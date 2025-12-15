देश में सर्दी का असर धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है. उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में कोहरा, धुंध और शीतलहर जैसी स्थिति बनने लगी है, हालांकि दिसंबर का आधा महीना बीतने के बाद भी अभी तक कड़ाके की ठंड पूरी तरह से शुरू नहीं हुई है. पहाड़ी राज्यों में अब तक ताजा बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में जेट स्ट्रीम और पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. उधर, राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता और खराब हो चली है.

उत्तर भारत में बढ़ रही ठंड, कोहरे का असर

दिल्ली से लेकर बिहार तक और राजस्थान से महाराष्ट्र तक ठंड का असर साफ दिखाई देने लगा है. दिल्ली-एनसीआर पिछले दो दिनों से घने स्मॉग की चपेट में है. हालांकि न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, लेकिन मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों में तापमान में करीब 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट की संभावना जताई है.

उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. मौसम विभाग के मुताबिक, अगले 24 घंटों में यहां तापमान और गिर सकता है. पंजाब और हरियाणा में भी शीतलहर जैसी स्थिति बनी हुई है.

राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ठंड का अलर्ट

पूर्वी राजस्थान में तापमान सामान्य से काफी नीचे बना हुआ है. वहीं मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र और तेलंगाना में कड़ाके की ठंड को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है. इन राज्यों में रात के तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है.

पहाड़ों पर बर्फबारी का इंतजार

मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ और जेट स्ट्रीम के प्रभाव से जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में हल्की बारिश हो सकती है. इस हफ्ते के अंत तक पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है. दूर ध्रुवीय क्षेत्र से चलने वाली जेट स्ट्रीम के कारण पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड बढ़ सकती है. उत्तर-पश्चिम भारत में अगले तीन दिनों के दौरान तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट का अनुमान है.

16 राज्यों में घने कोहरे और शीतलहर की चेतावनी

मौसम विभाग ने 16 राज्यों में घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी किया है. तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक में सबसे गंभीर शीतलहर की चेतावनी दी गई है, जहां अगले 24 से 36 घंटे तक हालात बने रह सकते हैं. इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और पूर्वोत्तर राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है. पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री तक नीचे जा सकता है.

किन राज्यों में कितना नीचे है तापमान

मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, कई राज्यों में तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है-

1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान वाले क्षेत्र: कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, गोवा, केरल, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा.

3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम तापमान वाले क्षेत्र: तमिलनाडु, पुडुचेरी, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से.

अगले 48 घंटों में और बढ़ेगी ठंड

उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ में तापमान सामान्य से काफी नीचे बना हुआ है. दिन में धूप निकलने से ठंड का असर कुछ कम महसूस हो रहा है, लेकिन रात और सुबह के समय सर्दी तेज बनी हुई है. मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 24 से 48 घंटों में तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे ठंड का असर और बढ़ सकता है.

दिल्ली-एनसीआर की हवा दमघोंटू

प्रदूषण का संकट दिल्ली में लगातार गहराता जा रहा है और अब यह हालात जानलेवा होते नजर आ रहे हैं. राजधानी की हवा बेहद जहरीली हो चुकी है और कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स अधिकतम स्तर तक पहुंच गया है, जो गंभीर चिंता का विषय है. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के अनुसार, वजीरपुर, रोहिणी और अशोक विहार स्थित मॉनिटरिंग स्टेशनों पर 24 घंटे का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 दर्ज किया गया. यह AQI का अधिकतम स्तर है, जिससे ऊपर की रीडिंग आधिकारिक रूप से दर्ज नहीं की जाती.



असल स्थिति इससे भी ज्यादा खराब

AQI का 500 पर पहुंचना इस बात का संकेत है कि हवा की वास्तविक स्थिति इससे भी ज्यादा खराब हो सकती है. खासतौर पर प्रति घंटे की रीडिंग में प्रदूषण का स्तर कहीं अधिक होने की आशंका जताई जा रही है, जो आम लोगों की सेहत के लिए बेहद खतरनाक है. दिल्ली के 39 एक्टिव एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 38 स्टेशन ‘गंभीर’ और ‘बहुत गंभीर’ श्रेणी में बने हुए हैं. यह दिखाता है कि लगभग पूरी राजधानी जहरीली हवा की चपेट में है.

कई इलाकों में AQI 490 के पार

रविवार को कम से कम 13 मॉनिटरिंग स्टेशनों पर कई घंटों तक AQI का स्तर 490 से ऊपर दर्ज किया गया. कई जगहों पर यह लगभग अधिकतम सीमा तक पहुंच गया, जिससे हालात और भी चिंताजनक हो गए हैं.