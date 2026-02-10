एक्सप्लोरर
मणिपुर में फिर भड़की हिंसा! अंधाधुंध फायरिंग, 30 से ज्यादा घरों को फूंका, इंटरनेट बंद
Manipur Violence: मणिपुर में एक फिर हिंसा ने विकराल रूप लिया है. उखरुल के लिटान गांव में फायरिंग हुई, करीब 30 से ज्यादा घरों को आग के हवाले कर गया है.
मणिपुर में एक फिर हिंसा ने विकराल रूप लिया है. उखरुल के लिटान गांव में गोलियां चलने की खबर है. करीब 30 से ज्यादा घरों को आग के हवाले कर गया है. आगजनी के बाद लोग घर छोड़कर भाग गए. जानकारी के मुताबिक इलाके में इंटरनेट सेवा को 5 दिन के लिए बंद किया गया है.
(इस खबर को अपडेट किया जा रहा है.)
