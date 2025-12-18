देशभर में मौसम तेजी से करवट ले रहा है और आने वाले 24 से 48 घंटे कई राज्यों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं. इसके भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 18 से 22 दिसंबर के बीच दक्षिण भारत से लेकर उत्तर और पहाड़ी इलाकों तक बारिश, तेज हवाएं, कोहरा, शीतलहर और बर्फबारी का असर देखने को मिलेगा. लगातार सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ के कारण ठंड और तेज होने के आसार हैं. मौसम विभाग का कहना है कि इस बदलाव का असर यातायात, उड़ानों और रेल सेवाओं पर भी पड़ सकता है. कई इलाकों में विजिबिलिटी कम होने से लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है.

दक्षिण भारत के कई हिस्सों में एक दिन मौसम खराब रह सकता है. तमिलनाडु, पुडुचेरी और अंडमान-निकोबार क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ बारिश और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है. चेन्नई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश हो सकती है. पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन पहले ही प्रभावित है और फिलहाल राहत की उम्मीद कम नजर आ रही है.

पश्चिमी विक्षोभ से बढ़ेगी सर्दी

मौसम विभाग के अनुसार एक के बाद एक दो पश्चिमी विक्षोभ देश में प्रवेश करेंगे. पहला विक्षोभ 18 दिसंबर के आसपास और दूसरा 20 दिसंबर के करीब सक्रिय होगा. इनके प्रभाव से उत्तर भारत और पहाड़ी राज्यों में मौसम बिगड़ सकता है. जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना है, जबकि मैदानी इलाकों में ठंडी हवाओं से तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है.

उत्तर भारत में कोहरा और शीतलहर का असर

उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में घना कोहरा जनजीवन को प्रभावित कर रहा है. सुबह के समय दृश्यता बेहद कम हो रही है, जिससे सड़क और रेल यातायात पर असर पड़ा है. कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं और कुछ जगहों पर कार्यक्रम रद्द करने तक की नौबत आ गई है. मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में कड़ाके की ठंड और कोहरे को लेकर चेतावनी जारी की है.

दिल्ली-एनसीआर में ठंड के साथ बढ़ी परेशानी

दिल्ली और आसपास के इलाकों में ठंड, कोहरा और प्रदूषण ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. अगले दो दिनों में न्यूनतम तापमान और गिर सकता है, जिससे ठिठुरन बढ़ेगी. हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है और कुछ इलाकों में यह गंभीर स्तर तक पहुंच सकती है. सुबह और रात के समय कोहरे के कारण आवाजाही में दिक्कतें आ रही हैं.

मध्य प्रदेश और राजस्थान में सर्दी का प्रकोप

मध्य प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा और ठंडी हवाएं चल रही हैं. ग्वालियर, चंबल और आसपास के क्षेत्रों में दृश्यता कम होने से यातायात प्रभावित हो रहा है. वहीं राजस्थान में ठंड ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान काफी नीचे चला गया है और रात के समय कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है.

पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी की संभावना

उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में आने वाले दिनों में बर्फबारी हो सकती है. इससे तापमान और गिरने के आसार हैं. कुछ क्षेत्रों में पारा शून्य के आसपास पहुंच सकता है, जिससे ठंड और ज्यादा बढ़ जाएगी. पहाड़ों की ओर जाने वाले यात्रियों को मौसम को देखते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

