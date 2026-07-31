बंगाल के CM शुभेंदु को मारने की रची साजिश! जैश का आतंकी गिरफ्तार

पश्चिम बंगाल में स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जैश-ए-मोहम्मद (JeM) से जुड़े एक संदिग्ध आतंकवादी को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान हमीम मंडल के रूप में हुई है. जांच एजेंसियों के अनुसार वह कश्मीर में सक्रिय सज्जाद भट्ट संगठन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है. STF की कार्रवाई मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की कथित हत्या की साजिश से जुड़ी जांच के दौरान की गई. अधिकारियों का दावा है कि हमीम मंडल का संबंध आतंकवादी नेटवर्क से है और वह जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा हुआ है.

जानकारी के अनुसार, आरोपी को पश्चिम बंगाल के बर्दवान स्थित रेनेसां हाउसिंग इलाके से गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ की जा रही है और उसके कॉन्टेक्ट और एक्टिविटी की जांच की जा रही है. STF का कहना है कि हमीम मंडल पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पर हमले की साजिश रचने का आरोप है. जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि इस कथित साजिश में और कौन-कौन लोग शामिल हो सकते हैं तथा आरोपी के आतंकवादी संगठनों से किस लेवल तक संबंध थे.

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