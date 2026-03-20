पश्चिम बंगाल में मौसम का कहर! तेज बारिश, तूफान और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी

West Bengal Weather Update: पश्चिम बंगाल में फिर से बारिश और तूफान की स्थिति है. IMD ने बताया है कि आने वाले कुछ दिनों में राज्य के कई जिलों में गरज के साथ बारिश की प्रबल संभावना है. मौसम विभाग के बुलेटिन के मुताबिक, उत्तर बंगाल के कूचबिहार जिले में एक या दो स्थानों पर ओलावृष्टि हो सकती है. उत्तर बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. एक या दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. दक्षिण बंगाल के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

शुक्रवार को दक्षिण बंगाल के जिलों के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. दक्षिण बंगाल के पुरुलिया, झाड़ग्राम, बांकुड़ा, पश्चिम मेदिनीपुर, पूर्व बर्धमान, पश्चिम बर्धमान, बीरभूम, हुगली और हावड़ा जिलों में एक या दो स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की प्रबल संभावना है. बिजली चमक सकती है, तेज हवाएं चल सकती हैं. हवा की गति 60-70 किमी/घंटा तक हो सकती है. शाम के समय ओलावृष्टि के साथ गरज के साथ तूफान आने की प्रबल संभावना है. दक्षिण बंगाल के पश्चिमी जिलों में एक या दो स्थानों पर आपदा की प्रबल संभावना है.

इन जगहों पर ओलावृष्टि की प्रबल संभावना

उत्तर बंगाल के सभी जिलों के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश/गरज के साथ बारिश की प्रबल संभावना है. जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार जिलों में एक या दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश (07-20 सेमी) और दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और कूचबिहार जिलों में एक या दो स्थानों पर भारी बारिश (07-11 सेमी) होने की प्रबल संभावना है.

इसके साथ ही उत्तर बंगाल के दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और जलपाईगुड़ी जिलों में एक या दो स्थानों पर ओलावृष्टि की प्रबल संभावना है. उत्तर बंगाल के जिलों में एक या दो स्थानों पर गरज के साथ तूफान, बिजली चमकने और तेज हवाएं (गति 50-60 किमी प्रति घंटे तक) चलने की संभावना है.

मछुआरों के लिए चेतावनी

20 और 21 मार्च को उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तट के साथ और उसके आसपास 40-50 किमी प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने और 60 किमी प्रति घंटे तक की गति से हवाएं चलने की प्रबल संभावना है. मछुआरों को 20 और 21 मार्च, 2026 को पश्चिम बंगाल और उत्तरी ओडिशा के तट के साथ और उसके आसपास समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है.