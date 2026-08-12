मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियालाल किला, चांदनी चौक और रिंग रोड पर नो-एंट्री, 15 अगस्त के लिए ट्रैफिक एडवाजरी लागू

लाल किला, चांदनी चौक और रिंग रोड पर नो-एंट्री, 15 अगस्त के लिए ट्रैफिक एडवाजरी लागू

दिल्ली पुलिस ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए लाल किले के आसपास सड़कें बंद करने और डायवर्जन की अनाउंसमेंट की है. बाहर जाने से पहले जान लें रूट डायवर्जन.

Written By : मनोज वर्मा |  Updated at : 12 Aug 2026 09:04 AM (IST)
Preferred Sources

स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 13 अगस्त की फुल ड्रेस रिहर्सल और 15 अगस्त के मुख्य समारोह के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. दोनों दिन लाल किले और आसपास के इलाकों में सुबह 4 बजे से 10 बजे तक कई प्रमुख सड़कें आम वाहनों के लिए बंद रहेंगी. इन रास्तों पर केवल पास लगे अधिकृत वाहनों को जाने की अनुमति होगी.

नेताजी सुभाष मार्ग, लोधियन रोड, एसपी मुखर्जी मार्ग, चांदनी चौक रोड, निषाद राज मार्ग, एस्प्लेनेड रोड और राजघाट से आईएसबीटी तक रिंग रोड पर ट्रैफिक प्रतिबंध रहेगा. इसके अलावा इंडिया गेट सी-हेक्सागन, तिलक मार्ग, मथुरा रोड, बीएसजेड मार्ग, जेएलएन मार्ग और रिंग रोड के कुछ हिस्सों से भी आम लोगों को बचने की सलाह दी गई है.

11 बजे तक बंद रहेंगे ये रास्ते
13 अगस्त की रिहर्सल के लिए 12 अगस्त रात 12 बजे से 13 अगस्त सुबह 11 बजे तक निजामुद्दीन खट्टा से वजीराबाद ब्रिज के बीच मालवाहक वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी. वहीं महाराणा प्रताप आईएसबीटी और सराय काले खां आईएसबीटी के बीच अंतरराज्यीय बसें भी नहीं चलेंगी.

15 अगस्त को बंग रहेंगे ये रूट
15 अगस्त को भी 14 अगस्त रात 12 बजे से 15 अगस्त सुबह 11 बजे तक यही व्यवस्था लागू रहेगी. डीटीसी और क्लस्टर बसों के कई रूट बदले जाएंगे. लाल किला, जामा मस्जिद और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाली बसों को कई जगहों पर पहले ही रोककर डायवर्ट किया जाएगा. सामान्य बस सेवा सुबह 11 बजे के बाद बहाल होगी.

उत्तर-दक्षिण जाने वालों के लिए वैकल्पिक रास्ते
दक्षिण दिल्ली से उत्तर दिल्ली जाने वाले लोग अरविंदो मार्ग, सफदरजंग रोड, कमाल अतातुर्क मार्ग, कौटिल्य मार्ग, मदर टेरेसा क्रिसेंट, पार्क स्ट्रीट, मंदिर मार्ग, पंचकुइयां रोड और रानी झांसी रोड का इस्तेमाल कर सकते है. इसके अलावा कनॉट प्लेस, मिंटो रोड, भवभूति मार्ग, अजमेरी गेट और नया बाजार के रास्ते भी सफर किया जा सकता है.

पूर्वी और पश्चिमी दिल्ली के बीच आने-जाने वाले वाहन NH-24/NH-9, निजामुद्दीन खट्टा, बारापुला रोड और रिंग रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं. डीएनडी से आने वाले वाहनों को भी बारापुला रोड से आगे जाने का विकल्प मिलेगा.

पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, कश्मीरी गेट आईएसबीटी, एलएनजेपी अस्पताल और कस्तूरबा अस्पताल जाने वाले यात्रियों के लिए भी वैकल्पिक रास्ते तय किए गए हैं. यात्रियों से अपील की गई है कि वे घर से निकलने से पहले अपना रूट जरूर जांच लें और समय से पहले निकलें.

सुरक्षा के मद्देनजर कैमरा, दूरबीन, छाता, हैंडबैग, ब्रीफकेस, ट्रांजिस्टर, लाइटर, टिफिन बॉक्स और पानी की बोतल जैसी चीजें समारोह स्थल की ओर न ले जाने की सलाह दी गई है. कोई संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु दिखाई देने पर तुरंत पुलिस को सूचना देने की अपील की गई है.

दिल्ली में 2 अगस्त से 16 अगस्त 2026 तक ड्रोन, क्वाडकॉप्टर, पैराग्लाइडर, पैरामोटर, हैंग ग्लाइडर, हॉट एयर बैलून और ऐसे अन्य हवाई उपकरण उड़ाने पर रोक रहेगी. ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि 13 और 15 अगस्त को घर से निकलने से पहले ट्रैफिक व्यवस्था की जानकारी लें और संभव हो तो वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें.

