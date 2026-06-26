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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामौसम विभाग का देशभर में बड़ा अलर्ट, अगले कुछ दिन रहेगा भारी बारिश, तेज हवाओं समेत भीषण लू का दौर

मौसम विभाग का देशभर में बड़ा अलर्ट, अगले कुछ दिन रहेगा भारी बारिश, तेज हवाओं समेत भीषण लू का दौर

उत्तर भारत में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में 2 जुलाई तक बारिश और गरज-चमक का दौर जारी रहने का अनुमान है.

Written By : उज्ज्वल कुमार |  Updated at : 26 Jun 2026 06:31 PM (IST)
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देश में मौसम को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया गया है. भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में देश के अलग-अलग हिस्सों में भारी बारिश, तेज हवाएं और लू का असर देखने को मिल सकता है. पूर्वोत्तर भारत और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल–सिक्किम में पूरे सप्ताह भारी से बहुत भारी बारिश यानी 7 से 20 सेंटीमीटर तक वर्षा होने की संभावना है, जबकि 27 से 29 जून के बीच कुछ इलाकों में अत्यंत भारी बारिश हो सकती है.

2 जुलाई तक देश के इन राज्यो में बारिश-चमक का दौर जारी

उत्तर भारत में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में 2 जुलाई तक बारिश और गरज-चमक का दौर जारी रहने का अनुमान है. कई जगहों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जो झोंकों के साथ 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं.

कुछ इलाकों में बारिश बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया

वहीं बिहार, झारखंड, ओडिशा और पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश की गतिविधियां तेज रहेंगी और कुछ इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. दूसरी ओर पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले तीन दिनों तक लू चलने की संभावना है और 26–27 जून को कुछ स्थानों पर भीषण लू की स्थिति बन सकती है. मौसम विभाग ने लोगों से मौसम अपडेट पर नजर रखने और सतर्क रहने की अपील की है.

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मौसम विभाग ने कहा कि उप हिमालयी इलाकों में होगी बहुत भारी बारिश

इनके अलावा पूर्वी भारत और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी से बहुत भारी बारिश करीबन 7 से 20 सेमी होने की संभावना है. 27 से 29 जून 2026 के दौरान पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश हो सकती है. अगले 3 दिनों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में उष्ण लहर चलने की संभावना है. 

26 से 30 जून के दौरान हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर लद्दाख गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में,  26 से 29 जून के दौरान उत्तराखंड में कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है. 26 जून से 2 जुलाई के दौरान पूर्वी राजस्थान, हरियाणा-चंडीगढ़-दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में, 29 जून से 2 जुलाई के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, 26 से 30 जून के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है.

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About the author उज्ज्वल कुमार

उज्ज्वल कुमार, पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट, एक दशक से खबरों की दुनिया में सक्रिय. राजनीति और सामाजिक मुद्दों को गहराई से समझकर देश तक सटीकता से पहुँचाने में माहिर. ABP न्यूज और डिजिटल के लिए निष्पक्ष, प्रभावशाली पत्रकारिता मेरा मकसद. खाली समय में अनछुई जगहों की सैर, संगीत का आनंद और परिवार के साथ यादगार पल बिताना पसंद.
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Published at : 26 Jun 2026 06:31 PM (IST)
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