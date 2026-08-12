लाल किला, चांदनी चौक और रिंग रोड पर नो-एंट्री, 15 अगस्त के लिए ट्रैफिक एडवाजरी लागू

स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 13 अगस्त की फुल ड्रेस रिहर्सल और 15 अगस्त के मुख्य समारोह के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. दोनों दिन लाल किले और आसपास के इलाकों में सुबह 4 बजे से 10 बजे तक कई प्रमुख सड़कें आम वाहनों के लिए बंद रहेंगी. इन रास्तों पर केवल पास लगे अधिकृत वाहनों को जाने की अनुमति होगी.

नेताजी सुभाष मार्ग, लोधियन रोड, एसपी मुखर्जी मार्ग, चांदनी चौक रोड, निषाद राज मार्ग, एस्प्लेनेड रोड और राजघाट से आईएसबीटी तक रिंग रोड पर ट्रैफिक प्रतिबंध रहेगा. इसके अलावा इंडिया गेट सी-हेक्सागन, तिलक मार्ग, मथुरा रोड, बीएसजेड मार्ग, जेएलएन मार्ग और रिंग रोड के कुछ हिस्सों से भी आम लोगों को बचने की सलाह दी गई है.

11 बजे तक बंद रहेंगे ये रास्ते

13 अगस्त की रिहर्सल के लिए 12 अगस्त रात 12 बजे से 13 अगस्त सुबह 11 बजे तक निजामुद्दीन खट्टा से वजीराबाद ब्रिज के बीच मालवाहक वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी. वहीं महाराणा प्रताप आईएसबीटी और सराय काले खां आईएसबीटी के बीच अंतरराज्यीय बसें भी नहीं चलेंगी.

15 अगस्त को बंग रहेंगे ये रूट

15 अगस्त को भी 14 अगस्त रात 12 बजे से 15 अगस्त सुबह 11 बजे तक यही व्यवस्था लागू रहेगी. डीटीसी और क्लस्टर बसों के कई रूट बदले जाएंगे. लाल किला, जामा मस्जिद और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाली बसों को कई जगहों पर पहले ही रोककर डायवर्ट किया जाएगा. सामान्य बस सेवा सुबह 11 बजे के बाद बहाल होगी.

उत्तर-दक्षिण जाने वालों के लिए वैकल्पिक रास्ते

दक्षिण दिल्ली से उत्तर दिल्ली जाने वाले लोग अरविंदो मार्ग, सफदरजंग रोड, कमाल अतातुर्क मार्ग, कौटिल्य मार्ग, मदर टेरेसा क्रिसेंट, पार्क स्ट्रीट, मंदिर मार्ग, पंचकुइयां रोड और रानी झांसी रोड का इस्तेमाल कर सकते है. इसके अलावा कनॉट प्लेस, मिंटो रोड, भवभूति मार्ग, अजमेरी गेट और नया बाजार के रास्ते भी सफर किया जा सकता है.

पूर्वी और पश्चिमी दिल्ली के बीच आने-जाने वाले वाहन NH-24/NH-9, निजामुद्दीन खट्टा, बारापुला रोड और रिंग रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं. डीएनडी से आने वाले वाहनों को भी बारापुला रोड से आगे जाने का विकल्प मिलेगा.

पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, कश्मीरी गेट आईएसबीटी, एलएनजेपी अस्पताल और कस्तूरबा अस्पताल जाने वाले यात्रियों के लिए भी वैकल्पिक रास्ते तय किए गए हैं. यात्रियों से अपील की गई है कि वे घर से निकलने से पहले अपना रूट जरूर जांच लें और समय से पहले निकलें.

सुरक्षा के मद्देनजर कैमरा, दूरबीन, छाता, हैंडबैग, ब्रीफकेस, ट्रांजिस्टर, लाइटर, टिफिन बॉक्स और पानी की बोतल जैसी चीजें समारोह स्थल की ओर न ले जाने की सलाह दी गई है. कोई संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु दिखाई देने पर तुरंत पुलिस को सूचना देने की अपील की गई है.

दिल्ली में 2 अगस्त से 16 अगस्त 2026 तक ड्रोन, क्वाडकॉप्टर, पैराग्लाइडर, पैरामोटर, हैंग ग्लाइडर, हॉट एयर बैलून और ऐसे अन्य हवाई उपकरण उड़ाने पर रोक रहेगी. ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि 13 और 15 अगस्त को घर से निकलने से पहले ट्रैफिक व्यवस्था की जानकारी लें और संभव हो तो वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें.

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