बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर ने बनाई नई पार्टी, उम्मीदवारों के नाम का ऐलान

22 दिसंबर 2025 को तृणमूल कांग्रेस (TMC) से निष्कासित पूर्व विधायक हुमायूं कबीर ने नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान किया. उन्होंने अपनी नई पार्टी का नाम 'जनता उन्नयन पार्टी' रखा. इसी के साथ वह आगामी विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर रहे हैं.

TMC से निकाले जाने के बाद हुमायूं कबीर ने अगले विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ने की ठान ली है. बीते दिनों हुमायूं काफी चर्चा में रहे हैं, जिसकी वजह बाबरी मस्जिद की नींव रखना है. हुमायूं के चुनावी मैदान में उतरने से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

मोहन भागवत पर निशाना साधा

पार्टी के नाम के ऐलान से पहले हुमायूं ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत के बाबरी मस्जिद पर दिए बयान पर तीखा हमला किया. कबीर ने कहा कि वह मोहन भागवत जी की इज्जत करते हैं, लेकिन उनका यह अंदाजा कि बंगाल में दंगे हो सकते हैं, गलत है. उन्होंने कहा, 'हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे.'