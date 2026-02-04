हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाRahul Gandhi On Ravneet Bittu: राहुल गांधी ने रवनीत बिट्टू को कहा- धोखेबाज दोस्त, रिप्लाई में जवाब मिला- देश का दुश्मन, संसद भवन में हुई तकरार

Rahul Gandhi On Ravneet Bittu: राहुल गांधी ने रवनीत बिट्टू को कहा- धोखेबाज दोस्त, रिप्लाई में जवाब मिला- देश का दुश्मन, संसद भवन में हुई तकरार

Rahul Gandhi On Ravneet Bittu: संसद भवन में कांग्रेस प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू आमने-सामने आए. इस दौरान मकर द्वार पर दोनों के बीच तीखी बहस हुई.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 04 Feb 2026 12:32 PM (IST)
Preferred Sources

संसद भवन में बुधवार (4 फरवरी 2026) को कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान राजनीतिक माहौल उस समय और तनावपूर्ण हो गया, जब मकर द्वार पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू आमने-सामने आ गए. दोनों नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई.

मकर द्वार पर राहुल गांधी और बिट्टू की बहस
कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी और रवनीत सिंह बिट्टू के बीच कहासुनी देखने को मिली. इस दौरान राहुल गांधी ने बिट्टू से कहा, 'एक दिन तुम लौट कर आओगे,' जिस पर माहौल और गरमा गया. तनाव उस वक्त और बढ़ गया जब राहुल गांधी ने रवनीत सिंह बिट्टू से हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन बिट्टू ने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया.

राहुल गांधी ने कहा- ‘ट्रेटर फ्रेंड’ 
विवाद तब और गहरा गया जब राहुल गांधी ने रवनीत सिंह बिट्टू को 'माय ट्रेटर फ्रेंड' कहा. इसके जवाब में बिट्टू ने पलटवार करते हुए राहुल गांधी को 'देश के दुश्मनों' के साथ खड़ा बताया. रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि वह देश के दुश्मनों के साथ नहीं बैठते. इस दौरान राहुल गांधी ने प्रदर्शन में शामिल निलंबित सांसदों की तारीफ करते हुए कहा, 'वेल डन बॉयज,' और उनके रुख की सराहना की.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर सवाल 

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पूर्व थलसेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की किताब को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर सवाल उठाए हैं. राहुल गांधी ने कहा, 'जब प्रधानमंत्री संसद में बोलने आएंगे तब वे खुद जाकर उन्हें जनरल नरवणे की यह किताब सौंपेंगे. राहुल गांधी ने कहा कि यह किताब जनरल नरवणे ने खुद लिखी है और इसमें गलवान और पूर्वी लद्दाख की घटनाओं से जुड़ी पूरी जानकारी दी गई है.' उन्होंने कहा कि उन्हें इस किताब के हिस्सों को सीधे उद्धृत (कोट) करने से रोका गया है, लेकिन इसमें जो लिखा है, वह देश की सुरक्षा से जुड़ा बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है.

ये भी पढ़ें: Parliament Session Day 6 Live: भारत-यूएस ट्रेड डील पर विपक्ष का जोरदार हंगामा, पीयूष गोयल बोले- कृषि और डेयरी क्षेत्रों की रक्षा करने में सफल

