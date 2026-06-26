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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजPolice Army Dog: पुलिस या आर्मी में डॉग को जो कैश मिलता है, उसे खर्च कौन करता है?

Police Army Dog: पुलिस या आर्मी में डॉग को जो कैश मिलता है, उसे खर्च कौन करता है?

Police Army Dog: पुलिस और सेना के कुत्तों को उनकी सर्विस के लिए कुछ अमाउंट दी जाती है. आइए जानते हैं कि उस अमाउंट को खर्च कौन और कैसे करता है.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 26 Jun 2026 01:13 PM (IST)
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  • पुलिस-सेना के कुत्तों को वेतन नहीं, देखभाल हेतु बजट मिलता है।
  • मासिक ₹15,000-₹20,000 का बजट भोजन, स्वास्थ्य व अन्य खर्च पर।
  • इनाम की राशि हैंडलर को मिलती; रिटायरमेंट पर इन्हें गोद लेते हैं।

Police Army Dog: पुलिस और सेना के कुत्ते भारत के सुरक्षा बलों के सबसे जरूरी सदस्यों में से एक हैं. चाहे विस्फोटक का पता लगाना हो या फिर अपराधियों का पीछा करना हो ये खास तौर पर ट्रेंड कुत्ते कुछ ऐसे काम करते हैं जो देश की सुरक्षा के लिए काफी जरूरी हैं. हालांकि कई लोग यह सोचते हैं कि क्या इन सर्विस डॉग्स को उनके नाम पर सैलरी या फिर कैश अलाउंस मिलता है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

पुलिस और सेना के कुत्तों को सैलरी 

इंसानी कर्मचारियों के उलट सर्विस डॉग्स को सैलरी नहीं दी जाती. इसके बजाय सरकारी विभाग हर महीने उनके रखरखाव के लिए एक बजट को तय करते हैं. ऐसा इसलिए ताकि इस बात को पक्का किया जा सके कि जानवरों को उनके सर्विस के दौरान सही पोषण, इलाज, ग्रूमिंग और दूसरी जरूरी देखभाल मिल सके. यह फंड पूरी तरह से कुत्तों की देखभाल के लिए ही होता है और हैंडलर या फिर अधिकारी इसे अपने खुद के खर्चे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते.

कुत्तों की देखभाल के लिए मासिक बजट 

सरकारी एजेंसी हर सर्विस डॉग के लिए महीने का लगभग ₹15000 से  ₹20000 का बजट तय करती हैं. इन रुपयों में कुत्ते की रोजमर्रा की जरूरत, जैसे खाना, हेल्थकेयर, साफ सफाई और रखरखाव शामिल होते हैं. असली खर्च विभाग, कुत्ते की नस्ल, ऑपरेशन की जरूरत और मेडिकल जरूरत के हिसाब से अलग-अलग हो सकता है. 

पैसे कैसे खर्च किए जाते हैं? 

तय किए गए फंड का इस्तेमाल मुख्य रूप से सर्विस डॉग्स को पौष्टिक और संतुलित खाना देने के लिए किया जाता है. कुत्तों के खाने में अक्सर मीट, दूध, अंडे, अच्छी क्वालिटी का डॉग फूड और दूसरी जरूरी चीजें शामिल होती हैं. ऐसा इसलिए ताकि वे शारीरिक रूप से पूरी तरह से फिट रहें.

बजट में रेगुलर वेटेरिनरी चेकअप, टीके, दवाई, ग्रूमिंग और जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी मेडिकल इलाज का खर्च भी शामिल होता है. इन सब चीजों के अलावा ट्रेनिंग के समान, कॉलर, हार्नेस, खास जैकेट, खिलौने और दूसरी चीजों पर भी पैसे खर्च किए जाते हैं. 

इनाम के पैसे का क्या होता है?

कभी-कभी पुलिस के कुत्ते बड़े आपराधिक मामलों को सुलझाने या फिर जरूरी जांच में मदद करते हैं. इस तरह के मामलों में विभाग या फिर स्थानीय अधिकारी कुत्ते के योगदान के लिए इनाम की घोषणा करते हैं. लेकिन इस इनाम की रकम कुत्ते को नहीं दी जाती. इसके बजाय चेक या फिर कैश कुत्ते के हैंडलर को दिया जाता है जो विभाग के नियमों के आधार पर इसका इस्तेमाल जानवरों की देखभाल के लिए करता है या फिर इसे आधिकारिक सम्मान के तौर पर लेता है. 

यह भी पढ़ेंः2050 में भारत में कितनी होगी मुस्लिम आबादी, जानें घटकर कितने जाएंगे हिंदू? 

रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी 

पुलिस और सेना के डॉग आमतौर पर लगभग 8 से 10 साल तक सेवा करने के बाद रिटायर कर दिए जाते हैं. रिटायरमेंट के बाद इनमें से कई डॉग अपने हैंडलर के साथ अपनी बाकी की जिंदगी बिताते हैं. सेवा के समय हैंडलर और डॉग के बीच अक्सर काफी गहरा भावनात्मक रिश्ता बन जाता है. अगर हैंडलर किसी वजह से डॉग को अपने पास नहीं रख पाता है तो रिटायर हो चुके सर्विस डॉग को तय प्रक्रियाओं के जरिए गोद लिया जा सकता है. 

क्या आम नागरिक रिटायर सर्विस डॉग को गोद ले सकते हैं? 

कुछ शर्तों के तहत रिटायर पुलिस और आर्मी डॉग को गोद लिया जा सकता है. इसके लिए कोई भी व्यक्ति इन्हें गोद लेने के लिए अधिकृत एजेंसी के जरिए आवेदन कर सकता है. इन एजेंसियों में सीआरपीएफ या फिर मेरठ छावनी में सेना का रिमोट वेटरनरी कोर्प्स सेंटर शामिल है. ये रिटायर्ड डॉग आमतौर पर मुफ्त में दिए जाते हैं.

यह भी पढ़ेंः क्या कोई देश दूसरे देश को लीज पर जमीन दे सकता है, जानें क्या कहता है अंतरराष्ट्रीय कानून ?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 26 Jun 2026 01:12 PM (IST)
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