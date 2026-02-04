विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पर AI आधारित फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम (FRS) से लैस रेल रोबोकॉप ASC अर्जुन ने रियल-टाइम निगरानी के दौरान दो आदतन अपराधियों की पहचान की और उनकी गिरफ्तारी भी कराई है. बीते सोमवार (2 फरवरी 2026) की रात लगभग 8 बजकर 10 मिनट पर विशाखापट्टनम स्टेशन परिसर में कुछ दिनों पहले ही तैनात किये गये रेल रोबोकॉप ASC अर्जुन ने अपनी गश्त के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति के चेहरे को अपने अंदर पहले से लोडेड आपराधिक डेटाबेस से मिलान किया. मिलान होते ही सिस्टम ने तुरंत RPF के सीसीटीवी कंट्रोल रूम, विशाखापत्तनम को एक अलर्ट भेज दिया.

अलर्ट मिलते ही ड्यूटी पर तैनात सीसीटीवी स्टाफ हेड कांस्टेबल बी.एस. नारायण ने लाइव फुटेज की जांच की और तुरंत सब इंस्पेक्टर वी. कीर्ति रेड्डी और वॉल्टेयर डिवीजन की क्राइम प्रिवेंशन डिटेंशन स्क्वाड (CPDS) टीम को इसकी जानकारी दी जोकि उस सवक्त स्टेशन पर ही मौजूद थी. RPF की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आगे की जांच की और दो आदतन अपराधी हडपा शिवा (39 साल) और उसके साथी जी. भंगारू को पकड़ लिया.

पकड़े गए लोग निकले अपराधी

RPF ने जब इनसे पूछताछ की तो जांच के दौरान दोनों के पास कोई भी वैध यात्रा का टिकट नहीं मिला, जिसके बाद उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए RPF पोस्ट, विशाखापत्तनम लाया गया. जब RPF ने उनके बैकग्राउंड की जांच हुई तो पता चला कि दोनों आरोपी रायगढ़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज कई गंभीर मामलों में जैसे चोरी, लूट, डकैती, मारपीट और हथियारों से संबंधित अपराधों में शामिल रहे हैं और कुख्यात आदतन अपराधी हैं.

बिना टिकट यात्रा कर रहे थे आरोपी

अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद RPF और GRP विशाखापट्टनम की ज्वाइंट टीमों ने आगे की पूछताछ की और पता चला कि यह दोनों आरोपी बिना किसी वैध टिकट या फिर इजाजत के स्टेशन परिसर में घुस रहे थे लेकिन एंट्री गेट पर ही रेल रोबोकॉप ASC अर्जुन की AI बेस्ड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम ने इनकी पहचान कर ली. यह दोनों आरोपी बिना टिकट यात्रा कर रहे थे, इसलिए उनके खिलाफ भारतीय रेल अधिनियम, 1989 (संशोधित 2003) के तहत कानूनी कार्रवाई भी की गई है.

सुरक्षा बढ़ाने में रेलवे की तकनीक की प्रभावी भूमिका

ASC अर्जुन की ओर से अपराधियों की पहचान किये जाने पर पूर्व तट रेलवे के महाप्रबंधक परमेश्वर फुंकवाल ने कहा कि यह घटना यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने में रेलवे की तकनीक की प्रभावी भूमिका को दर्शाती है. उन्होंने कहा कि विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पर तैनात रेल रोबोकॉप ASC अर्जुन ने कड़ी निगरानी और AI बेस्ड जांच के आधार पर आदतन अपराधियों की पहचान की है, जिससे रेलवे की सुरक्षा एजेंसियां समय पर कार्रवाई कर पाई.