Published at : 04 Feb 2026 12:08 PM (IST)
Tags :
Ravneet Singh Bittu Breaking News Abp News RAHUL GANDHI Parliament Protest 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'ट्रंप ने आसिम मुनीर के साथ रखैल...', भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर पाकिस्तानियों ने PAK सरकार को सुनाया
'ट्रंप ने आसिम मुनीर के साथ रखैल...', भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर पाकिस्तानियों ने PAK सरकार को सुनाया
दिल्ली NCR
दिल्ली में दरिंदगी की हदें पार: सिर्फ पानी ही तो मांगा, फिर शिवम गुप्ता को डिलीवरी बॉयज ने पीट-पीटकर मार डाला
दिल्ली में दरिंदगी की हदें पार: सिर्फ पानी ही तो मांगा, फिर शिवम गुप्ता को डिलीवरी बॉयज ने पीट-पीटकर मार डाला
विश्व
World Responsible Nations: जिम्मेदार देशों की रैकिंग में न चीन, न रूस न अमेरिका, टॉप 10 में कोई नहीं, भारत का हाल क्या?
जिम्मेदार देशों की रैकिंग में न चीन, न रूस न अमेरिका, टॉप 10 में कोई नहीं, भारत का हाल क्या?
क्रिकेट
IND U19 vs AFG U19: अंडर-19 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत-अफगानिस्तान की टक्कर, हेड-टू-हेड में कौन आगे? जानिए
अंडर-19 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत-अफगानिस्तान की टक्कर, हेड-टू-हेड में कौन आगे? जानिए
Advertisement

वीडियोज

Mumbai एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, एअर इंडिया इंडिगो विमान आपस में टकराए! | Breaking
India-US Trade Deal Impact: Adani Group Stocks में ज़बरदस्त Rally | Paisa Live
Budget 2026: New Income Tax Law से ITR भरने का Process होगा Easy | Paisa Live
वड़ा पाव गर्ल के घर में तूफान !
UP News: मुफ्त मोमोज के बदले 85 लाख के गहने! सातवीं के बच्चे से ठगी | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'ट्रंप ने आसिम मुनीर के साथ रखैल...', भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर पाकिस्तानियों ने PAK सरकार को सुनाया
'ट्रंप ने आसिम मुनीर के साथ रखैल...', भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर पाकिस्तानियों ने PAK सरकार को सुनाया
दिल्ली NCR
दिल्ली में दरिंदगी की हदें पार: सिर्फ पानी ही तो मांगा, फिर शिवम गुप्ता को डिलीवरी बॉयज ने पीट-पीटकर मार डाला
दिल्ली में दरिंदगी की हदें पार: सिर्फ पानी ही तो मांगा, फिर शिवम गुप्ता को डिलीवरी बॉयज ने पीट-पीटकर मार डाला
विश्व
World Responsible Nations: जिम्मेदार देशों की रैकिंग में न चीन, न रूस न अमेरिका, टॉप 10 में कोई नहीं, भारत का हाल क्या?
जिम्मेदार देशों की रैकिंग में न चीन, न रूस न अमेरिका, टॉप 10 में कोई नहीं, भारत का हाल क्या?
क्रिकेट
IND U19 vs AFG U19: अंडर-19 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत-अफगानिस्तान की टक्कर, हेड-टू-हेड में कौन आगे? जानिए
अंडर-19 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत-अफगानिस्तान की टक्कर, हेड-टू-हेड में कौन आगे? जानिए
साउथ सिनेमा
सुपरस्टार की दरियादिली आई सामने, सफाई कर्मचारी को पहनाई सोने की चेन, तस्वीरें वायरल
सुपरस्टार की दरियादिली आई सामने, सफाई कर्मचारी को पहनाई सोने की चेन
यूटिलिटी
अमृत उद्यान में कैसे ले जा सकते हैं स्कूल-कॉलेज का ग्रुप, कितने सदस्यों की होती है लिमिट?
अमृत उद्यान में कैसे ले जा सकते हैं स्कूल-कॉलेज का ग्रुप, कितने सदस्यों की होती है लिमिट?
हेल्थ
LED Light Side Effects: कमरे में लगी हैं LED लाइट्स तो हो जाइए सावधान, जानें कैसे कर रहीं दिमाग को कंफ्यूज
कमरे में लगी हैं LED लाइट्स तो हो जाइए सावधान, जानें कैसे कर रहीं दिमाग को कंफ्यूज
नौकरी
यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा की तारीख तय, जानें कब और कैसे होगा एग्जाम
यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा की तारीख तय, जानें कब और कैसे होगा एग्जाम
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
ENT LIVE
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
ENT LIVE
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
Embed widget