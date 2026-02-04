Rahul Gandhi On Ravneet Bittu: राहुल गांधी ने रवनीत बिट्टू को कहा- धोखेबाज दोस्त, रिप्लाई में जवाब मिला- देश का दुश्मन, संसद भवन में हुई तकरार
Rahul Gandhi On Ravneet Bittu: संसद भवन में कांग्रेस प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू आमने-सामने आए. इस दौरान मकर द्वार पर दोनों के बीच तीखी बहस हुई.
संसद भवन में बुधवार (4 फरवरी 2026) को कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान राजनीतिक माहौल उस समय और तनावपूर्ण हो गया, जब मकर द्वार पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू आमने-सामने आ गए. दोनों नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई.
मकर द्वार पर राहुल गांधी और बिट्टू की बहस
कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी और रवनीत सिंह बिट्टू के बीच कहासुनी देखने को मिली. इस दौरान राहुल गांधी ने बिट्टू से कहा, 'एक दिन तुम लौट कर आओगे,' जिस पर माहौल और गरमा गया. तनाव उस वक्त और बढ़ गया जब राहुल गांधी ने रवनीत सिंह बिट्टू से हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन बिट्टू ने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया.
राहुल गांधी ने कहा- ‘ट्रेटर फ्रेंड’
विवाद तब और गहरा गया जब राहुल गांधी ने रवनीत सिंह बिट्टू को 'माय ट्रेटर फ्रेंड' कहा. इसके जवाब में बिट्टू ने पलटवार करते हुए राहुल गांधी को 'देश के दुश्मनों' के साथ खड़ा बताया. रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि वह देश के दुश्मनों के साथ नहीं बैठते. इस दौरान राहुल गांधी ने प्रदर्शन में शामिल निलंबित सांसदों की तारीफ करते हुए कहा, 'वेल डन बॉयज,' और उनके रुख की सराहना की.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर सवाल
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पूर्व थलसेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की किताब को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर सवाल उठाए हैं. राहुल गांधी ने कहा, 'जब प्रधानमंत्री संसद में बोलने आएंगे तब वे खुद जाकर उन्हें जनरल नरवणे की यह किताब सौंपेंगे. राहुल गांधी ने कहा कि यह किताब जनरल नरवणे ने खुद लिखी है और इसमें गलवान और पूर्वी लद्दाख की घटनाओं से जुड़ी पूरी जानकारी दी गई है.' उन्होंने कहा कि उन्हें इस किताब के हिस्सों को सीधे उद्धृत (कोट) करने से रोका गया है, लेकिन इसमें जो लिखा है, वह देश की सुरक्षा से जुड़ा बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है.
