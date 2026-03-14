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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाBengal Weather: दक्षिण बंगाल में बारिश का अलर्ट, कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बदलेगा मौसम

Bengal Weather: दक्षिण बंगाल में बारिश का अलर्ट, कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बदलेगा मौसम

Weather Update: मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण बंगाल के कई जिलों में रविवार से मंगलवार तक बारिश, गरज-चमक और 40-50 किमी प्रति घंटे की तेज हवाएं चलने की संभावना है, इसलिए येलो अलर्ट जारी किया गया है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 14 Mar 2026 05:57 PM (IST)
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West Bengal Weather Update: मौसम विभाग के अनुसार रविवार से मंगलवार तक दक्षिण बंगाल के कई जिलों में बारिश होने की संभावना है. खासतौर पर मुर्शिदाबाद, बीरभूम और पूर्व-पश्चिम बर्धमान जिलों में ज्यादा बारिश का अनुमान लगाया गया है. वहीं बांकुड़ा और पुरुलिया में भी बारिश की मात्रा अधिक रह सकती है. मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर बंगाल में भी रविवार से बारिश की गतिविधि बढ़ने की संभावना है.

IMD सूत्रों के मुताबिक शनिवार को मुर्शिदाबाद, झाड़ग्राम, बीरभूम और पश्चिम मेदिनीपुर में बिजली चमकने के साथ बारिश हो सकती है. हालांकि उस दिन कोई येलो अलर्ट जारी नहीं किया गया है, लेकिन 15 मार्च रविवार को येलो अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और कई इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश होगी.

रविवार और सोमवार को बढ़ेगी बारिश

मौसम विभाग के अनुसार रविवार और सोमवार को दक्षिण बंगाल में बारिश की गतिविधि और बढ़ सकती है. बीरभूम, मुर्शिदाबाद, पूर्व-पश्चिम बर्धमान, बांकुड़ा और पुरुलिया में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना जताई गई है. सोमवार को भी येलो अलर्ट जारी रहने की संभावना है और मंगलवार तक मौसम खराब रहने की आशंका है.

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बांग्लादेश और आसपास गंगा क्षेत्र में बने चक्रवाती प्रभाव के कारण वातावरण में नमी बढ़ रही है, जिससे दक्षिण बंगाल में बादल छाए रहेंगे और बारिश के हालात बनेंगे.

उत्तर बंगाल में भी तूफान और बारिश

उत्तर बंगाल के दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कूचबिहार और उत्तर दिनाजपुर में भी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ गरज-चमक और बारिश होने की संभावना है. अन्य जिलों में हल्की बारिश और आंधी की स्थिति बन सकती है. कोलकाता में फिलहाल आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है और शनिवार तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है. हालांकि रविवार से मौसम में बदलाव शुरू हो सकता है.

तापमान में उतार-चढ़ाव

मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है. लेकिन सोमवार से बादल और बारिश के कारण तापमान में फिर गिरावट दर्ज की जा सकती है.

Published at : 14 Mar 2026 05:57 PM (IST)
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IMD Yellow Alert WEST BENGAL WEATHER UPDATE
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