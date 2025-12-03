Gujarat weather Update: देशभर में अब सर्दी की शुरुआत हो चुकी है, उत्तर भारत से लेकर अब दक्षिण तक ठंडी हवाएं चल रही हैं. अब इन सबके बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग ने देशभर में शीतलहर की बड़ी भविष्यवाणी की है. मौसम विभाग के मुताबिक, आने वाले दिनों में देशभर में शीतलहर फिर से आएगी, और कुछ क्षेत्रों में बारिश की भी संभावना है.

महत्वपूर्ण है कि, बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन के प्रभाव के कारण आज यानी 3 दिसंबर, 2025 को गुजरात राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की भविष्यवाणी है. दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा और केरल में 3 दिसंबर को हल्की से मध्यम बारिश और कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश होने की उम्मीद है.

शीतलहर को लेकर मौसम विभाग ने क्या चेतावनी दी?

मौसम विभाग- IMD ने कहा कि पंजाब और उत्तरी महाराष्ट्र में 3 से 5 दिसंबर के दौरान और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में 5 से 7 दिसंबर के दौरान ठंड का दौर आ सकता है. आने वाले कुछ दिनों में कई राज्यों में घना कोहरा छाने की संभावना है. 3 से 5 दिसंबर के दौरान सुबह के समय हिमाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में घना कोहरा छाने की संभावना है. ओडिशा में भी घना कोहरा छाने की संभावना है. मौसम विभाग ने न्यूनतम तापमान की भविष्यवाणी भी जारी की है.

अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में तापमान अपेक्षाकृत स्थिर रहेगा, लेकिन अगले चार दिनों में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस गिरेगा. पूर्वी भारत में भी अगले चार दिनों में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है. महाराष्ट्र में तापमान 2 से 3 डिग्री घट सकता है. पूर्वोत्तर भारत में तापमान तीन दिनों तक स्थिर रहेगा, उसके बाद थोड़ी गिरावट आएगी.

इन राज्यों में 24 घंटे में बारिश होने की संभावना

अगले 24 घंटों के दौरान, दक्षिणी आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश और आंधी के साथ भारी बारिश की संभावना है. तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश और केरल में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. दक्षिणी ओडिशा, लक्षद्वीप और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी हल्की बारिश हो सकती है. पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थिति बन सकती है.

दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण का कहर बरकरार

मौसम विभाग ने लोगों को खासकर तमिलनाडु में अनावश्यक यात्रा से बचने और घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है. इस बीच, उत्तर और पूर्व भारत में तापमान में गिरावट के साथ, कोहरे का प्रभाव बढ़ रहा है. IMD ने पंजाब और हरियाणा में शीतलहर की चेतावनी जारी की है. इस बीच, दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण चिंता का विषय है. बुधवार, 3 दिसंबर, 2025 को सुबह, राष्ट्रीय राजधानी के बावाना क्षेत्र में 410 का AQI दर्ज किया गया था. आनंद विहार जोन में भी 400 से ज्यादा AQI दर्ज किया गया था. यह स्थिति स्वास्थ्य के लिए अत्यंत खतरनाक है.