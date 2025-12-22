घने कोहरे की चपेट में उत्तर भारत, दिल्ली-एनसीआर में ठंड की मार, कल यूपी में कैसा रहेगा मौसम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







उत्तर भारत में इन दिनों कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है. दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में ठंड, घना कोहरा और भीषण प्रदूषण से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है. सोमवार को दिल्ली और आस-पास का इलाका शीत लहर की चपेट में रहा. कल यानी मंगलवार (23 दिसंबर) को भी राजधानी के अलावा यूपी, बिहार और राजस्थान में घना कोहरा रहने की संभावना है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक 22-25 दिसंबर तक दिल्ली-एनसीआर में अधिकतम तापमान 16 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है. इन सभी दिनों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है. तापमान में गिरावट और हवा की रफ्तार कम होने के कारण प्रदूषक कण वातावरण में जमा हो रहे हैं, जिससे स्मॉग की स्थिति और गंभीर होती जा रही है.

यूपी में लोगों को कब मिलेगी राहत

उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में सोमवार (22 दिसंबर) की सुबह घना कोहरा देखने को मिला. इस कारण यातायात भी प्रभावित हुआ. अमौसी स्थित लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि पूरे प्रदेश में आगामी 2-3 दिनों के दौरान तापमान में बढ़ोतरी होने और कोहरे के घनत्व में थोड़ी कमी आने के आसार हैं. इसके बाद तापमान में फिर से गिरावट होगी और कोहरा बढ़ेगा.

राजस्थान में कैसा है मौसम

राजस्थान में आज दोपहर के बाद मौसम का मिजाज पूरी तरह शुष्क बना रहेगा. हालांकि कई जिलों में धूप खिलने की संभावना है. सर्द हवा के कारण ठंड का असर भी देखने को मिलेगा. सुबह के समय कई इलाकों में मध्यम से घना कोहरा छाया रहा. दोपहर बाद दृश्यता सामान्य रही और मौसम स्थिर बने रहने की संभावना है.

हल्की बारिश की संभावना

आईएमडी के वैज्ञानिक नरेश कुमार ने बताया कि एक्टिव पश्चिमी विक्षोभ अगले 3-4 दिनों में भारत के उत्तर-पश्चिम भाग को प्रभावित करेगा. इस कारण हिमालयी क्षेत्र में हल्की बारिश और हिमपात की संभावना है. पंजाब के उत्तरी भागों में भी अगले 3-4 दिनों में हल्की बारिश हो सकती है. पंजाब के अलावा हरियाणा में भी घना कोहरा रहने की संभावना है.

ये भी पढ़ें

बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर ने बनाई नई पार्टी, उम्मीदवारों के नाम का ऐलान