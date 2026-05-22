पश्चिम बंगाल की फाल्टा विधानसभा सीट को लंबे समय से तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है. यह इलाका डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां से टीएमसी सांसद और पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी सांसद हैं. इस सीट पर टीएमसी की पकड़ मजबूत होने की बड़ी वजह बाहुबली छवि वाले नेता जहांगीर खान का प्रभाव माना जाता था. लेकिन अब हालात पूरी तरह बदलते नजर आ रहे हैं. जहांगीर खान ने चुनावी मैदान छोड़ दिया और अब टीएमसी इस सीट पर अपनी पकड़ खोती दिखाई दे रही है.

कुछ ही दिनों में बदल गया पूरा माहौल

29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान हुआ था, जिसमें फाल्टा सीट भी शामिल थी. उस समय पूरे इलाके में टीएमसी के झंडे और पार्टी कार्यकर्ताओं की सक्रियता साफ दिखाई दे रही थी. लेकिन कुछ ही दिनों बाद हालात पूरी तरह बदल गए. अब इलाके में दूसरे राजनीतिक दलों के झंडे नजर आ रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, पूरे विधानसभा क्षेत्र में टीएमसी का एक भी झंडा दिखाई नहीं दे रहा था. इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि पार्टी की पकड़ इस सीट पर कमजोर पड़ती जा रही है.

चुनाव से हटने के बाद गायब हुए जहांगीर खान

फाल्टा सीट पर प्रभाव रखने वाले जहांगीर खान चुनाव से हटने के बाद इलाके से भी नदारद बताए जा रहे हैं. बताया जा रहा है कि गुरुवार को हुए मतदान में भी वह शामिल नहीं हुए. स्थानीय लोगों के मुताबिक उन्हें आखिरी बार मंगलवार को देखा गया था. खास बात यह है कि उसी दिन उन्होंने चुनाव मैदान छोड़ने का फैसला लिया था.

अभिषेक बनर्जी के करीबी माने जाते हैं खान

जहांगीर खान को डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी का करीबी माना जाता है. साल 2024 के लोकसभा चुनाव में इस क्षेत्र में टीएमसी को 89 फीसदी से ज्यादा वोट मिले थे. लेकिन जैसे ही खान ने चुनाव से नाम वापस लिया, टीएमसी ने इससे दूरी बना ली और इसे उनका निजी फैसला बताया.

पुनर्मतदान में हुई बंपर वोटिंग

गुरुवार को फाल्टा सीट पर शांतिपूर्ण तरीके से पुनर्मतदान कराया गया. इस दौरान 86 फीसदी से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया. मतदान के दौरान केंद्रीय सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई थी. दरअसल, 29 अप्रैल को हुए मतदान के दौरान कई मतदान केंद्रों से शिकायतें सामने आई थीं. आरोप था कि ईवीएम मशीनों पर इत्र जैसे पदार्थ और चिपकने वाली टेप लगाई गई थी. विवाद बढ़ने के बाद चुनाव आयोग ने पुनर्मतदान कराने का फैसला लिया था.

भाजपा और लेफ्ट के बीच सीधी टक्कर

जहांगीर खान के चुनाव से हटने के बाद टीएमसी की स्थिति कमजोर हो गई है. अब इस सीट पर मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांग्शु पांडा और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभूनाथ कुर्मी के बीच माना जा रहा है. वहीं कांग्रेस की ओर से अब्दुर रज्जाक मोल्ला चुनाव मैदान में हैं.

भवानीपुर सीट भी गंवा चुकी हैं ममता

इससे पहले 4 मई को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों में ममता बनर्जी को भवानीपुर सीट पर हार का सामना करना पड़ा था. उन्हें वर्तमान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने 15 हजार से ज्यादा वोटों से हराया था. इससे पहले 2021 के विधानसभा चुनाव में भी ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट पर शुभेंदु अधिकारी से हार चुकी हैं.