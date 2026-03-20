असम में विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल रहा है. कांग्रेस और रायजोर दल ने मंगलवार को औपचारिक रूप से एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद चुनावी गठबंधन को अंतिम रूप दिया गया. इस समझौते की घोषणा जोरहाट में आयोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई.

इस समझौते पर हस्ताक्षर के साथ ही दोनों पार्टियों ने सत्तारूढ़ बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है. इस गठबंधन को बीजेपी विरोधी वोटों को एकजुट करने और पूरे असम में विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है.

रायजोर दल के अध्यक्ष अखिल गोगोई ने इस घटनाक्रम को लंबे समय से प्रतीक्षित गठबंधन बताया. उन्होंने कहा कि अब दोनों दल मिलकर चुनाव में बीजेपी का मुकाबला करेंगे. गोगोई ने खुलासा किया कि सीट बंटवारे के समझौते के तहत कांग्रेस ने रायजोर दल के लिए कई महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र छोड़े हैं.

क्या बोले रायजोर दल के अध्यक्ष

उन्होंने कहा, "आज से रायजोर दल गौरव गोगोई को मुख्यमंत्री पद के लिए तैयार करने की दिशा में काम करेगा." विपक्षी एकता के महत्व पर जोर देते हुए अखिल गोगोई ने कांग्रेस को असम की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी बताया और कहा कि यह गठबंधन बीजेपी को हराने के दृष्टिकोण के साथ बनाया गया है. उन्होंने आगे बताया कि असम जातीय परिषद (एजेपी) सहित 6 दल पहले ही कांग्रेस के साथ हाथ मिला चुके हैं.

गोगोई ने कहा कि बीजेपी को हराना उनका प्राथमिक लक्ष्य है. उन्होंने मतदाताओं, विशेष रूप से जोरहाट के मतदाताओं से गौरव गोगोई को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में समर्थन देने की अपील की. ​​उन्होंने जोरहाट और मारियानी निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाताओं से कांग्रेस उम्मीदवार पल्लबी गोगोई और रायजोर दल की डॉ. ज्ञानश्री बोरा का समर्थन करने का भी आग्रह किया.

गोगोई ने आगे कहा कि रायजोर दल केवल 13 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, जिसमें जीत की संभावना और बीजेपी को हराने के लक्ष्य को प्राथमिकता दी जाएगी. उन्होंने गठबंधन व्यवस्था के कारण जिन पार्टी उम्मीदवारों को जगह नहीं मिल पाई, उनके प्रति खेद भी व्यक्त किया.

गौरव गोगोई ने क्या कहा

असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने कहा, “हम सबकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके, लेकिन उनके बलिदानों का सम्मान किया जाएगा और उन्हें याद रखा जाएगा.” गोगोई ने पार्टी कार्यकर्ताओं से एकजुट रहने और जीत सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करने की अपील की. उन्होंने असम की जनता से भी सत्तारूढ़ बीजेपी को हराने के लिए एकजुट होने की अपील की.

समझौते के अनुसार गठबंधन शिवसागर, मारियानी, दलगांव, ढिंग, सादिया, डिगबोई, बोकाखाट, नाहरकटिया, कोलियाबार, तेजपुर, मार्गेरिटा, गोलपारा पूर्व और गौरीपुर सहित कई महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगा.

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