ये भी पढ़ें: हॉर्मुज को लेकर US का बड़ा दावा, 1.5 करोड़ बैरल तेल की रोज हो रही सप्लाई

Published at : 12 Aug 2026 09:01 AM (IST)
Tags :
15 August Independence Day Delhi Traffic Advisory
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परपोते का बड़ा ऐलान, Gen-Z के लिए बनाएंगे नई पार्टी
नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परपोते का बड़ा ऐलान, Gen-Z के लिए बनाएंगे नई पार्टी
इंडिया
असम से केरल तक बाढ़ से हाहाकार! यूपी-बिहार समेत कहां-कैसा मौसम
असम से केरल तक बाढ़ से हाहाकार! यूपी-बिहार समेत कहां-कैसा मौसम
इंडिया
लाल किला, चांदनी चौक और रिंग रोड पर नो-एंट्री, 15 अगस्त के लिए ट्रैफिक एडवाजरी लागू
लाल किला, चांदनी चौक और रिंग रोड पर नो-एंट्री, 15 अगस्त के लिए ट्रैफिक एडवाजरी लागू
इंडिया
टर्बुलेंस या तकनीकी खराबी? 300 फीट नीचे आ गई थी एअर इंडिया फ्लाइट, अब AAIB करेगी जांच
टर्बुलेंस या तकनीकी खराबी? 300 फीट नीचे आ गई थी एअर इंडिया फ्लाइट, अब AAIB करेगी जांच
Advertisement

वीडियोज

Gold Silver Price: 1 ही दिन में 10,000 महंगी हुई चांदी! सोना 1.55 लाख के पार, मार्केट में आया भूचाल!
Sansani: एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की खतरनाक मिस्ट्री !
The Traitors 2 का नया Sneak Peek Out, Rhea Chakraborty से Mallika Sherawat तक दिखा बड़ा Drama
Lock Upp 2 की Success Party में Shreya Kalra का जलवा, Farhana Bhatt समेत सितारों ने बिखेरा Glamour
Salman Khan की Seven Dogs 21 August को India में रिलीज, Sanjay Dutt का होगा खास Cameo
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परपोते का बड़ा ऐलान, Gen-Z के लिए बनाएंगे नई पार्टी
नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परपोते का बड़ा ऐलान, Gen-Z के लिए बनाएंगे नई पार्टी
बिहार
सम्राट सरकार में 'डस्टबिन घोटाला'? रोहिणी आचार्य ने मढ़ दिए आरोप
सम्राट सरकार में 'डस्टबिन घोटाला'? रोहिणी आचार्य ने मढ़ दिए आरोप
फ़ुटबॉल
कौन है रोनाल्डो के पहले बच्चे की मां? बॉलीवुड एक्ट्रेस से अफेयर की उड़ी थी अफवाह
कौन है रोनाल्डो के पहले बच्चे की मां? बॉलीवुड एक्ट्रेस से अफेयर की उड़ी थी अफवाह
बॉलीवुड
Tuesday Box Office: मंगलवार को फिर गरजी 'स्पाइडर मैन', 'ओह माय डॉग' ने भी बढाई रफ्तार, जानें-DC और 'धमाल 4' का कलेक्शन
मंगलवार को फिर चमकी 'स्पाइडर मैन', जानें-'डीसी'- 'धमाल 4' का कलेक्शन
इंडिया
JPC भेजा जाएगा FCRA बिल, विरोध के बीच सरकार का बड़ा कदम
JPC भेजा जाएगा FCRA बिल, विरोध के बीच सरकार का बड़ा कदम
विश्व
हॉर्मुज को लेकर US का बड़ा दावा, 1.5 करोड़ बैरल तेल की रोज हो रही सप्लाई
हॉर्मुज को लेकर US का बड़ा दावा, 1.5 करोड़ बैरल तेल की रोज हो रही सप्लाई
ऑटो
Car Maintenance Monsoon Tips : बारिश में कार में न लग जाए जंग, समय रहते कर लें ये काम
बारिश में कार में न लग जाए जंग, समय रहते कर लें ये काम
ट्रैवल
IRCTC Japan Tour Package : जापान घूमने का मौका, IRCTC लाया 10 दिन का खास पैकेज
जापान घूमने का मौका, IRCTC लाया 10 दिन का खास पैकेज
ENT LIVE
The Traitors 2 के Sneak Peek में हाई Drama, Mallika ने Munawar को बताया Traitor
The Traitors 2 के Sneak Peek में हाई Drama, Mallika ने Munawar को बताया Traitor
ENT LIVE
Lock Upp 2 की Success Party में Shreya Kalra का Glamorous Look, TV Stars ने लूटी महफिल
Lock Upp 2 की Success Party में Shreya Kalra का Glamorous Look, TV Stars ने लूटी महफिल
ENT LIVE
Salman Khan की Seven Dogs 21 August को India में होगी Release, Sanjay Dutt का Special Cameo
Salman Khan की Seven Dogs 21 August को India में होगी Release, Sanjay Dutt का Special Cameo
ENT LIVE
Salman Khan ने Superhero Film को दी Greenlight, Raj & DK करेंगे Direct
Salman Khan ने Superhero Film को दी Greenlight, Raj & DK करेंगे Direct
ENT LIVE
Govinda ने मां Nirmala Devi को याद कर सुनाया Emotional किस्सा, बोले- जिंदगी बेकार लगने लगी थी
Govinda ने मां Nirmala Devi को याद कर सुनाया Emotional किस्सा, बोले- जिंदगी बेकार लगने लगी थी
Embed widget