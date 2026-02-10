मणिपुर में फिर भड़की हिंसा! अंधाधुंध फायरिंग, 30 से ज्यादा घरों को फूंका, इंटरनेट बंद

मणिपुर में एक फिर हिंसा ने विकराल रूप लिया है. उखरुल के लिटान गांव में गोलियां चलने की खबर है. करीब 30 से ज्यादा घरों को आग के हवाले कर गया है. आगजनी के बाद लोग घर छोड़कर भाग गए. जानकारी के मुताबिक इलाके में इंटरनेट सेवा को 5 दिन के लिए बंद किया गया है.

(इस खबर को अपडेट किया जा रहा है.)