्हीलचेयर और आवास दिलाने की मांग की है. 

अलग-अलग जिलों से काफी संख्या में पहुंचे लोग

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, सीएम शुभेंदु अधिकारी का जनता दरबार कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके में स्थित भाजपा के राज्य कार्यालय में आयोजित किया गया, जिससे भाजपा कार्यालय के आसपास की पतली और तंग गलियां भी वेटिंग लॉउंज की तरफ दिखाई देने लगीं थी. इस दौरान काफी संख्या में लोग अलग-अलग जिलों और दूर-दराज के इलाकों से मुख्यमंत्री से सीधे मुलाकात करने की उम्मीद लेकर पहुंचे थे. 

मुख्यमंत्री के जनता दरबार के बारे में अधिकारियों ने कहा कि जनता दरबार के दौरान बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवाओं, कानून व्यवस्था, जमीन विवाद और सामाजिक कल्याण योजनाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर ज्ञापन और आवेदन सौंपे गए.

जनता दरबार में सीएम ने लोगों ने लगाई फरियाद

रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्यमंत्री से मिलने वालों में एक कैंसर रोगी भी शामिल था, जिसने इलाज के दौरान अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए रोजगार दिलाने में मदद की मांग की. वहीं, गायकों और कलाकारों का एक ग्रुप भी सीएम से मिलने पहुंचा. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार के दौरान उन्हें राज्य सरकार की तरफ से आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रदर्शन करने के मौके नहीं मिले. उनका कहना था कि सिर्फ कुछ ऐसे चुनिंदा कलाकारों को ही फायदा पहुंचाया जाता था, जो टीएमसी नेतृत्व के करीबी माने जाते थे और बाकी कलाकारों ने सिरे से नजरअंदाज किया जाता था. 

शुभेंदु अधिकारी के जनता पार्टी पर भाजपा ने क्या कहा? 

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की तरफ से आयोजित जनता दरबार को लेकर राज्य भाजपा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किए पोस्ट में कहा, ‘पश्चिम बंगाल में प्रशासन की एक नई संस्कृति विकसित हो रही है. आज आम लोगों को सीधे मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने का मौका मिल रहा है.’ पार्टी ने आगे कहा कि जनता के आशीर्वाद से राज्य की जिम्मेदारी मिलने के बाद मुख्यमंत्री का मानना है कि लोगों की बातें सुनना और उनके साथ खड़ा रहना उनका सबसे बड़ा कर्तव्य है और जनता दरबार इसी विश्वास का मूर्त रूप है.

यह भी पढ़ेंः 'लड़ेंगे या मरेंगे', बंगाल पुलिस को ममता का ठेंगा, अभिषेक की पिटाई के खिलाफ बिना इजाजत धरने पर बैठीं

Published at : 02 Jun 2026 06:04 PM (IST)
Tags :
Suvendu Adhikari BJP WEST BENGAL
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